“De que crise estão falando?!” – Os críticos de Erling Haaland foram criticados, enquanto a lenda do Manchester City, Sergio Aguero, insiste que o craque “mimou a todos”
Haaland impulsiona a busca pelo título do City
Apesar de ter desacelerado após seu início impressionante, Haaland é uma das principais razões pelas quais o City está atrás do Arsenal na disputa pelo título da Premier League. Haaland contribuiu para 29 dos 56 gols do City no campeonato, marcando 22 vezes e dando assistência para outros sete gols.
Embora não tenha marcado na vitória do City por 2 a 1 sobre o Newcastle, que reduziu a vantagem do Arsenal na liderança para dois pontos, ele desempenhou um papel crucial na vitória ao dar assistência para o segundo gol de Nico O'Reilly na partida com um cruzamento preciso. Isso o colocou empatado com seu companheiro de equipe Rayan Cherki como o segundo maior provedor de assistências da liga nesta temporada, atrás apenas de Bruno Fernandes, do Manchester United.
O zagueiro central do City, Marc Guehi, elogiou a contribuição de Haaland para a vitória sobre o Newcastle. Ele disse: “O técnico fez um pequeno discurso para ele [sobre] como ele foi incrível hoje. Sua ética de trabalho é incrível, lutando por cada bola contra Dan [Burn]. Não é fácil, o Dan é muito forte, muito bom no jogo aéreo. Ele é um verdadeiro ponto de referência para nós no topo do campo e estou feliz por ele ter se saído tão bem hoje.”
Guardiola acrescentou: “hoje não teria sido possível sem Erling”.
É “normal” que Haaland não marque gols ocasionalmente
Aguero disse ao GOAL, via Stake: “Erling marcou 22 gols em 26 jogos da Premier League nesta temporada. E isso só na Premier League. De que queda de rendimento estão falando? Além disso, é normal que ele não marque em alguns jogos, mas isso é de se esperar de um atacante.”
Haaland “mimou a todos”
Haaland marcou 153 gols em 184 jogos pelo City, mantendo sua reputação letal em todos os outros clubes pelos quais jogou. Ele marcou 86 vezes em 89 jogos pelo Borussia Dortmund, enquanto marcou 29 gols em 27 partidas pelo clube anterior, o RB Salzburg, com uma média de mais de um gol por jogo. Ele também foi prolífico em sua terra natal, a Noruega, marcando 20 vezes em 50 jogos pelo Molde.
Ele tem 55 gols em 48 partidas pela seleção norueguesa, liderando a classificação do país para a Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos, marcando 16 vezes em oito jogos. Ele terminou muito à frente de todos os outros atacantes nas eliminatórias europeias, com oito gols a mais que seus concorrentes mais próximos, Harry Kane, Memphis Depay e Marko Arnautovic.
Agüero destacou que as incríveis proezas de Haaland como artilheiro elevaram as expectativas em relação a ele a níveis irrealistas. “O problema é que Haaland mimou a todos”, acrescentou. “A cada temporada, ele marca mais e mais gols, então, quando não marca em alguns jogos, é questionado. Não acho justo falar em ‘crise’.”
Haaland a caminho de usurpar Aguero
Aguero é o maior artilheiro de todos os tempos do City, com 260 gols em 390 jogos, mas Haaland já é o segundo na lista, ultrapassando Joe Hayes no início desta temporada. O norueguês comprometeu seu futuro a longo prazo com o City ao assinar um contrato de 10 anos em 2025 e, se mantiver sua média atual de um gol a cada 1,2 jogos, ele ultrapassará Aguero como o maior artilheiro do clube antes de 2030.
Haaland escreveu a história da Premier League ao marcar 36 gols em sua primeira temporada pelo City, superando a marca de 34 gols em uma única campanha de Alan Shearer e Andy Cole, que permaneceu por 28 anos. E Shearer está resignado com o fato de que o norueguês acabará ultrapassando-o como artilheiro recordista da liga.
“Haaland pode definitivamente quebrar meu recorde de gols na Premier League”, disse ele. “Não há dúvida de que, se ele jogar mais sete ou oito anos, talvez até menos, terá uma chance brilhante de quebrá-lo.”
