“De que crise estão falando?!” – Os críticos de Erling Haaland foram criticados, enquanto a lenda do Manchester City, Sergio Aguero, insiste que o craque “mimou a todos”

Apesar de ter desacelerado após seu início impressionante, Haaland é uma das principais razões pelas quais o City está atrás do Arsenal na disputa pelo título da Premier League. Haaland contribuiu para 29 dos 56 gols do City no campeonato, marcando 22 vezes e dando assistência para outros sete gols.

Embora não tenha marcado na vitória do City por 2 a 1 sobre o Newcastle, que reduziu a vantagem do Arsenal na liderança para dois pontos, ele desempenhou um papel crucial na vitória ao dar assistência para o segundo gol de Nico O'Reilly na partida com um cruzamento preciso. Isso o colocou empatado com seu companheiro de equipe Rayan Cherki como o segundo maior provedor de assistências da liga nesta temporada, atrás apenas de Bruno Fernandes, do Manchester United.

O zagueiro central do City, Marc Guehi, elogiou a contribuição de Haaland para a vitória sobre o Newcastle. Ele disse: “O técnico fez um pequeno discurso para ele [sobre] como ele foi incrível hoje. Sua ética de trabalho é incrível, lutando por cada bola contra Dan [Burn]. Não é fácil, o Dan é muito forte, muito bom no jogo aéreo. Ele é um verdadeiro ponto de referência para nós no topo do campo e estou feliz por ele ter se saído tão bem hoje.”

Guardiola acrescentou: “hoje não teria sido possível sem Erling”.