De onde vem o perigo? Flick libera o monstro catalão com a dupla Lamine-Fermín

Em uma partida de sentido único praticamente, o Barcelona goleou o anfitrião Valencia por 5 a 0 no estádio Mestalla, com o time catalão impondo domínio total sobre o andamento do jogo desde o início até o apito final, e sem conceder ao adversário uma oportunidade real de entrar no clima do confronto.

Apesar de o placar ter saído elástico, com cinco gols, ele poderia ter aumentado ainda mais, especialmente diante da grande quantidade de chances desperdiçadas pelos jogadores do Barcelona, que poderiam ter tornado o resultado histórico.

A partida testemunhou o brilho da maioria dos elementos ofensivos da escalação do Barcelona, mas a dupla Lamine Yamal e Fermín López foi a mais influente, após apresentar um jogo excepcional e demonstrar o grau de flexibilidade e descentralização em que o técnico Hansi Flick se apoia para construir seu sistema ofensivo, fazendo com que o time continue a se apresentar como um dos mais fortes ofensivamente desde o início da temporada.

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