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Hansi FlickVoetbalzone

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De onde vem o perigo? Flick libera o monstro catalão com a dupla Lamine-Fermín

Especiais e Opinião
Análises
Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
H. Flick
L. Yamal
F. Lopez
Espanha
Alemanha

Em uma partida de sentido único praticamente, o Barcelona goleou o anfitrião Valencia por 5 a 0 no estádio Mestalla, com o time catalão impondo domínio total sobre o andamento do jogo desde o início até o apito final, e sem conceder ao adversário uma oportunidade real de entrar no clima do confronto.

Apesar de o placar ter saído elástico, com cinco gols, ele poderia ter aumentado ainda mais, especialmente diante da grande quantidade de chances desperdiçadas pelos jogadores do Barcelona, que poderiam ter tornado o resultado histórico.

A partida testemunhou o brilho da maioria dos elementos ofensivos da escalação do Barcelona, mas a dupla Lamine Yamal e Fermín López foi a mais influente, após apresentar um jogo excepcional e demonstrar o grau de flexibilidade e descentralização em que o técnico Hansi Flick se apoia para construir seu sistema ofensivo, fazendo com que o time continue a se apresentar como um dos mais fortes ofensivamente desde o início da temporada.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal, o incômodo: uma chama que não se apaga

    Lamine Yamal foi o jogador que mais incomodou a defesa do Valencia ao longo dos 90 minutos, transformando-se numa fonte constante de perigo pela ala direita e não dando aos defensores adversários um instante de descanso, graças às suas movimentações contínuas com e sem a bola e à sua capacidade de penetrar na profundidade e criar perigo de vários pontos.

    Yamal marcou dois gols na partida, além de ter feito um terceiro que foi anulado, sem contar suas tentativas constantes ao gol e as bolas que serviu aos companheiros dentro da área. Assim, confirmou mais uma vez que já não é apenas um jogador talentoso à espera de atingir a maturidade, mas se tornou um elemento decisivo, capaz de mudar sozinho a cara de uma partida.

    E o mais importante é que Yamal não buscava apenas marcar; ele se movimentava constantemente entre as linhas e aproveitava os espaços atrás da defesa do Valencia. A cada toque, praticamente, o Barcelona parecia capaz de criar uma nova chance. Por isso, ele merece ser o melhor jogador da partida, sem qualquer discussão.

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    Fermín López, protagonista da jogada ensaiada de Flick

    Fermín López foi um dos jogadores que mais se beneficiaram da filosofia de Flick nesta partida. No papel, ele é um meio-campista, mas sua função dentro de campo foi completamente diferente, já que o treinador alemão apostou em movimentações inteligentes e repetidas que transformaram Fermín em um jogador a mais dentro da área e na profundidade da linha ofensiva.

    Uma das principais artimanhas táticas foi a descida de Raphinha ao meio-campo em alguns momentos do ataque, simultaneamente à movimentação de Fermín à profundidade como atacante, o que gerou uma clara confusão nos defensores do Valencia, pois eles não encontravam um jogador fixo que pudesse ser marcado. Ao mesmo tempo, surgiram espaços diante dos jogadores do Barcelona que chegavam de trás.

    Fermín conseguiu aproveitar essas movimentações da melhor forma, marcando um gol e dando duas assistências, confirmando que a descentralização em que Flick aposta na linha de frente concede a seus jogadores grande liberdade para trocar de posições e torna difícil para qualquer defesa identificar quem é o verdadeiro atacante do Barcelona em cada ataque.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rodri e Pedri: harmonia esperada

    A partida também trouxe um acontecimento importante com a estreia de Rodri como titular pela primeira vez com o Barcelona e, apesar de o meia espanhol ter saído aos 62 minutos, os minutos em que atuou revelaram um entrosamento claro e esperado com Pedri, assim como com Fermín López e Lamine Yamal, algo que pode ser explicado em grande parte pelo conhecimento mútuo que têm da seleção espanhola.

    A presença de Rodri ao lado de Pedri dá ao Barcelona uma combinação ideal no meio-campo, entre um jogador capaz de controlar o ritmo e garantir a construção desde trás, e outro que tem a capacidade de se movimentar entre as linhas, avançar com a bola e criar soluções ofensivas, e com os dois o sistema se transforma em um espaço maior de liberdade para os jogadores ofensivos.

    Levando em conta o que se viu no início da temporada, a dupla Rodri e Pedri aparece como forte candidata a ser a dupla titular no meio-campo do Barcelona ao longo de toda a temporada, especialmente com a capacidade de Flick de conceder aos jogadores à sua frente liberdade de movimentação, o que faz do entrosamento entre eles um ponto forte adicional no sistema da equipe.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Fluidez catalã: o ataque vem de todos os lados

    Uma das cenas mais marcantes da partida foi a enorme fluidez na maneira de jogar do Barcelona, com os passes curtos presentes o tempo todo, a movimentação sem bola evidente e as infiltrações vindas de diferentes áreas do campo, o que deixou o Valencia incapaz de identificar a origem do perigo ou de fechar uma única rota para os ataques.

    Os números refletem claramente o tamanho da superioridade, já que o Barcelona finalizou 25 vezes na direção do gol do Valencia, sendo 10 chutes ao gol, dos quais 5 se transformaram em gols, números ofensivos gigantescos que confirmam que a goleada por 5 a 0 não foi resultado do aproveitamento de um número limitado de oportunidades, mas veio após uma pressão ofensiva contínua e a criação de chances em profusão.

    O mais chamativo é que o Barcelona fez tudo isso sem a presença de um centroavante de ofício, já que é difícil para o telespectador, durante a partida, definir com constância quem é o verdadeiro atacante, pois ora Raphinha se movimenta para a profundidade, ora Fermín avança, enquanto Yamal entra da ponta para o miolo do campo, o que reflete o tamanho da descentralização e da flexibilidade que Flick concede aos seus jogadores.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia perdido diante da tempestade

    Em contrapartida, o Valencia apresentou-se de forma bastante perdida, especialmente no setor defensivo, que não conseguiu lidar com a avalanche de ataques do Barcelona nem limitar as movimentações de seus jogadores. Sempre que a equipe conseguia fechar um espaço, outro se abria, e sempre que tentava marcar um jogador, encontrava-se diante de outro entrando no mesmo espaço.

    O Valencia tentou chegar ao gol do Barcelona timidamente, mas suas tentativas não foram suficientes para mudar a cara da partida, e Joan García esteve presente para lidar com as ameaças que lhe chegaram, enquanto o Barcelona seguiu como o lado mais dominante e perigoso durante todo o confronto.

    Com essa goleada por 5 a 0, o Barcelona de Flick continua apresentando um início ofensivo excepcional no Campeonato Espanhol, depois de marcar 17 gols nas primeiras 4 partidas e sofrer apenas 2, números que refletem o imenso poderio ofensivo da equipe e confirmam que o recado chegou cedo a todos os adversários: o Barcelona desta temporada não precisa de um centroavante nato para transformar cada partida em um festival de gols.

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