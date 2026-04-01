De olho na Copa do Mundo: como foi a Data Fifa dos rivais do Brasil na fase de grupos?

Mesmo com desfalques importantes por questões físicas, a seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, encerrou a Data Fifa com resultados distintos: derrota por 2 a 1 para a França e vitória por 3 a 1 sobre a Croácia.

Mais do que os próprios testes, o período também serviu para observar os adversários. E, nesse cenário, o Brasil chega à Copa do Mundo ainda cercado de dúvidas, não apenas sobre sua formação ideal, mas também sobre o nível de seus rivais.

Marrocos, Haiti e Escócia, adversários no Grupo C, também estiveram em campo e mostraram cenários distintos. Os dois melhores de cada grupo avançam ao mata-mata, agora em formato ampliado com 48 seleções.