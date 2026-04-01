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Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

De olho na Copa do Mundo: como foi a Data Fifa dos rivais do Brasil na fase de grupos?

Copa do Mundo
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia

Rivais do Brasil no Grupo C foram a campo durante a Data Fifa e deixaram pistas importantes antes do Mundial

Mesmo com desfalques importantes por questões físicas, a seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, encerrou a Data Fifa com resultados distintos: derrota por 2 a 1 para a França e vitória por 3 a 1 sobre a Croácia.

Mais do que os próprios testes, o período também serviu para observar os adversários. E, nesse cenário, o Brasil chega à Copa do Mundo ainda cercado de dúvidas, não apenas sobre sua formação ideal, mas também sobre o nível de seus rivais.

Marrocos, Haiti e Escócia, adversários no Grupo C, também estiveram em campo e mostraram cenários distintos. Os dois melhores de cada grupo avançam ao mata-mata, agora em formato ampliado com 48 seleções.

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  • Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Marrocos

    Principal adversário do Brasil na estreia, o Marrocos terminou a Data Fifa invicto, mas sem grande brilho.

    Contra o Equador, criou boas oportunidades, mas pecou na finalização e ficou no empate por 1 a 1. Após sair atrás, buscou a igualdade no fim com El Aynaoui, que ainda havia desperdiçado um pênalti.

    Já diante do Paraguai, venceu por 2 a 1, controlando a posse de bola, mas dependendo de uma atuação decisiva do goleiro Bono. Os gols saíram no início do segundo tempo, com El Khannouss e novamente El Aynaoui, ambos com participação direta de Achraf Hakimi.

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  • Haiti v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Haiti

    O Haiti encerrou sua preparação sem vitórias, mas mostrou competitividade.

    No primeiro teste, fez jogo equilibrado contra a Tunísia, mas saiu derrotado por 1 a 0 após sofrer gol logo no início.

    Depois, diante da Islândia, viu o adversário controlar a posse e sair na frente com Sigurdsson. Ainda assim, mostrou poder de reação e buscou o empate nos minutos finais, com Isidor, evitando um novo revés.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    Escócia

    Entre os rivais do grupo, a Escócia teve o desempenho mais preocupante, apesar do nível dos adversários.

    Jogando em casa, foi dominada pelo Japão e perdeu por 1 a 0, resultado considerado até modesto diante do volume ofensivo dos asiáticos, que marcaram apenas na reta final com Ito.

    Contra a Costa do Marfim, apresentou evolução ofensiva e criou boas chances, mas voltou a pecar na finalização e acabou derrotada novamente por 1 a 0.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Cronograma do Brasil na Copa

    Antes da estreia no Mundial, a seleção brasileira ainda fará dois amistosos preparatórios: contra o Panamá, no dia 31 de maio, e diante do Egito, em 6 de junho.

    A caminhada na Copa do Mundo FIFA 2026 começa no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.


    1ª rodada

    13/06 (sábado): Brasil x Marrocos — 19h (de Brasília), no MetLife Stadium


    2ª rodada

    19/06 (sexta-feira): Brasil x Haiti — 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field


    3ª rodada

    24/06 (quarta-feira): Brasil x Escócia — 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium