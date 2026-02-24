Goal.com
Nico O'Reilly Guardiola Tuchel GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traduzido por

De herói desconhecido a arma letal: Nico O'Reilly tornou-se fundamental para a tentativa do Manchester City de conquistar quatro títulos, e agora tem garantida a vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo

O Manchester City esperava, e talvez até esperasse, que um meio-campista chamado Nico transformasse sua sorte durante a segunda metade da última temporada. O homem que se tornou fundamental para a recuperação do time de Pep Guardiola no meio da temporada e o tornou candidato a conquistar o tetracampeonato não é, no entanto, o desengonçado Nico Gonzalez, que foi contratado do Porto por £ 50 milhões em janeiro passado, mas sim o jogador formado na base Nico O'Reilly, que não custou nada.

O jovem torcedor do City, de 20 anos, natural do norte de Manchester, era um candidato improvável para se tornar tão importante para o renascimento da equipe por três motivos principais.

O'Reilly era um jogador formado no clube, e esses jogadores raramente têm muitas oportunidades consistentes no time titular do City, além dos exemplos óbvios de Phil Foden e Rico Lewis. Ele também sofreu uma grave lesão no tornozelo em uma fase crucial de seu desenvolvimento, o que o obrigou a passar por uma cirurgia e perder a maior parte da temporada 2023-24. 

O'Reilly acabou entrando no time principal como lateral-esquerdo improvisado e, em suas próprias palavras, estava aprendendo na prática depois de passar a maior parte de sua carreira juvenil como meio-campista ofensivo. No entanto, você não saberia disso ao observá-lo e, depois de consolidar essa função defensiva por 12 meses, ele agora começou a produzir atuações ainda mais impressionantes em uma função mais natural.

    Arma secreta

    O'Reilly ganhou destaque na academia do City por seus gols impressionantes, que incluíram um chute de escorpião contra o Middlesbrough e um chute de 40 metros contra o Manchester United. Essa habilidade de marcar gols se tornou sua arma secreta ao entrar no time de Guardiola como lateral-esquerdo na última temporada, quando marcou cinco gols e deu duas assistências, provando ser particularmente importante para o City chegar à final da FA Cup e se recuperar de uma sequência terrível na Premier League para terminar entre os quatro primeiros. 

    O'Reilly foi o herói desconhecido dessa recuperação, mas agora o segredo foi revelado, especialmente depois que seus dois gols levaram o City à vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle no sábado. O'Reilly é um dos principais jogadores na busca do City pelo título da Premier League, atrás do Arsenal, bem como na busca pela conquista da Liga dos Campeões, da FA Cup e da Carabao Cup. 

    O City venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições e O'Reilly foi titular em todos eles, marcando três gols.

    Não descartável

    A importância de O'Reilly para a equipe não é novidade, no entanto. Erling Haaland, por exemplo, é o único jogador de campo do elenco do City com mais minutos do que O'Reilly na Premier League e na Liga dos Campeões nesta temporada.

    “Ele está se tornando indispensável”, disse o ex-zagueiro do City Joleon Lescott na TNT Sports. “É fácil reconhecer isso porque ele marcou dois gols hoje, mas nos jogos anteriores ele mostrou capacidade atlética e, quando a equipe ficou sem fôlego na transição, seja no ataque ou na defesa, ele mostrou que pode se recuperar e foi muito bem hoje à noite, entrando por trás.

    Acho que, como jovem jogador, você quer jogar e diz que sim, que jogará em qualquer posição. Mas quando você tem a oportunidade de jogar em uma equipe tão incrível, em uma fase tão importante da temporada, na sua melhor posição, porque o técnico confia que você influenciará o jogo como ele fez, isso lhe dará muita confiança.”

    Prosperando em "sua posição"

    Não é por acaso que O'Reilly ganhou destaque desde que voltou à sua posição natural em campo. O jovem fez sua primeira aparição da temporada no meio-campo na primeira partida da semifinal da Carabao Cup, em Newcastle, embora tenha sido em uma função defensiva e mais como uma opção de emergência, já que Gonzalez estava lesionado e Rodri estava apenas voltando à plena forma física.

    Ele jogou em uma posição semelhante contra o Galatasaray, e foi somente na viagem ao Tottenham, no final de janeiro, que O'Reilly recebeu a função avançada na qual se destacou nas categorias de base, jogando como camisa 8 na nova formação 4-1-3-2 de Guardiola. Ele se destacou nessa posição e se tornou a primeira escolha do técnico, sendo titular em todos os jogos do City no campeonato desde então. 

    “Que jogador”, disse Guardiola no sábado. “Ele jogou como lateral, meio-campista defensivo e agora pode jogar em sua posição. Ele deu um passo incrível. Nico nos dá a força física de que precisamos no meio-campo. Ele é tão completo e tão jovem.”

    O'Reilly desempenhou um papel importante na dramática vitória sobre o Liverpool, marcando contra o Fulham antes de seu brilhante gol duplo contra o Newcastle, onde atuou efetivamente como camisa 10 atrás de Omar Marmoush e Haaland. Na verdade, ele muitas vezes parecia um camisa 9.

    Inteligência futebolística

    Para seu primeiro gol, O'Reilly dominou a bola com o peito para Marmoush na linha do meio-campo, depois arrancou ao lado do egípcio e chutou de primeira para dentro do poste mais próximo, de fora da área. Para o segundo, ele seguiu o exemplo de Haaland, calculando perfeitamente o tempo de sua corrida para receber o cruzamento do norueguês pela direita e cabecear para o gol. 

    Ele também esteve a centímetros de marcar um hat-trick no primeiro tempo, mas não conseguiu acertar o chute ao deslizar para dentro da área para receber um cruzamento rasteiro de Marmoush.

    “Devido à sua versatilidade, energia e inteligência futebolística, com apenas 20 anos, o que ele está fazendo é notável”, disse o ex-jogador do City Micah Richards no programa Match of the Day. “Foi sua vontade de correr e não só isso, mas também o timing de suas corridas.

    Ver alguém da academia ter essa oportunidade e aproveitá-la. Ele agora é um jogador da seleção inglesa que pode atuar no meio-campo e na lateral esquerda, então essa versatilidade será boa para o país também. Seu jogo completo foi excelente. Foi uma atuação perfeita para um jogador tão jovem, que está tendo que se adaptar da lateral esquerda e agora joga como camisa 10.”

    Wayne Rooney acrescentou: “Pep viu algo nele, Pep o viu todos os dias nos treinos e percebeu que ele pode jogar em qualquer posição no campo.”

    Casada com Tuchel

    A visão de Guardiola de que O'Reilly poderia jogar como lateral-esquerdo não só ajudou o City na busca pelos quatro troféus, como também fez um favor ao técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel.

    O técnico dos Três Leões está com uma séria falta de laterais esquerdos devido às lesões de Tino Livramento e à perda de Myles Lewis-Skelly de sua vaga no time titular do Arsenal. O'Reilly acabou sendo um presente para Tuchel e, apesar de ter feito suas primeiras partidas oficiais pela seleção em novembro, ele está na pole position para ser titular na Copa do Mundo.

    Em contraste com a escassez de opções na lateral esquerda da defesa, a Inglaterra tem uma abundância de opções no meio-campo. Apesar disso, O'Reilly está jogando tão bem agora em uma função mais avançada que Tuchel poderia até mesmo ser tentado a colocá-lo mais à frente no campo como um camisa 10 e transformar a já acirrada disputa entre Morgan Rogers, Jude Bellingham, Cole Palmer, Eberechi Eze e Phil Foden em uma corrida entre seis jogadores.

    Trancando seu lugar

    Os próximos cinco meses prometem ser emocionantes para um jogador que, há menos de dois anos, era conhecido apenas pelos entusiastas da academia do City, e O'Reilly admitiu que não imaginava necessariamente que daria esse salto. 

    “Quando você está no melhor clube do mundo e começa a progredir, pensa: ‘Será que tenho uma chance aqui?’”, admitiu ele ao Manchester Evening News. “Com um time como este e um clube como este, é muito difícil para um jovem jogador se destacar, porque eles ganham tudo. Mas foi emocionante, e se você se esforçar e trabalhar duro o suficiente, terá sua chance.”

    A versatilidade de O'Reilly abriu as portas para o time de Guardiola, que geralmente é fechado para jovens jogadores formados no clube. Agora ele garantiu seu lugar e não vai a lugar nenhum.

