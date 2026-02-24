De herói desconhecido a arma letal: Nico O'Reilly tornou-se fundamental para a tentativa do Manchester City de conquistar quatro títulos, e agora tem garantida a vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo

O jovem torcedor do City, de 20 anos, natural do norte de Manchester, era um candidato improvável para se tornar tão importante para o renascimento da equipe por três motivos principais.

O'Reilly era um jogador formado no clube, e esses jogadores raramente têm muitas oportunidades consistentes no time titular do City, além dos exemplos óbvios de Phil Foden e Rico Lewis. Ele também sofreu uma grave lesão no tornozelo em uma fase crucial de seu desenvolvimento, o que o obrigou a passar por uma cirurgia e perder a maior parte da temporada 2023-24.

O'Reilly acabou entrando no time principal como lateral-esquerdo improvisado e, em suas próprias palavras, estava aprendendo na prática depois de passar a maior parte de sua carreira juvenil como meio-campista ofensivo. No entanto, você não saberia disso ao observá-lo e, depois de consolidar essa função defensiva por 12 meses, ele agora começou a produzir atuações ainda mais impressionantes em uma função mais natural.