+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
EndrickGetty Images
Tauan Ambrosio

De Falcão a Endrick: as maiores revelações da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o torneio mais tradicional do nosso futebol de base e já revelou muitos talentos da bola

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma das competições mais tradicionais do futebol brasileiro. Apesar de ser um torneio de base, já é figurinha carimbada no início de ano dos torcedores brasileiros, que sempre ficam de olho na molecada do seu clube do coração, que pode vir a contar com algumas dessas joias no decorrer da nova temporada profissional.

E lógico, se há torneio de base, a história nos conta que vários dos grandes jogadores do futebol brasileiro acumulam passagem pelo charmoso torneio. Abaixo, a GOAL te mostra alguns deles...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Falcão - InternacionalLucas Uebel/Vipcomm

    Falcão – Internacional (1972)

    Com apenas 18 anos, Paulo Roberto Falcão foi o grande destaque da campanha do vice-campeonato do Internacional na Copinha de 1972. O Inter perdeu na final da competição para o Nacional-SP.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já! 

    Anos depois, Falcão conquistou o tricampeonato Brasileiro pelo Colorado. Falcão também representou a seleção brasileira durante uma década, fazendo parte do histórico esquadrão que encantou o planeta na Copa do Mundo de 1982.

    • Publicidade
  • Raí Botafogo-SP de Ribeirão PretoReprodução/Instagram

    Raí – Botafogo-SP (1983)

    Perto de completar 18 anos, Raí fez parte da campanha que levou o Botafogo de Ribeirão Preto até a grande final contra o Atlético-MG. Na decisão, o “Pantera” perdeu para o Galo por 2 a 1. As atuações de Raí, porém, o levaram a ser promovido para o time principal. Anos mais tarde, o meia fez sucesso com as camisas de São Paulo e Paris Saint-Germain.

  • Djalminha Flamengo anos 90Reprodução

    Djalminha e Junior Baiano – Flamengo (1990)

    A dupla foi fundamental na campanha do título do Flamengo de 1990. Djalminha foi artilheiro da equipe, com oito gols marcados, e Júnior Baiano marcou o gol do título o contra o Juventus da Mooca.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Dener Portuguesa anos 90Reprodução

    Dener – Portuguesa (1991)

    Difícil pensar em Copinha sem lembrar de Dener. O atacante se destacou na edição de 1991, quando levou a Portuguesa a conquistar o título e foi eleito o melhor jogador da competição. A Portuguesa foi campeã após vencer o Grêmio por 4 a 0, com Dener abrindo o placar. Craque de drible fácil, Dener acabou falecendo em 1994 após um acidente de carro mas segue, para aqueles que o viram em ação, como lembrança eterna de bom futebol.

  • Rogério Ceni São Paulo 1994Reprodução

    Rogério Ceni – São Paulo (1993)

    Aos 20 anos, Rogério Ceni fez parte da campanha do título são-paulino em uma final histórica: o Tricolor venceu o Corinthians por 4 a 3 na decisão de 1993.

    Anos depois, Ceni assumiu a titularidade do gol do São Paulo e tornou-se um dos maiores ídolos da história do clube, colecionando títulos históricos, momentos marcantes e recordes como goleiro-artilheiro.

  • DIDA BRAZIL 1996Getty Images

    Dida – Vitória (1993)

    Assim como Rogério Ceni, outro goleiro também se destacou na Copinha de 1993: Dida. O baiano ajudou o Vitória a se classificar para a segunda fase sem sofrer gols. O time só foi eliminado na semifinal, contra o São Paulo.

    Assim como Rogério Ceni, Dida fez parte do elenco do Brasil campeão do mundo em 2002. No futebol de clubes, foi campeão dos principais campeonatos que disputou e transformou-se em ídolo de gigantes como Cruzeiro, Corinthians e Milan.

  • Luizão – Guarani (1994)

    Prestes a completar 19 anos, Luizão fez sua primeira aparição de destaque no futebol. O atacante ajudou o Guarani na campanha do título da Copinha de 1994.

    Após excelentes partidas na competição, o atacante foi promovido para o time principal do Bugre. Dentre inúmeros títulos importantes em sua carreira, um recorde importante mostra o tamanho de Luizão: é o brasileiro com mais gols marcados na história da Copa Libertadores.

  • Robinho SantosGetty Images

    Robinho – Santos (2002)

    Mesmo com o Santos sendo eliminado nas oitavas de finais para o Flamengo, o jovem Robinho foi eleito o melhor jogador da Copinha em 2002. Naquele mesmo ano, foi destaque do título brasileiro do time principal do Santos.

  • Vagner Love – Palmeiras (2003)

    Com apenas 18 anos, Vagner Love se destacou na campanha do vice-campeonato do Palmeiras na Copinha de 2003. O atacante marcou quatro gols ao longo da campanha, inclusive na final contra o Santo André. Porém, a equipe alviverde não conseguiu superar o Ramalhão nos pênaltis e acabou com o vice-campeonato.

    Love foi eleito o melhor jogador da competição. Anos depois, o atacante se destacou por Palmeiras, CSKA de Moscou, Corinthians e Flamengo.

  • Lucas Moura São PauloGetty Images

    Lucas Moura – São Paulo (2010)

    Chamado de Marcelinho na época, em referência a Marcelinho Carioca, Lucas foi eleito o melhor jogador da Copinha de 2010 após marcar gol em todas as partidas de fase mata-mata. Após rápida passagem pelo time principal do São Paulo, foi contratado pelo PSG, teve passagem pela seleção brasileira, brilhou pelo Tottenham e desde 2023 voltou ao São Paulo, onde seguiu mostrando seu poder decisivo.

  • Marquinhos Brasil 09102017Pedro Martins/MoWa Press

    Marquinhos – Corinthians (2012)

    O zagueiro que hoje atua no PSG e na seleção brasileira foi campeão da Copinha em 2012 pelo Corinthians, sendo peça fundamental do Timão.

    Ainda naquele ano, Marquinhos fez parte do time principal do Alvinegro Paulista, que viria a conquistar a Libertadores.

  • Gabriel Jesus Palmeiras 22112015Alexandre Schneider/Getty Images Sport

    Gabriel Jesus – Palmeiras (2015)

    Gabriel Jesus tinha apenas 17 anos quando estourou na Copinha de 2015, marcando cinco gols em seis jogos. Porém, o atacante não conseguiu levar o Palmeiras ao título da competição, parando nas semifinais. No time profissional do Verdão, foi peça importante na conquista do Brasileirão de 2016. Fez sucesso no Manchester City e atualmente joga pelo Arsenal.

  • Antony São Paulo Guarani Copa São Paulo 22012019Celio Messias/São Paulo FC

    Antony – São Paulo (2019)

    Antony foi o grande destaque do São Paulo na conquista da Copinha de 2019. O ponta direita marcou quatro gols e deu seis assistências em nove partidas da competição. Antony foi eleito o melhor jogador da competição. Vendido pelo São Paulo, teve boa passagem pelo Ajax, enfrentou dificuldades no Manchester United e virou ídolo no Real Bétis, da Espanha.

  • Endrick Palmeiras 2023Getty

    Endrick – Palmeiras (2022)

    Uma das maiores revelações da base do Palmeiras, Endrick foi o grande craque da Copinha de 2022, quando liderou o Palmeiras ao bicampeonato. Mesmo aos 17 anos, mostrou que era uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Atualmente está emprestado ao Lyon, pelo Real Madrid, e sonha com uma vaga para a Copa do Mundo de 2026 na seleção brasileira.

0