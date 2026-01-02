De Falcão a Endrick: as maiores revelações da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma das competições mais tradicionais do futebol brasileiro. Apesar de ser um torneio de base, já é figurinha carimbada no início de ano dos torcedores brasileiros, que sempre ficam de olho na molecada do seu clube do coração, que pode vir a contar com algumas dessas joias no decorrer da nova temporada profissional.

E lógico, se há torneio de base, a história nos conta que vários dos grandes jogadores do futebol brasileiro acumulam passagem pelo charmoso torneio. Abaixo, a GOAL te mostra alguns deles...