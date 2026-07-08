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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De acordo com o plano de Mbappé: Haaland e o Real Madrid... é só uma questão de tempo

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Noruega x Inglaterra
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O nome de Erling Haaland voltou a ser destaque nos bastidores do Real Madrid, depois que declarações antigas do presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, trouxeram de volta à tona as especulações sobre o sonho do atacante norueguês de vestir a camisa branca, enquanto ele continua a brilhar de forma impressionante com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026.

Depois de eliminar o Brasil por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo, o craque do Manchester City se prepara para liderar a Noruega na busca pela vitória sobre a Inglaterra nas quartas de final.

  • Atenção constante... É só uma questão de tempo

    O atacante norueguês é considerado uma das estrelas desta edição da Copa do Mundo, graças ao seu talento e aos sete gols que marcou, enquanto o Real Madrid continua demonstrando interesse por ele de forma recorrente.

    José Félix Díaz, diretor do jornal AS, afirmou em uma reportagem sobre o craque do Manchester City: “Pessoas próximas a Haaland garantem que sua contratação pelo Real Madrid é apenas uma questão de tempo”.

    E continuou: “O presidente do Borussia Dortmund, Joachim Watzke, sabe das coisas, como se diz agora. Ele conversou com o jornal AS em junho passado, coincidindo com o fim da campanha eleitoral no Real Madrid. Era a época em que se falava de Haaland e de Jürgen Klopp, e se há alguém que conhece bem o norueguês e o alemão, é o homem que apostou neles naquela época”.

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  • Haaland vive um momento especial... Data prevista para se juntar ao Real Madrid

    E Diaz acrescentou: “Agora, o atacante está vivendo mais um momento especial. A Noruega voltou à Copa do Mundo após 28 anos, e conseguiu isso graças ao talento de Haaland e aos seus sete gols”.

    E continuou: “Quanto a Klopp, ele nunca hesitou em afirmar que não ficaria no banco de reservas de nenhum clube. Em relação a Haaland, ele confirmou que o jogador não deixará seu time atual neste verão, mas foi bem claro sobre seu destino no futuro próximo”.

    Ele ressaltou que “Erling gosta do Real Madrid e não esconde isso”, acrescentando: “Acho que, daqui a algum tempo, talvez daqui a dois ou três anos, ele vai jogar lá, mas não agora. A hora dele vai chegar no momento certo”. O diretor do AS acrescentou: “Ele não se comprometeu com nenhum clube, exatamente como disse seu pai”, uma declaração que surgiu à luz do interesse declarado que seu futuro despertou na corrida eleitoral do Real Madrid.

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  • Uma história que se repete com muita frequência

    Haaland conseguiu abalar o ranking mundial do futebol, tendo sido o principal responsável pela eliminação do Brasil nas oitavas de final. Sua força superou a seleção sul-americana, exatamente como vê a comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti. Sua força física e seu domínio da bola superaram tudo e todos. Ele vem provando isso nas fileiras do Manchester City há quatro anos, mas a Copa do Mundo serviu como uma oportunidade para o mundo inteiro ver do que é capaz esse atacante que marcou nove gols contra Honduras durante a Copa do Mundo Sub-20 de 2019, segundo o mesmo jornal.

    Sete anos depois, o norueguês chegou ao topo em termos de reconhecimento e valor de mercado. O Manchester City negou a existência de uma cláusula no contrato que permita sua saída, embora seja preciso reconhecer que seu agente sempre afirmou que são os próprios jogadores que escolhem seu destino e o momento certo para a transferência.

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    Haaland possui o melhor contrato financeiro do City, com oito temporadas restantes (ele terá 33 anos quando o contrato terminar) e a promessa de colocar o time a seu serviço.

    Desde que o Real Madrid decidiu não seguir adiante com a contratação de um jovem que já começava a se destacar enquanto ainda estava no Molde, da Noruega, as especulações sobre uma possível ida de Haaland ao clube branco se tornaram muito recorrentes. Quando ele tinha 17 anos, seu nome já estava em pauta, mas foi o Red Bull Salzburg que pagou o valor exigido pela transferência, que foi de 8 milhões.

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  • Seguindo os passos de Mbappé?

    Díaz concluiu seu relatório dizendo: “Mbappé levou sete anos para finalmente concordar em se juntar ao Real Madrid. Veremos se a história se repetirá (com Haaland) e se ele acabará assinando com o clube branco em algum momento de sua carreira. Ele é querido em Valdebebas; na verdade, nunca deixou de ser querido desde que despontou nas fileiras do Molde, da Noruega, aos 16 anos.”

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