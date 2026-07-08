Haaland conseguiu abalar o ranking mundial do futebol, tendo sido o principal responsável pela eliminação do Brasil nas oitavas de final. Sua força superou a seleção sul-americana, exatamente como vê a comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti. Sua força física e seu domínio da bola superaram tudo e todos. Ele vem provando isso nas fileiras do Manchester City há quatro anos, mas a Copa do Mundo serviu como uma oportunidade para o mundo inteiro ver do que é capaz esse atacante que marcou nove gols contra Honduras durante a Copa do Mundo Sub-20 de 2019, segundo o mesmo jornal.

Sete anos depois, o norueguês chegou ao topo em termos de reconhecimento e valor de mercado. O Manchester City negou a existência de uma cláusula no contrato que permita sua saída, embora seja preciso reconhecer que seu agente sempre afirmou que são os próprios jogadores que escolhem seu destino e o momento certo para a transferência.

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Haaland possui o melhor contrato financeiro do City, com oito temporadas restantes (ele terá 33 anos quando o contrato terminar) e a promessa de colocar o time a seu serviço.

Desde que o Real Madrid decidiu não seguir adiante com a contratação de um jovem que já começava a se destacar enquanto ainda estava no Molde, da Noruega, as especulações sobre uma possível ida de Haaland ao clube branco se tornaram muito recorrentes. Quando ele tinha 17 anos, seu nome já estava em pauta, mas foi o Red Bull Salzburg que pagou o valor exigido pela transferência, que foi de 8 milhões.