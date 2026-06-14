De 8 a 6... Bouadi encanta o mundo com uma explosão espetacular

Ayub Bouadi, estrela da seleção marroquina, chamou bastante a atenção durante o confronto contra o Brasil, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, que terminou empatado em 1 a 1.

Bouadi, que recentemente optou por representar o Marrocos em vez da França, recebeu muitos elogios de estrelas e lendas do futebol.

O jornal “Marca” publicou uma reportagem destacando como os holofotes passaram da camisa número 8 da seleção marroquina, vestida por Ezzedine Ounahi, para a camisa número 6, vestida por Bouadi.

Luis Enrique havia dito após a eliminação da Espanha diante do Marrocos nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022: “O número 8 me surpreendeu positivamente, não me lembro do nome dele agora, peço desculpas. Meu Deus! De onde veio esse garoto? Ele joga de forma maravilhosa”.

E continuou: “Ashraf Hakimi e Ziyech são conhecidos por todos, e conhecemos bem Youssef En-Nesyri e também Amrabat... Mas esse jovem não parava de correr. Conversamos sobre ele dentro da comissão técnica. Ele é incrível”.

Naquele momento, Luis Enrique se referia a Ezzedine Ounahi, o jogador com a camisa número 8.