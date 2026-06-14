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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De 8 a 6... Bouadi encanta o mundo com uma explosão espetacular

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
Brasil x Marrocos
Brasil
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A. Bouaddi
A. Ounahi
Brasil
Marrocos
EUA

Ayub Bouadi, estrela da seleção marroquina, chamou bastante a atenção durante o confronto contra o Brasil, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, que terminou empatado em 1 a 1.

Bouadi, que recentemente optou por representar o Marrocos em vez da França, recebeu muitos elogios de estrelas e lendas do futebol.

O jornal “Marca” publicou uma reportagem destacando como os holofotes passaram da camisa número 8 da seleção marroquina, vestida por Ezzedine Ounahi, para a camisa número 6, vestida por Bouadi.

Luis Enrique havia dito após a eliminação da Espanha diante do Marrocos nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022: “O número 8 me surpreendeu positivamente, não me lembro do nome dele agora, peço desculpas. Meu Deus! De onde veio esse garoto? Ele joga de forma maravilhosa”.

E continuou: “Ashraf Hakimi e Ziyech são conhecidos por todos, e conhecemos bem Youssef En-Nesyri e também Amrabat... Mas esse jovem não parava de correr. Conversamos sobre ele dentro da comissão técnica. Ele é incrível”.

Naquele momento, Luis Enrique se referia a Ezzedine Ounahi, o jogador com a camisa número 8.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Já na noite do empate entre Marrocos e o Brasil em 2026, os holofotes passaram do número 8 da seleção marroquina para o número 6 (Ayub Bouadi).

    O astro brasileiro Romário, repetindo quase as palavras de Luis Enrique, disse: “Esse garoto Bouadi me impressionou muito. Como esse jovem joga! Ele tem apenas 18 anos, mas tem um grande talento para o futebol”.

    E continuou: “Ele estava em todos os lugares do campo, se movimentando, criando jogadas e roubando bolas. Se continuar assim, vai chegar muito longe”.

    E acrescentou: “Boudi me surpreendeu muito. Como ele joga! Ele estava presente em todo o campo, movimentando-se, criando jogadas e desmontando o jogo do adversário. Se continuar assim, ele vai longe”.

    De fato, em sua estreia na Copa do Mundo, que foi apenas sua terceira partida com a camisa dos Atlas Negros, ele parecia estar em todos os lugares.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Nenhum jogador correu mais do que Ayoub Bouadi no confronto entre Marrocos e Brasil, tendo percorrido 11,87 km durante a partida.

    O jogador do Lille, da França, foi o marroquino que mais tocou na bola, com 86 toques, o que mais deu passes precisos, com 60, e o que mais fez arrancadas com a bola, com 23.

    Ele também ficou em segundo lugar no número de desarmes bem-sucedidos (9) e em segundo lugar nas dribles bem-sucedidas (3), além de 6 recuperações de bola e 9 bloqueios.

    Já quem não ficou nem um pouco surpreso com o desempenho de Bouadi foi Olivier Létang, presidente do Lille.

    Ele disse antes do início da Copa do Mundo, e estava presente na partida de estreia do Marrocos: “Se surgir algo que envolva uma quantia realmente excepcional, vamos pensar nisso. Mas não, 50 milhões de euros não são suficientes”.

    Assim, a seleção marroquina passou de admirar o número 8 na Copa do Mundo de 2022 para admirar o número 6 na Copa do Mundo de 2026. 

    Em 2023, Bouadi se tornou o jogador mais jovem a disputar uma competição europeia, ao jogar sua primeira partida na Liga Europa Conference com apenas 16 anos e 3 dias, além de se destacar na Liga dos Campeões de 2024-2025 na vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid.

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