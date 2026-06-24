A fase final da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 está prestes a chegar ao fim, com a transição para a fase de mata-mata cada vez mais próxima. A programação dos próximos dias contará com a realização de várias partidas simultâneas, que os torcedores poderão acompanhar ao vivo, sem perder nem um instante, graças ao “Multiview” da DAZN.
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DAZN: o recurso “Multiview” para acompanhar várias partidas simultaneamente da Copa do Mundo de 2026
O novo recurso integrado ao aplicativo permite, de fato, acompanhar até quatro eventos esportivos ao vivo e simultaneamente, em uma única tela. Disponível em smartphones (iOS e Android), na web (Chrome, Firefox, Edge e Safari) e também na TV para quem possui uma Apple TV, os torcedores poderão ativá-lo hoje à noite às 21h, quando o jogo Suíça x Canadá será disputado ao mesmo tempo que o Bósnia e Herzegovina x Catar. Graças a essa novidade, os fãs de futebol não precisarão mais escolher apenas um campo, mas poderão acompanhar o andamento das diferentes partidas em uma única tela, com a transmissão ao vivo de ambas as partidas, sem perder nenhuma jogada.
Essa evolução faz parte da visão mais ampla da DAZN de ir além da simples transmissão ao vivo e criar uma experiência única para a comunidade de torcedores, capaz de fazer com que eles vivam as emoções do estádio e se tornem verdadeiros protagonistas do jogo. Desde imagens em HDR até áudio Dolby 5.1, passando pelos vídeos curtos verticais do DAZN Stories e pelas novas funcionalidades avançadas do FanZone, a experiência no DAZN se torna cada vez mais imersiva e semelhante àquela que os torcedores vivem no estádio.
Sandeep Tiku, diretor de tecnologia (CTO) do DAZN Group, destacou: “A Copa do Mundo da FIFA 2026 é uma oportunidade extraordinária para elevar a experiência dos torcedores no DAZN a um novo patamar. Nossa tecnologia está redefinindo a maneira como os torcedores vivem o esporte, e cada funcionalidade que projetamos e integramos ao aplicativo é pensada para atender a um único objetivo: ir além da simples transmissão ao vivo para aproximar cada vez mais as pessoas do esporte que amam. Do ‘Multiview’ à personalização do perfil, passando pelas novas funcionalidades da FanZone, tudo foi pensado para tornar a experiência de assistir aos jogos mais envolvente e interativa.”
Como ativar o “Multiview” no smartphone, na web e na Apple TV: basta abrir o aplicativo DAZN, acessar a partida ao vivo que você deseja assistir, iniciar a transmissão e clicar no ícone “Multiview” que aparece no canto inferior direito da tela. Em seguida, após iniciar a transmissão ao vivo, no smartphone você poderá selecionar o jogo adicional que deseja assistir simultaneamente, enquanto na web ou na Apple TV será possível incluir na tela até um máximo de quatro eventos, desde que todos estejam sendo transmitidos ao vivo. A qualquer momento, cada torcedor poderá escolher qual jogo ouvir, tocando na tela do próprio jogo para selecionar o áudio da narração.