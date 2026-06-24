David quer ficar na Juventus: “Tenho um contrato de cinco anos”

Jonathan David vê seu futuro próximo ainda na Juventus. Diretamente da Copa do Mundo, onde marcou três gols na vitória por 6 a 0 sobre o Catar, o atacante canadense responde assim a uma pergunta sobre sua permanência na equipe bianconera: “Sim, sim, tenho um contrato de cinco anos, então, no que me diz respeito, ainda estou aqui”.





David, nascido em 2000, chegou a Turim no verão passado, como jogador sem valor de transferência vindo do Lille, e teve uma primeira temporada negativa na Juventus. O atacante encerrou a temporada com a “Vecchia Signora” com um total de 45 partidas e 8 gols, somando todas as competições. Tendo começado como titular tanto com Igor Tudor quanto, depois do início da temporada, com Luciano Spalletti, David, com o passar dos meses, foi perdendo espaço, terminando a temporada de forma ruim, assim como todo o time, que fechou o campeonato em sexto lugar e ficou de fora da próxima Liga dos Campeões.



