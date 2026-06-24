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Grafica David JuventusCalciomercato
Gianluca Minchiotti

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David quer ficar na Juventus: “Tenho um contrato de cinco anos”

Juventus
Mercado da bola
J. David

O atacante canadense, que chegou sem custo, poderia garantir um bom lucro na revenda

Jonathan David vê seu futuro próximo ainda na Juventus. Diretamente da Copa do Mundo, onde marcou três gols na vitória por 6 a 0 sobre o Catar, o atacante canadense responde assim a uma pergunta sobre sua permanência na equipe bianconera: “Sim, sim, tenho um contrato de cinco anos, então, no que me diz respeito, ainda estou aqui”.


David, nascido em 2000, chegou a Turim no verão passado, como jogador sem valor de transferência vindo do Lille, e teve uma primeira temporada negativa na Juventus. O atacante encerrou a temporada com a “Vecchia Signora” com um total de 45 partidas e 8 gols, somando todas as competições. Tendo começado como titular tanto com Igor Tudor quanto, depois do início da temporada, com Luciano Spalletti, David, com o passar dos meses, foi perdendo espaço, terminando a temporada de forma ruim, assim como todo o time, que fechou o campeonato em sexto lugar e ficou de fora da próxima Liga dos Campeões.


  • 30 MILHÕES DE PLUSVALENZA

    David está atualmente no mercado, e a Copa do Mundo, naturalmente, pode ser uma boa vitrine para a Juventus mostrar seu atacante, que ao longo da temporada Spalletti não deixou de criticar, apontando sobretudo a falta de agressividade em campo. A Juve, neste momento, reflete sobre o destino de David (154 gols em 360 partidas pelos clubes na carreira e 42 gols em 79 partidas pela seleção). Deixando de lado o caso Vlahovic, no ataque da Juve há quem tenha se saído pior do que David: Milik, Openda e Zhegrova. A diferença está no fato de que David, que chegou sem valor de transferência, poderia garantir um bom lucro: por ele, Giovanni Carnevali pede nada menos que 30 milhões.

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