David Moyes está encantado com a “intensidade” do Everton contra o Chelsea, e o técnico dos Toffees afirma que a equipe mereceu totalmente a vitória

Moyes ficou encantado com a exibição de sua equipe, que derrotou o Chelsea no Hill Dickinson. Os Toffees ocupam agora a oitava posição na tabela da Premier League e estão de olho nas posições mais altas; atualmente, estão cinco pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, e apenas três atrás do Liverpool, quinto colocado.

Moyes disse aos repórteres: “Achei que foi nossa melhor atuação, desde o primeiro minuto, realmente. Acho que fizemos um ótimo trabalho. O Chelsea veio para cá, provavelmente um pouco abalado pelos resultados recentes, mas conseguimos neutralizá-los em vários momentos. Eles também têm muita qualidade no time, então sempre seria um jogo difícil de lidar [dado] o nível dos jogadores que eles tinham.”

Questionado sobre o elemento mais impressionante da atuação, Moyes respondeu: “Acho que foi a intensidade desde o início, a maneira como conduzimos o jogo; achei que jogamos muito bem em alguns momentos. Acho que jogamos um futebol realmente bom. De maneira geral também, apenas a forma como os jogadores se comportaram; acho que eles perceberam a importância do jogo e a importância de tentarmos vencer alguns jogos importantes nas partidas restantes antes do fim da temporada. Esta noite foi um grande jogo.”