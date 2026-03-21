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David Moyes está encantado com a “intensidade” do Everton contra o Chelsea, e o técnico dos Toffees afirma que a equipe mereceu totalmente a vitória
A alegria de Moyes após a vitória sobre o Chelsea
Moyes ficou encantado com a exibição de sua equipe, que derrotou o Chelsea no Hill Dickinson. Os Toffees ocupam agora a oitava posição na tabela da Premier League e estão de olho nas posições mais altas; atualmente, estão cinco pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, e apenas três atrás do Liverpool, quinto colocado.
Moyes disse aos repórteres: “Achei que foi nossa melhor atuação, desde o primeiro minuto, realmente. Acho que fizemos um ótimo trabalho. O Chelsea veio para cá, provavelmente um pouco abalado pelos resultados recentes, mas conseguimos neutralizá-los em vários momentos. Eles também têm muita qualidade no time, então sempre seria um jogo difícil de lidar [dado] o nível dos jogadores que eles tinham.”
Questionado sobre o elemento mais impressionante da atuação, Moyes respondeu: “Acho que foi a intensidade desde o início, a maneira como conduzimos o jogo; achei que jogamos muito bem em alguns momentos. Acho que jogamos um futebol realmente bom. De maneira geral também, apenas a forma como os jogadores se comportaram; acho que eles perceberam a importância do jogo e a importância de tentarmos vencer alguns jogos importantes nas partidas restantes antes do fim da temporada. Esta noite foi um grande jogo.”
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Ambiente típico de Goodison
Moyes elogiou o apoio dos torcedores do Everton durante toda a partida, insistindo que o Hill Dickinson Stadium finalmente parecia o Goodison Park.
Ele acrescentou: “A torcida fez com que parecesse um grande jogo. O clima dentro do estádio estava brilhante. Foi mais parecido com o Goodison do que provavelmente já tivemos em qualquer outro jogo. Não sei se o início da partida às 17h30 ajudou nisso, em vez das 20h de uma segunda-feira à noite, mas obviamente foi uma noite muito, muito boa, e um grande obrigado à torcida pelo papel que desempenhou; isso nos ajudou.”
Moyes guarda as forças para a Europa
Moyes admite que não está pensando muito à frente e não está disposto a falar sobre a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada — o que poderia muito bem ser alcançado com uma quinta colocação —, e reconhece que terminar entre os dez primeiros já seria um sucesso.
Ele disse: “Faltam sete jogos para ver se conseguimos manter uma vaga na Europa, se for possível. Eu diria que, se conseguirmos ficar entre os 10 primeiros, consideraremos uma temporada realmente boa, em vez de ficarmos na parte de baixo da tabela lutando contra o rebaixamento. Mas acho que, agora que estamos aqui, não quero desistir, porque não se tem muitas chances; então, acho que em cada jogo temos que ver se conseguimos somar pontos e se conseguimos nos dar uma chance de entrar em uma das competições europeias.”
Ele acrescentou: “Acho que você está se empolgando um pouco. A tabela de classificação não mente e certamente não mente nesta época do ano. Se você nos desse uma vaga europeia, eu apertaria sua mão, independentemente do que fosse e da posição que pudesse ser. Seria um grande passo em relação à situação em que o clube se encontrou, certamente nos últimos anos. Para os torcedores daqui, seria ótimo levá-los de volta à Europa, se isso fosse possível.”
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E agora?
O Everton terá que esperar bastante até o próximo jogo, devido à pausa para os jogos internacionais. O time enfrentará o Brentford no dia 11 de abril.
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