David Moyes destaca o “brilhante” Senne Lammens após a vitória apertada do Manchester United sobre o Everton, com o goleiro acalmando o “caos” na área
“Absolutamente brilhante” Lammens
A batalha tática no segundo tempo viu o Everton tentar desestabilizar o goleiro belga, lotando sua área durante uma série de jogadas ensaiadas. No entanto, o jogador de 23 anos permaneceu imperturbável diante da abordagem física, conquistando a primeira vitória fora de casa para o clube desde março passado. Seu desempenho foi tão impactante que o ex-técnico do United, Moyes, ficou impressionado com a última linha de defesa do adversário. Moyes admitiu que o plano de sua equipe para abalar o jovem falhou, afirmando: “O goleiro foi brilhante. A defesa que ele fez de Michael Keane, a maneira como lidou com os escanteios”.
Com o resultado, o Red Devils ultrapassou o Chelsea e conquistou a última vaga na Liga dos Campeões, marcando uma mudança significativa no momento do time de Old Trafford desde que Carrick assumiu o comando.
Moyes cede ao “melhor jogador em campo”
As dificuldades do Everton em seu novo estádio continuaram, com apenas quatro vitórias em 14 jogos da liga no local, mas Moyes achou que seu time merecia mais em uma partida em que sistematicamente atacou o goleiro do United. Apesar da pressão, Lammens se destacou como o melhor jogador da noite. “Esperávamos conseguir... um deles com a pressão que exercemos nessas situações”, disse Moyes após o apito final. “Achei que conseguiríamos um, mas não conseguimos. Para mim, ele foi o melhor jogador em campo.”
O experiente técnico também comentou sobre a mudança na atmosfera do Toffees, sugerindo que os times visitantes estão gostando mais do ambiente do novo estádio do que gostavam do ambiente intimidador do Goodison Park. “Acho que provavelmente há uma mudança — os outros times vêm aqui e gostam”, explicou Moyes. “Há coisas diferentes e temos que nos acostumar. Mas acho que nossos jogos são melhores do que no Goodison. Nosso time está melhor este ano e, para ser sincero, não era como se estivéssemos ganhando todos os jogos no Goodison.”
Carrick elogia a calma em meio ao caos
Para Michael Carrick, o desempenho foi uma prova do caráter que ele está construindo dentro do time. O técnico, que permanece invicto desde que substituiu Ruben Amorim, destacou a capacidade de Lammens de agir como uma força estabilizadora durante os momentos mais frenéticos da partida.
“Para mim, um goleiro precisa ser confiável, digno de confiança”, disse Carrick. “Em vez de criar caos, você quer que ele acalme as coisas. Acho que Senne faz isso.”
A exibição do jovem goleiro também chamou a atenção de uma lenda do clube, Edwin van der Sar, que disse a Lammens que sua maneira de lidar com a intensa pressão física era uma marca de um goleiro de alto nível. O holandês, presente na partida, conversou com o atual goleiro titular do United após o jogo na Sky Sports.
“Olá, Senne, boa noite, aqui é Van der Sar”, ele começou. “Parabéns pela vitória, extremamente importante, é claro, e acho que seu papel nas cobranças de escanteio foi horrível.
Havia oito, nove, 12 pessoas ao seu redor, então foi uma grande luta. Mas com a sua idade, no primeiro ano na Premier League, você está indo muito bem. E você tem boas defesas, boas mãos, então parabéns pelo seu jogo completo. No passado [nos escanteios], você teria apenas dois jogadores ao seu redor, então tinha algum espaço para sair.
“Mas com isso, você não tem uma corrida, você tem que ficar parado na linha com oito, nove, 12 pessoas na sua frente, então ele fez ótimas defesas para afastar a bola e boas pegadas. Parabéns pelo seu primeiro ano na Premier League.”
O enigma Sesko continua
Enquanto Lammens fechava a porta em uma ponta, Sesko a destrancava na outra. A contratação de 66 milhões de libras no verão mais uma vez provou seu valor saindo do banco, marcando seu sexto gol em sete partidas para garantir os três pontos. Apesar de sua boa fase, o atacante esloveno ainda não foi titular sob o comando de Carrick, mas continua profissional em relação ao seu papel. Ele disse à Sky Sports: “Para mim, é importante sempre que entro em campo tentar ajudar a equipe. É por isso que estou aqui. Sejam cinco minutos ou 90 minutos, não importa. O importante é mostrar que posso contribuir se for possível, e estou muito feliz com isso.”
Carrick continua insistindo que o desenvolvimento do esloveno está sendo conduzido corretamente, apesar dos crescentes apelos da torcida para vê-lo no time titular. “Entendo por que todos estão falando sobre isso e dando tanta importância, mas tenho um ótimo relacionamento com Ben”, disse Carrick. “Não tenho nenhum problema com o Ben e ele também não tem. É óbvio que ele quer jogar, mas não tenho palavras para elogiar o seu desempenho, o trabalho que tem feito e a sua atitude em entrar em campo e fazer o que tem feito novamente. Tivemos conversas muito boas e ele está numa situação muito boa. Parte do nosso trabalho é ajudá-lo a dar os seus passos no desenvolvimento e a crescer como jogador.”
