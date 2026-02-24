David Moyes destaca o “brilhante” Senne Lammens após a vitória apertada do Manchester United sobre o Everton, com o goleiro acalmando o “caos” na área

Para Michael Carrick, o desempenho foi uma prova do caráter que ele está construindo dentro do time. O técnico, que permanece invicto desde que substituiu Ruben Amorim, destacou a capacidade de Lammens de agir como uma força estabilizadora durante os momentos mais frenéticos da partida.

“Para mim, um goleiro precisa ser confiável, digno de confiança”, disse Carrick. “Em vez de criar caos, você quer que ele acalme as coisas. Acho que Senne faz isso.”

A exibição do jovem goleiro também chamou a atenção de uma lenda do clube, Edwin van der Sar, que disse a Lammens que sua maneira de lidar com a intensa pressão física era uma marca de um goleiro de alto nível. O holandês, presente na partida, conversou com o atual goleiro titular do United após o jogo na Sky Sports.

“Olá, Senne, boa noite, aqui é Van der Sar”, ele começou. “Parabéns pela vitória, extremamente importante, é claro, e acho que seu papel nas cobranças de escanteio foi horrível.

Havia oito, nove, 12 pessoas ao seu redor, então foi uma grande luta. Mas com a sua idade, no primeiro ano na Premier League, você está indo muito bem. E você tem boas defesas, boas mãos, então parabéns pelo seu jogo completo. No passado [nos escanteios], você teria apenas dois jogadores ao seu redor, então tinha algum espaço para sair.

“Mas com isso, você não tem uma corrida, você tem que ficar parado na linha com oito, nove, 12 pessoas na sua frente, então ele fez ótimas defesas para afastar a bola e boas pegadas. Parabéns pelo seu primeiro ano na Premier League.”