David e Victoria Beckham enviam mensagens carinhosas ao filho Brooklyn em seu aniversário de 27 anos, em meio a uma disputa familiar

Em uma atitude que surpreendeu muitos após a recente briga pública da família, David e Victoria foram ao Instagram para comemorar o aniversário de 27 anos de Brooklyn. O ex-capitão da Inglaterra e lenda do Manchester United compartilhou uma foto nostálgica da infância de seu filho mais velho, usando propositalmente o apelido de infância “Buster” em uma legenda que dizia simplesmente: “27 anos hoje. Feliz aniversário, Bust. Nós te amamos x.” Victoria seguiu o exemplo quase imediatamente, compartilhando a mesma imagem ao lado de uma foto espontânea dos dois rindo juntos, acompanhada por uma série de emojis de coração e uma mensagem de amor incondicional. Ela escreveu: “Feliz aniversário, Brooklyn, nós te amamos muito.”

Essa demonstração pública de afeto ocorre em um momento crítico para a dinastia “Brand Beckham”. Apenas seis semanas antes, Brooklyn — que agora mora nos Estados Unidos com sua esposa, Nicola Peltz — divulgou uma declaração sem precedentes de seis páginas, efetivamente rompendo os laços com seus pais. As mensagens de aniversário parecem ser uma tentativa estratégica ou talvez profundamente pessoal de David e Victoria de preencher a lacuna, já que a família não é vista toda junta publicamente desde a estreia do documentário de David em Londres, em 2023.