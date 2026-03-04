Getty Images
Traduzido por
David e Victoria Beckham enviam mensagens carinhosas ao filho Brooklyn em seu aniversário de 27 anos, em meio a uma disputa familiar
Um ramo de oliveira emocional nas redes sociais
Em uma atitude que surpreendeu muitos após a recente briga pública da família, David e Victoria foram ao Instagram para comemorar o aniversário de 27 anos de Brooklyn. O ex-capitão da Inglaterra e lenda do Manchester United compartilhou uma foto nostálgica da infância de seu filho mais velho, usando propositalmente o apelido de infância “Buster” em uma legenda que dizia simplesmente: “27 anos hoje. Feliz aniversário, Bust. Nós te amamos x.” Victoria seguiu o exemplo quase imediatamente, compartilhando a mesma imagem ao lado de uma foto espontânea dos dois rindo juntos, acompanhada por uma série de emojis de coração e uma mensagem de amor incondicional. Ela escreveu: “Feliz aniversário, Brooklyn, nós te amamos muito.”
Essa demonstração pública de afeto ocorre em um momento crítico para a dinastia “Brand Beckham”. Apenas seis semanas antes, Brooklyn — que agora mora nos Estados Unidos com sua esposa, Nicola Peltz — divulgou uma declaração sem precedentes de seis páginas, efetivamente rompendo os laços com seus pais. As mensagens de aniversário parecem ser uma tentativa estratégica ou talvez profundamente pessoal de David e Victoria de preencher a lacuna, já que a família não é vista toda junta publicamente desde a estreia do documentário de David em Londres, em 2023.
- Getty
Alegações de sabotagem e controle
O contexto por trás dessa divulgação de aniversário tem origem nas alegações feitas por Brooklyn em janeiro de 2026. Em sua extensa declaração nas redes sociais, o jovem de 27 anos afirmou que ficou “em silêncio por anos” enquanto seus pais supostamente manipulavam as narrativas da imprensa para preservar sua imagem pública. Ele acusou David e Victoria de priorizarem “postagens performáticas nas redes sociais” em detrimento de relacionamentos autênticos e, o que foi mais prejudicial, sugeriu que eles tentaram ativamente “sabotar” seu casamento com Nicola desde antes do dia do casamento.
As queixas de Brooklyn eram específicas e pessoais, variando de alegações de que Victoria “sequestrou” sua primeira dança no casamento a acusações de que seus pais o pressionaram a abrir mão dos direitos sobre seu próprio nome. “Durante toda a minha vida, meus pais controlaram as narrativas da imprensa sobre nossa família”, escreveu Brooklyn. Ele alegou ainda que foi chamado de “maligno” por sua escolha dos lugares dos convidados no casamento e afirmou que seus pais se recusaram a vê-lo durante uma visita a Los Angeles, a menos que fosse para um evento fotografado.
Uma família dividida pela marca
A ruptura se manifestou em mais do que apenas palavras; a ausência física de Brooklyn nos principais marcos familiares foi reveladora. Enquanto seus irmãos mais novos, Romeo, Cruz e Harper, permanecem firmemente dentro do seio da família, Brooklyn esteve notavelmente ausente das comemorações do 50º aniversário de seu pai e da investidura de David no Castelo de Windsor, em novembro. Ele também se recusou a aparecer na recente série documental da Netflix sobre sua mãe, uma atitude que contrastou fortemente com a postura unificada de seus irmãos. A tensão ficou ainda mais evidente durante as recentes comemorações do aniversário de 21 anos de Cruz Beckham em Mayfair. Enquanto toda a família se reunia para um jantar luxuoso, Brooklyn permaneceu nos Estados Unidos.
- Getty Images Sport
Reconciliação ou afastamento permanente?
A bola está agora firmemente no campo do Brooklyn. Tendo afirmado anteriormente: “Não quero me reconciliar com minha família”, sua reação a esses desejos públicos de aniversário determinará o próximo capítulo desta saga de grande visibilidade. Embora David tenha tentado pequenas “gestos de paz” no passado, como incluir Brooklyn em uma montagem de fotos de Ano Novo, este contato direto de aniversário é muito mais difícil de ignorar. No entanto, dada a afirmação de Brooklyn de que sua ansiedade “desapareceu” desde que se afastou da família, ele pode não estar pronto para voltar ao redil.
Para David e Victoria, o desafio está em equilibrar a manutenção de sua marca global com o desejo pessoal genuíno de consertar um lar fraturado. Com Brooklyn e Nicola supostamente planejando renovar seus votos para “criar novas memórias” não manchadas pelo drama familiar, a divisão entre Londres e Los Angeles parece destinada a continuar sendo um teste significativo para a família de jogadores de futebol mais famosa do mundo.
Publicidade