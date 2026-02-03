David Beckham vai unir Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no Inter Miami? Velho sonho volta a ganhar forma em meio a problemas do português com o Al Nassr

Questionado sobre a possibilidade disso acontecer, com o ex-capitão da Inglaterra, Beckham, envolvido, o ex-astro da MLS, Rob Earnshaw, falando através da casa de apostas Betfree, disse a GOAL: “Se houvesse um lugar onde isso pudesse acontecer, seria em algum lugar como o Inter Miami. Infelizmente, não acho que isso vá acontecer. Todos nós, fanáticos, adoraríamos vê-los jogar juntos em um time um dia e trabalhar juntos antes de se aposentarem. Não acho que isso vá acontecer, mas se houvesse uma chance, acho que David Beckham seria o cara certo para fazer isso acontecer.”

Earnshaw, que passou um tempo na América do Norte jogando pelo Toronto, Chicago Fire e Vancouver Whitecaps, acrescentou sobre o motivo pelo qual Cristiano pode estar relutante em se juntar a Messi: "Você tem esses dois grandes jogadores de futebol que são figuras globais, muito famosos, grandes jogadores de futebol - não consigo imaginar isso acontecendo porque você tem duas figuras dominantes que, onde quer que joguem, em qualquer time, é o time deles."

"Talvez tenha que ser um time neutro, porque se o Cristiano for para o Inter Miami, esse é o time do Messi, nós sabemos disso, e eu não acho que isso vá acontecer. O mesmo vale para o contrário. Se isso fosse acontecer, teria que ser em um time neutro, um time pelo qual nenhum dos dois tenha jogado antes. Espero que vejamos isso acontecer um dia."

"Voltando um pouco no tempo, antigamente tínhamos o Resto do Mundo contra a Europa. Lembro-me de um jogo entre Brasil e Barcelona, em que a seleção do Resto do Mundo enfrentava uma seleção europeia que costumava se reunir. Talvez essa seja a única maneira de vermos esses dois craques juntos em um mesmo time."