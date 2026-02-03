Getty/GOAL
David Beckham vai unir Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no Inter Miami? Velho sonho volta a ganhar forma em meio a problemas do português com o Al Nassr
Cristiano Ronaldo insatisfeito na Arábia Saudita
O astro português está demonstrando frustração no Campeonato Saudita. Segundo relatos, ele está decepcionado com a gestão da competição, que não está distribuindo os recursos destinados a transferências de forma equitativa. Por isso, ele ficou de fora da última partida do Al Nassr.
Inevitavelmente, surgem perguntas sobre o que acontecerá, com muita especulação em torno de um novo desafio que CR7 supostamente estaria buscando. O retorno do ex-atacante do Manchester United, Real Madrid e Juventus à Europa tem sido alvo de debates.
Também foi sugerido que ele poderia se juntar a Messi na busca pelo sonho americano. Se esse caminho fosse trilhado, Beckham e companhia no Inter Miami certamente estariam na disputa. Existem vários obstáculos a serem superados antes que tal sonho se torne realidade, e ainda há dúvidas se dois dos maiores de todos os tempos algum dia jogarão juntos.
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
- Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo poderia se juntar a Messi no Inter Miami?
Questionado sobre a possibilidade disso acontecer, com o ex-capitão da Inglaterra, Beckham, envolvido, o ex-astro da MLS, Rob Earnshaw, falando através da casa de apostas Betfree, disse a GOAL: “Se houvesse um lugar onde isso pudesse acontecer, seria em algum lugar como o Inter Miami. Infelizmente, não acho que isso vá acontecer. Todos nós, fanáticos, adoraríamos vê-los jogar juntos em um time um dia e trabalhar juntos antes de se aposentarem. Não acho que isso vá acontecer, mas se houvesse uma chance, acho que David Beckham seria o cara certo para fazer isso acontecer.”
Earnshaw, que passou um tempo na América do Norte jogando pelo Toronto, Chicago Fire e Vancouver Whitecaps, acrescentou sobre o motivo pelo qual Cristiano pode estar relutante em se juntar a Messi: "Você tem esses dois grandes jogadores de futebol que são figuras globais, muito famosos, grandes jogadores de futebol - não consigo imaginar isso acontecendo porque você tem duas figuras dominantes que, onde quer que joguem, em qualquer time, é o time deles."
"Talvez tenha que ser um time neutro, porque se o Cristiano for para o Inter Miami, esse é o time do Messi, nós sabemos disso, e eu não acho que isso vá acontecer. O mesmo vale para o contrário. Se isso fosse acontecer, teria que ser em um time neutro, um time pelo qual nenhum dos dois tenha jogado antes. Espero que vejamos isso acontecer um dia."
"Voltando um pouco no tempo, antigamente tínhamos o Resto do Mundo contra a Europa. Lembro-me de um jogo entre Brasil e Barcelona,
em que a seleção do Resto do Mundo enfrentava uma seleção europeia que costumava se reunir. Talvez essa seja a única maneira de vermos esses dois craques juntos em um mesmo time."
O mundo gostaria de ver Messi e CR7 juntos
Outro ex-astro da MLS e da Premier League, o ex-meio-campista brasileiro e campeão mundial pelo Manchester United, Kleberson, disse recentemente a GOAL, quando questionado sobre as chances de Cristiano Ronaldo seguir Messi para os Estados Unidos: “Nossa, imagine isso acontecendo, os americanos vão à loucura! Vão vender tudo para ter esses dois juntos. No mesmo vestiário: Messi, Cristiano Ronaldo e talvez Neymar. É um time dos sonhos!”
- Getty/GOAL
Ambos longe da aposentadoria
Cristiano Ronaldo está jogando pelo Al Nassr, clube com o contrato mais lucrativo do mundo, com uma extensão acordada até 2027, que foi assinada há apenas alguns meses. No entanto, é possível que o acordo seja rescindido, já que o atacante de 40 anos está disposto a recomeçar a vida fora do Oriente Médio.
Messi estará esperando pacientemente em Miami caso seu eterno rival decida se juntar a ele nos Estados Unidos, já que o ícone argentino renovou seu contrato, mantendo-o vinculado aos atuais campeões da MLS Cup até 2028.
Publicidade