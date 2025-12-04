David Beckham une forças a Jude Bellingham e outra estrela do Real Madrid em lançamento de chuteira que já fez história
Beckham e Zidane ajudaram a tornar as chuteiras Predator icônicas.
Beckham, ao lado de nomes como Steven Gerrard e Zinedine Zidane, ajudou a construir a marca Predator em seus tempos de glória. Enquanto jogava pelo Manchester United, Real Madrid e Inglaterra, o lendário camisa 7 usou as chuteiras, tornando-as uma marca do seu trabalho e do seu estilo.
Conhecido por estabelecer tendências e quebrar paradigmas, Beckham tornou-se sinônimo do calçado lendário que entrou para o folclore do futebol. Ele agora está trazendo a chuteira de volta aos palcos, dessa vez ao lado das estrelas do presente.
Adidas entrega uma combinação de cores histórica
O Predator Mania de 2025 é apresentado na cor cinza "Gunmetal", que mistura "a nostalgia do início dos anos 2000 com a construção moderna". A própria combinação de cores está imersa em história, já que Beckham usou-as durante seus primeiros dias em Madri - com uma combinação marcante de prata, branco e uma "língua vermelha inconfundível" que o permitia se destacar em campo.
Diz-se que essa chuteira foi considerada "uma das mais fotogênicas de seu tempo", e a Adidas está revivendo-a com "cuidado." A moderna Predator "mais uma vez apresenta um brilho metálico que se lê tanto como polido quanto agressivo, contrastado de forma acentuada pelas três listras brancas nítidas". A Adidas também destaca como "a língua dobrável, uma marca visual da série Mania, retorna em um vívido couro vermelho com detalhes bordados da adidas, completando um visual que definiu uma geração de jogadores".
Predator continua estando presente no Santiago Bernabéu
Enquanto o visual da Predator Mania permanece “fiel” às suas raízes, ela também teve seu “design elevado”. A nova versão foi produzida na histórica fábrica de Scheinfeld, na Alemanha, que adicionou “uma camada de autenticidade que espelha como as Predators de alto padrão eram construídas anteriormente”.
O modelo passou por “refinamentos sutis na estrutura, conforto e resposta” que fazem a chuteira “parecer preparada para o jogo de hoje sem perder o peso de seu passado”. Ela estará em campo no Santiago Bernabéu novamente, enquanto Bellingham e Alexander-Arnold fazem parte do atual grupo de talentos da Adidas.
Bellingham ajuda a devolver o Real ao caminho das vitórias
Bellingham seguiu os passos do lendário Zinedine Zidane no Real, herdando a icônica camisa 5 usada pelo francês. Ele tem sido comparado a Beckham ao longo de sua carreira, com ambos capazes de misturar a habilidade em campo com o apelo de marketing fora dele.
O meio-campista usou as novas Predators na vitória do Real Madrid por 3 a 0, fora de casa, contra o Athletic Bilbao. Os Merengues, agora, estão apenas um ponto atrás do Barcelona, em outra emocionante corrida pelo título de La Liga.