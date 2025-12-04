David Beckham une forças a Jude Bellingham e outra estrela do Real Madrid em lançamento de chuteira que já fez história

O Predator Mania de 2025 é apresentado na cor cinza "Gunmetal", que mistura "a nostalgia do início dos anos 2000 com a construção moderna". A própria combinação de cores está imersa em história, já que Beckham usou-as durante seus primeiros dias em Madri - com uma combinação marcante de prata, branco e uma "língua vermelha inconfundível" que o permitia se destacar em campo.

Diz-se que essa chuteira foi considerada "uma das mais fotogênicas de seu tempo", e a Adidas está revivendo-a com "cuidado." A moderna Predator "mais uma vez apresenta um brilho metálico que se lê tanto como polido quanto agressivo, contrastado de forma acentuada pelas três listras brancas nítidas". A Adidas também destaca como "a língua dobrável, uma marca visual da série Mania, retorna em um vívido couro vermelho com detalhes bordados da adidas, completando um visual que definiu uma geração de jogadores".