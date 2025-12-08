David Beckham comemora título do Inter Miami e homenageia aposentadoria de Sergio Busquets e Jordi Alba

David Beckham venceu a Liga dos Campeões com o Manchester United e uma série de troféus nacionais sob o comando de Sir Alex Ferguson. Ele jogou pelo Real Madrid, Milan, PSG e mais, mas a vitória do Inter Miami neste fim de semana parece que foi uma conquista suprema para o ex-jogador de 50 anos.

"Tem que ser um dos maiores momentos da minha carreira ter vencido como jogador e agora ter vencido como proprietário", disse Beckham ao The Athletic. "Eu não acho que isso tenha sido feito antes, então é uma ótima coisa para se fazer primeiro.

"Uma das coisas foi obviamente eu indo para L.A., mas então a próxima foi eu possuir o time e minha promessa para a América e para a MLS era trazer o melhor jogador, e trouxemos o melhor jogador e agora tivemos sucesso esta noite. Esta noite é simplesmente uma daquelas noites que eu nunca vou esquecer."