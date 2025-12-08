David Beckham comemora título do Inter Miami e homenageia aposentadoria de Sergio Busquets e Jordi Alba
Messi inspira vitória do Inter Miami na MLS
O Inter Miami teve um início ideal em seu último jogo da temporada quando Edier Ocampo marcou um gol contra aos oito minutos. Mas a equipe canadense cresceu no jogo e foi recompensada com um gol em um chute desviado de Ali Ahmed. Rodrigo de Paul, no entanto, marcou após um belo cruzamento de Messi 11 minutos depois. E, já nos acréscimos, um outro lindo passe do argentino acabou nos pés de Tadeo Allende, que marcou para selar a vitória. A partida também marcou a despedida de Jordi Alba e Sergio Busquets do futebol, levando Beckham - que não conseguiu conter sua empolgação - a prestar homenagem às duas lendas espanholas.
Beckham realiza sonho
Após a vitória, o ex-jogador do Real Madrid, Beckham, escreveu que estava "extremamente orgulhoso" de todos que ajudaram o clube a alcançar esse objetivo e também agradeceu aos ex-jogadores do Barcelona por garantir a eles uma despedida perfeita.
Ele escreveu no Instagram: "Uau… Campeões da MLS Cup 2025. Desde que ganhei este troféu como jogador, sempre quis vencê-lo como proprietário. Estou tão orgulhoso de todos neste clube incrível… os jogadores, a equipe, os fãs… obrigado pelo seu compromisso e apoio inabaláveis enquanto realizamos esse sonho juntos. A maneira perfeita de dizer adeus a este estádio, e de nos despedirmos de Sergio e Jordi como eles merecem… VAMOS @intermiamicf #FreedomToDream."
"Um dos meus maiores momentos"
David Beckham venceu a Liga dos Campeões com o Manchester United e uma série de troféus nacionais sob o comando de Sir Alex Ferguson. Ele jogou pelo Real Madrid, Milan, PSG e mais, mas a vitória do Inter Miami neste fim de semana parece que foi uma conquista suprema para o ex-jogador de 50 anos.
"Tem que ser um dos maiores momentos da minha carreira ter vencido como jogador e agora ter vencido como proprietário", disse Beckham ao The Athletic. "Eu não acho que isso tenha sido feito antes, então é uma ótima coisa para se fazer primeiro.
"Uma das coisas foi obviamente eu indo para L.A., mas então a próxima foi eu possuir o time e minha promessa para a América e para a MLS era trazer o melhor jogador, e trouxemos o melhor jogador e agora tivemos sucesso esta noite. Esta noite é simplesmente uma daquelas noites que eu nunca vou esquecer."
- Getty Images Sport
Messi celebra a vitória
Messi deixou o Paris Saint-Germain para se juntar ao Inter Miami em 2023. Após ganhar a Leagues Cup no seu primeiro ano nos EUA, o jogador de 38 anos agora é campeão da MLS com o clube. Após a partida, a lenda argentina disse que a conquista foi fruto de esforço contínuo.
"Há três anos, decidi vir para a MLS, e hoje somos campeões da MLS", ele disse. "Chegamos às semifinais da Copa dos Campeões da [CONCACAF]. No ano passado, saímos cedo na liga e fomos eliminados na primeira rodada. Este ano, ganhar a MLS foi o nosso principal objetivo. A equipe fez um grande esforço - foi um ano muito longo, com muitos jogos - e estivemos à altura da tarefa durante toda a temporada. Este é o momento que eu estava esperando, e que nós, como equipe, estávamos esperando. É muito bonito para todos nós. Eles mereceram."
Homenagens a Busquets e Alba
Mais cedo neste ano, o lateral-esquerdo Jordi Alba, de 36 anos, e o meio-campista Sergio Busquets, de 37, anunciaram que se aposentariam no final de 2025. E após essa despedida alegre, Messi elogiou seus velhos companheiros de equipe, que também jogaram com o camisa 10 por anos no Barcelona.
Ele acrescentou: "Dado o que eles foram - como jogadores, ambos estiveram entre os melhores da história, cada um em sua posição, com as carreiras que tiveram e os títulos que ganharam - é maravilhoso que possam se aposentar com este título da MLS. Eu não acho que eles estão totalmente cientes ainda do que estão vivenciando, do que significa se aposentar. Hoje, algo muito bonito termina para eles, algo ao qual dedicaram suas vidas inteiras. Agora uma nova vida começa para eles. Eu lhes desejo o melhor, porque são dois amigos que eu estimo profundamente. Estou feliz que possam se retirar com este título."