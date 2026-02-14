Goal.com
Krishan Davis

Das especulações sobre transferências para o Arsenal e o Real Madrid à obscuridade russa: como a carreira promissora de Jhon Duran já passou do sublime ao totalmente bizarro

Ainda com apenas 22 anos, Jhon Duran ingressou no sexto clube de sua carreira cada vez mais nômade e no terceiro em apenas 12 meses, tomando a controversa decisão de ir para a Rússia e assinar com o Zenit São Petersburgo. Faz pouco mais de um ano que o ex-atacante do Aston Villa era associado a gigantes europeus como Real Madrid, Bayern de Munique e Chelsea, mas depois de passagens pela Arábia Saudita e Turquia, o atacante já está caindo cada vez mais no esquecimento.

Duran emergiu como um potencial campeão mundial em sua segunda temporada no Aston Villa, ganhando fama como um super-reserva tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões na primeira metade de 2024-25 e marcando alguns gols incríveis no processo.

Esse sucesso pareceu subir à cabeça, e ele passou a exigir mais minutos de jogo, enquanto rumores que o ligavam a alguns dos grandes clubes da Europa ganhavam força. No entanto, ele acabou escolhendo o dinheiro em vez do prestígio ao se juntar ao Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, no final da janela de transferências de janeiro de 2025.

Esse foi o primeiro passo em falso em uma trajetória descendente nos 12 meses seguintes, com Duran se encontrando no ostracismo do futebol...

  • Jhon Duran Aston Villa 2024Getty Images

    Villa sensacional

    Após um início de carreira relativamente discreto no Villa, após ter chegado do Chicago Fire da MLS em janeiro de 2023, não é exagero dizer que Duran conquistou o futebol inglês no início da última temporada. O colombiano marcou quatro gols nos cinco primeiros jogos do Villa na Premier League — todos como substituto —, incluindo um gol da vitória absolutamente espetacular contra o Everton, de longe.

    Ele repetiu essa forma na Europa, marcando em duas das três primeiras partidas do Villa na fase de grupos da Liga dos Campeões, conquistando outro gol da vitória no final da partida contra o Bayern de Munique no Villa Park, para se gravar na história do clube.

    No entanto, essas proezas não lhe garantiram uma vaga no time titular, com o técnico Unai Emery preferindo o jogador da seleção inglesa Ollie Watkins. Na época, o técnico espanhol disse: “O potencial dele é enorme e quero tirar o melhor dele, apoiá-lo, ajudá-lo e ser exigente com ele. Ele está ganhando confiança ao marcar gols. Temos que nos sentir confortáveis com os dois atacantes e orgulhosos de como podemos jogar com dois atacantes, um ou ambos. Esse é o desafio que temos.”

  • Frustração sob Emery

    No entanto, em meio a uma seca de gols na Premier League entre o final de setembro e o início de dezembro de 2024, com seus minutos ainda limitados, ficou claro que nem tudo estava bem nos bastidores. Embora tivesse marcado na Liga dos Campeões contra o Bayern e o Bologna, Duran ganhou a reputação de ser temperamental (talvez sem surpresa, já que ele idolatra o notoriamente impulsivo Zlatan Ibrahimovic).

    O primeiro ponto de inflamação ocorreu quando ele reagiu muito mal ao ser substituído aos 66 minutos contra o time italiano em outubro, após ter recebido uma rara chance de começar como titular. O atacante foi flagrado pelas câmeras socando e chutando os assentos no banco de reservas do Villa Park, antes de jogar algo na direção da linha lateral em uma explosão chocante.

    Emery tentou minimizar a situação depois, mas estava ficando cada vez mais claro que ele estava tendo dificuldades para controlar o temperamental colombiano. “Não tenho nenhum problema com a reação dele”, disse ele. “Todas as mensagens que passamos no vestiário são sobre respeito e nossos valores. Alguns jogadores jovens podem reagir um pouco, mas isso está sob meu controle. Foi a primeira vez que ele foi titular este ano — é sempre mais difícil começar quando os adversários estão descansados.”

    Ao discutir sua relação com o técnico do Villa em uma entrevista à Sky Sports no mês seguinte, Duran disse: “Há [momentos de] amor e ódio, às vezes! Mas não, sinto-me muito grato a ele, muito grato a ele e à sua comissão técnica. Tivemos muitos problemas, mas acho que são normais.

    Às vezes isso acontece, e há faíscas! Então, estamos constantemente brigando! Mas acho que é normal para um jovem da minha idade e uma pessoa como ele, que já sabe muito, que já conquistou tantas coisas. E a verdade é que me sinto muito, muito grato por estar neste espaço e por ele ser uma pessoa tão importante no futebol. Sim, às vezes discutimos. Porque ele tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, e nunca fui do tipo que fica calado. Se tenho algo a dizer, não importa quem seja, eu digo.”

  • Cristiano Ronaldo Jhon DuranGetty Images

    Al-Nassr vem à visita

    Embora seu tom nessa entrevista possa ter sido jovial, suas palavras revelaram seu descontentamento subjacente com seu papel como super-reserva. Em dezembro, ele já havia gerado rumores de transferência para times como Arsenal, Barcelona, Bayern, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Chelsea — que havia tentado contratá-lo em janeiro daquele ano, quando ele ainda era um jogador desconhecido —, apesar de ter assinado um novo contrato de longo prazo dois meses antes.

    Ele aproveitou a oportunidade quando recebeu sua primeira chance como titular na liga contra o Southampton, marcando o gol da vitória e, em seguida, contra o Nottingham Forest e o Manchester City, sendo também escalado como titular nas duas partidas seguintes do Villa. No entanto, quando parecia ter conquistado a confiança de Emery, ele estragou tudo.

    Com sua equipe já perdendo por 1 a 0 para o Newcastle no St James' Park no Boxing Day, Duran foi julgado por ter chutado as costas de Fabian Schar ao cair em cima do zagueiro pouco depois da marca de meia hora, e foi devidamente expulso. O Villa acabou perdendo o jogo por 3 a 0, o que acabou sendo uma derrota cara na disputa pela vaga na Liga dos Campeões, já que o Newcastle terminou acima da equipe de Emery no saldo de gols e conquistou a quinta e última vaga.

    Seguiu-se uma suspensão de três jogos e, mesmo quando voltou a estar disponível, ficou no banco contra o Everton, tendo jogado apenas meia hora nos confrontos com o Arsenal e o West Ham antes de sua carreira no Villa chegar a um fim abrupto. Naquela época, já era janeiro, e embora a postura do Villa inicialmente fosse de que Duran não estava à venda, as preocupações com as regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League (PSR) e a aceitação de que era impossível manter dois atacantes de elite felizes significavam que ele estava disponível se o preço fosse justo. Convenientemente, o Al-Nassr entrou em contato, e o jogador estava disposto a seguir o dinheiro.

  • Jhon Duran Al-Nassr 2024-25Getty

    A estadia na Arábia Saudita dá errado

    Os gigantes sauditas pagaram a impressionante quantia de € 77 milhões (£ 64,5 milhões/$ 80 milhões) para contratar o camisa 9 no final da janela de transferências de inverno, e isso sem incluir os bônus - adicionando-o a um ataque que já contava com Ronaldo e o ex-astro do Liverpool Sadio Mane. Seu contrato teria um valor incrível de £ 17 milhões (US$ 21 milhões) por ano, o que equivale a cerca de £ 1.900 por hora. O Villa, por sua vez, teria ficado feliz em vê-lo ir para a Pro League, em vez de se juntar a um rival europeu.

    Embora marcar gols não fosse inicialmente um problema para Duran, já que ele balançou as redes quatro vezes em suas duas primeiras partidas na liga em seu novo ambiente, problemas fora de campo fizeram com que sua passagem pelo país do Golfo fosse rapidamente por água abaixo. Os primeiros sinais de problemas foram relatos de que ele não estava realmente morando em Riade, mas sim no vizinho Bahrein, a 435 km de distância, para evitar as rígidas leis da Arábia Saudita que o impediriam de morar com sua namorada. Alegou-se que ele fazia voos diários de 80 minutos apenas para participar dos treinos.

    O Al-Nassr rejeitou as notícias como “notícias falsas irritantemente engraçadas”, embora a teoria nunca tenha sido realmente refutada. “Todos nós já ouvimos falar do que se chama de ‘notícias falsas’, mas esta é uma notícia falsa irritantemente engraçada!”, disse o clube em um tuíte. “Estamos felizes que nosso clube seja tão importante. Jhon ama Riade e sua casa fica perto do clube e do estádio. Ele é nosso novo membro da família.”

    No entanto, com o declínio de seu desempenho e o Al-Nassr ficando para trás na tabela, ficou claro que Duran realmente não havia se adaptado à Arábia Saudita, o que supostamente resultou em problemas pessoais fora de campo, pois seu estado mental foi afetado. Em meio às dificuldades gerais do clube sob o comando de Stefano Pioli, o atacante se tornou um bode expiatório por não ter correspondido ao investimento significativo feito nele, e muitos torcedores pediram que ele fosse vendido.

  • jhon-duran(C)Getty Images

    Feitiço de curta duração na Turquia

    Apenas cinco meses após sua chegada à Arábia Saudita, surgiram relatos de que Duran poderia deixar o Al-Nassr por não ter se adaptado ao clube, apesar de ter marcado 12 gols em apenas 18 partidas. Apesar de ter recebido ofertas de seis clubes diferentes para retornar à Premier League, o centroavante mais uma vez escolheu a opção mais lucrativa e foi para a Turquia, onde se juntou ao Fenerbahçe, de José Mourinho, por empréstimo.

    O gigante da Super Lig fez uma grande jogada para conseguir o jogador, com seu diretor esportivo indo até Medellín para conversas cara a cara na tentativa de convencer Duran a escolhê-los em vez de voltar para a Inglaterra, de acordo com o The Athletic. Enquanto isso, a proposta para o Al-Nassr era que ele poderia aumentar seu valor de mercado ao longo de uma temporada na Turquia, em vez de ser vendido por uma perda embaraçosa naquele verão.

    Mais uma vez, porém, as coisas não saíram como planejado. Alegou-se que Mourinho ficou irritado porque o então jogador de 21 anos não compareceu ao primeiro dia de treinamento da pré-temporada, com citações atribuídas a ele na imprensa espanhola rotulando Duran de “desrespeitoso”. No entanto, o Fener negou que o técnico tivesse feito tal declaração, embora parecesse admitir que o jogador realmente havia chegado atrasado. Ainda não está claro se isso foi combinado previamente. “As declarações feitas pelo nosso técnico José Mourinho à imprensa estrangeira sobre o nosso jogador Jhon Duran são completamente falsas”, afirmaram. “O nosso técnico não fez nenhuma declaração sobre o assunto. O nosso jogador chegou a Portugal esta noite para se juntar ao nosso time no estágio no Algarve.”

    Mourinho foi demitido apenas um mês após o início da nova temporada, após não conseguir garantir a qualificação para a Liga dos Campeões. Sua demissão coincidiu com um problema de inflamação óssea que afastou Duran dos gramados entre o final de agosto e o início de novembro, com o recém-eleito presidente do clube, Sadettin Saran, sendo forçado a negar rumores sensacionalistas de que o atacante estava fingindo uma lesão porque não queria jogar, irritado com a decisão de demitir o renomado técnico português. “Jhon Duran realmente está lesionado. Falei com seu médico na Espanha e analisei os resultados da ressonância magnética. Ele vai se juntar a nós dentro de algumas semanas”, disse Saran em uma coletiva de imprensa em outubro.

    Quando estava disponível, Duran era muito menos prolífico, em meio a relatos de que estava novamente com problemas mentais, marcando apenas cinco gols em 21 partidas, enquanto sua atitude também era um problema. Independentemente dessas questões, esperava-se que ele terminasse a temporada em Istambul, mas no início de fevereiro ele encerrou repentinamente seu empréstimo ao Fenerbahçe e mergulhou ainda mais no esquecimento.

  • Fora do radar na Rússia

    Com apenas 22 anos, Duran ingressou no sexto clube de sua carreira em ascensão e no terceiro em apenas 12 meses — e esta é sua transferência mais inesperada até agora. O atacante assinou com o gigante russo Zenit São Petersburgo pelo restante da temporada 2025-26, em outra decisão que parece ter sido motivada principalmente por questões financeiras.

    O Zenit pode oferecer a chance de conquistar títulos, já que está em segundo lugar na Premier League russa, mas é aí que certamente termina a atração; Duran ficará fora de vista e fora de mente lá, já que os clubes do país foram banidos das competições da UEFA desde a invasão ilegal da Rússia à Ucrânia há quatro anos, e sua primeira divisão quase não é transmitida no resto da Europa.

    A intenção parece ser ganhar muito dinheiro e garantir seu lugar na seleção colombiana para a Copa do Mundo. Ele não joga pela sua seleção desde junho de 2025 e ficou de fora da última convocação, em novembro. “Eles me explicaram os objetivos do Zenit. Fiquei tão impressionado que quis continuar minha carreira aqui. Estou tentando escolher o melhor caminho para mim e minha família. Acredito que terei sucesso e serei feliz no Zenit”, explicou Duran.

    “Todos sabemos que ele é um jogador de alta qualidade, mas as coisas não têm corrido tão bem para ele como ele provavelmente gostaria”, disse o técnico do Zenit, Sergei Semak, sobre a chegada de Duran. “Esperamos que ele esteja motivado para ir à Copa do Mundo com a Colômbia e competir com John Cordoba por uma vaga no time titular. Esperamos que ele seja útil para nós e não temos dúvidas sobre sua qualidade.”

    Notavelmente, o acordo de empréstimo inclui uma opção (€ 35 milhões (£ 30,5 milhões/$ 41,5 milhões)) em vez de uma obrigação de comprar o atacante de seu clube original, o Al-Nassr, o que sugere que ele considerará suas opções após a Copa do Mundo neste verão. Por enquanto, porém, ele está entrando no desconhecido e enfrenta um verdadeiro desafio para impedir uma queda autoinfligida no esquecimento em uma idade tão jovem.

