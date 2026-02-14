Das especulações sobre transferências para o Arsenal e o Real Madrid à obscuridade russa: como a carreira promissora de Jhon Duran já passou do sublime ao totalmente bizarro

No entanto, em meio a uma seca de gols na Premier League entre o final de setembro e o início de dezembro de 2024, com seus minutos ainda limitados, ficou claro que nem tudo estava bem nos bastidores. Embora tivesse marcado na Liga dos Campeões contra o Bayern e o Bologna, Duran ganhou a reputação de ser temperamental (talvez sem surpresa, já que ele idolatra o notoriamente impulsivo Zlatan Ibrahimovic).

O primeiro ponto de inflamação ocorreu quando ele reagiu muito mal ao ser substituído aos 66 minutos contra o time italiano em outubro, após ter recebido uma rara chance de começar como titular. O atacante foi flagrado pelas câmeras socando e chutando os assentos no banco de reservas do Villa Park, antes de jogar algo na direção da linha lateral em uma explosão chocante.

Emery tentou minimizar a situação depois, mas estava ficando cada vez mais claro que ele estava tendo dificuldades para controlar o temperamental colombiano. “Não tenho nenhum problema com a reação dele”, disse ele. “Todas as mensagens que passamos no vestiário são sobre respeito e nossos valores. Alguns jogadores jovens podem reagir um pouco, mas isso está sob meu controle. Foi a primeira vez que ele foi titular este ano — é sempre mais difícil começar quando os adversários estão descansados.”

Ao discutir sua relação com o técnico do Villa em uma entrevista à Sky Sports no mês seguinte, Duran disse: “Há [momentos de] amor e ódio, às vezes! Mas não, sinto-me muito grato a ele, muito grato a ele e à sua comissão técnica. Tivemos muitos problemas, mas acho que são normais.

Às vezes isso acontece, e há faíscas! Então, estamos constantemente brigando! Mas acho que é normal para um jovem da minha idade e uma pessoa como ele, que já sabe muito, que já conquistou tantas coisas. E a verdade é que me sinto muito, muito grato por estar neste espaço e por ele ser uma pessoa tão importante no futebol. Sim, às vezes discutimos. Porque ele tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, e nunca fui do tipo que fica calado. Se tenho algo a dizer, não importa quem seja, eu digo.”