A agência Reuters publicou uma reportagem que destacou a brilhante trajetória de Messi, afirmando que o recordista de conquistas da Bola de Ouro (oito vezes) se aposenta agora como campeão mundial e bicampeão da Copa América, o homem que saiu da imensa sombra de Diego Maradona para construir um legado argentino inteiramente próprio.

A derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 privou Messi da despedida perfeita e da chance de se sagrar campeão do mundo pela segunda vez. Mas, após uma trajetória que transformou o Barcelona, a Argentina e o próprio futebol moderno, restava muito pouco a ser provado por ele.

Quatro anos atrás, no Catar, ele ergueu a taça que perseguiu ao longo de toda a sua carreira, depois de marcar sete gols no torneio e dois na final contra a França, antes de a Argentina vencer nos pênaltis. Aquele foi o momento de consagração de uma trajetória extraordinária e também o auge de uma das histórias de perseverança mais convincentes do futebol. Pois, apesar de todos os seus sucessos com o Barcelona, onde seu talento lhe rendeu todos os grandes títulos individuais e coletivos disponíveis, a relação de Messi com a camisa da Argentina foi definida por anos tanto pelo que ele não conquistou quanto pelo que ele alcançou: chegou à final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, antes de a Argentina perder para a Alemanha na prorrogação, e depois as duas derrotas consecutivas nas finais da Copa América em 2015 e 2016 aprofundaram a sensação de que a glória internacional poderia escapar de suas mãos.

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