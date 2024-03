Darwin Núñez nunca será mais artilheiro que Erling Haaland, mas atacante do Liverpool tem chance de ser tão importante quanto

Pela primeira vez em mais de 18 meses, o uruguaio parece que poderá se tornar tão importante para sua equipe quanto o norueguês

Menos de três meses após o início da temporada 2022/23, Andy Robertson já clamava pelo fim das constantes comparações entre Darwin Núñez e Erling Haaland. “A única razão pela qual estão sendo comparados é porque jogam na mesma posição e se mudaram na mesma janela”, argumentou o lateral esquerdo do Liverpool. “Não é justo com ninguém.” Talvez não, mas era inevitável.

Núñez e Haaland não eram apenas dois atacantes comuns. Eram contratações multimilionárias de verão europeu que se uniram aos dois principais clubes da Inglaterra. Até mesmo fizeram suas estreias oficiais pelas suas respectivas equipes no mesmo jogo.

Curiosamente, Núñez levou a melhor naquele primeiro confronto direto, saindo do banco para conquistar um pênalti e marcar um gol na vitória do Liverpool sobre o Manchester City por 3 a 1, garantindo a Supercopa da Inglaterra, no King Power Stadium. No entanto, no momento do apelo fútil de Robertson em outubro de 2022, Haaland já estava sendo aclamado como o maior artilheiro que a Premier League já viu, enquanto Núñez era conhecido como "apenas um m*rda, segundo Andy Carroll".

O uruguaio ainda é visto assim por alguns torcedores rivais, o que é confuso por alguns motivos.