Darwin Núñez, jogador do Liverpool, está prestes a retornar à Premier League após perder a vaga no Al-Hilal para Karim Benzema

Nunez estaria de olho em um retorno sensacional à Premier League neste verão, após uma passagem turbulenta pela Liga Profissional Saudita. Após uma transferência de alto nível para o Al-Hilal em agosto, que tinha como objetivo proporcionar um novo começo longe do intenso escrutínio da mídia britânica, o jogador de 26 anos se viu em uma encruzilhada. Sua passagem pelo Oriente Médio não conseguiu proporcionar a estabilidade de longo prazo que ele buscava, levando vários pesos pesados ingleses a colocarem o atacante de volta em seus radares de recrutamento.

De acordo com o ChronicleLive, o Chelsea surgiu como o principal candidato à contratação do atacante, enquanto continua sua busca exaustiva por um ponto focal confiável. No entanto, os Blues não estão sozinhos nessa busca; o Newcastle United e o Tottenham Hotspur também demonstram interesse em trazer o atacante de volta às costas britânicas. Todos os três clubes veem Nunez como uma aposta de alto potencial, cuja velocidade bruta poderia florescer em um novo ambiente tático.

Para Nunez, essa possível transferência representa uma oportunidade de redenção profissional. Após uma passagem turbulenta pelo Merseyside, onde se tornou alvo de controvérsias, a perspectiva de uma segunda chance na liga mais assistida do mundo é bastante atraente.