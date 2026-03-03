Getty
Darwin Núñez, jogador do Liverpool, está prestes a retornar à Premier League após perder a vaga no Al-Hilal para Karim Benzema
Retorno à Premier League em vista?
Nunez estaria de olho em um retorno sensacional à Premier League neste verão, após uma passagem turbulenta pela Liga Profissional Saudita. Após uma transferência de alto nível para o Al-Hilal em agosto, que tinha como objetivo proporcionar um novo começo longe do intenso escrutínio da mídia britânica, o jogador de 26 anos se viu em uma encruzilhada. Sua passagem pelo Oriente Médio não conseguiu proporcionar a estabilidade de longo prazo que ele buscava, levando vários pesos pesados ingleses a colocarem o atacante de volta em seus radares de recrutamento.
De acordo com o ChronicleLive, o Chelsea surgiu como o principal candidato à contratação do atacante, enquanto continua sua busca exaustiva por um ponto focal confiável. No entanto, os Blues não estão sozinhos nessa busca; o Newcastle United e o Tottenham Hotspur também demonstram interesse em trazer o atacante de volta às costas britânicas. Todos os três clubes veem Nunez como uma aposta de alto potencial, cuja velocidade bruta poderia florescer em um novo ambiente tático.
Para Nunez, essa possível transferência representa uma oportunidade de redenção profissional. Após uma passagem turbulenta pelo Merseyside, onde se tornou alvo de controvérsias, a perspectiva de uma segunda chance na liga mais assistida do mundo é bastante atraente.
O efeito Benzema no Al-Hilal
A saída de Nunez do Liverpool fez parte de uma grande reformulação do elenco, mas sua transição para o Al-Hilal foi complicada pela chegada de um ícone global. Embora o acordo inicial de £ 54 milhões lhe tenha garantido um papel de liderança, o cenário mudou drasticamente em janeiro, quando o gigante saudita garantiu a contratação da lenda do Real Madrid e vencedor da Bola de Ouro, Benzema. A presença do francês alterou fundamentalmente a hierarquia do elenco.
A chegada do veterano fez com que Nunez fosse rebaixado na hierarquia, lutando para manter seu lugar no time titular em jogos importantes. Apesar de ter marcado respeitáveis nove gols em 24 partidas nesta temporada, o uruguaio tem encontrado dificuldades para convencer a diretoria de que deve começar jogando à frente de Benzema. Essa falta de minutos garantidos alimentou a narrativa de que Nunez está pronto para deixar Riade em busca de um clube onde possa ser a principal arma ofensiva.
O poder financeiro do trio interessado da Premier League significa que atender às exigências salariais de Nunez e uma possível taxa de transferência não devem ser um obstáculo intransponível. O Al-Hilal pode estar disposto a negociar uma saída para liberar uma vaga de jogador estrangeiro e salários para novos reforços. Esse alinhamento de interesses sugere que um acordo pode ser fechado relativamente rápido assim que a janela de transferências de verão for oficialmente aberta.
Missão de resgate
A narrativa em torno de Nunez sempre foi uma questão de potencial versus produção. Durante seu tempo no Liverpool, ele mostrou lampejos de habilidade de classe mundial, muitas vezes seguidos por erros incompreensíveis que o tornaram uma sensação viral pelas razões erradas. No entanto, aos 26 anos, o atacante está entrando em seu auge físico e possui atributos raros que continuam sendo muito cobiçados pelos principais treinadores.
Sua capacidade de esticar as defesas e criar caos é exatamente o que Newcastle e Chelsea estão procurando. O Chelsea, em particular, tem carecido de precisão no terço final do campo, apesar dos pesados investimentos, e acredita-se que a abordagem de alta octanagem de Nunez poderia abrir novas dimensões em seu jogo ofensivo. O Newcastle, por sua vez, o vê como um jogador que poderia prosperar sob o comando de Eddie Howe.
A disputa pela contratação de Nunez deve ser acirrada, dada a sua disponibilidade. Embora Londres e o Nordeste representem projetos muito diferentes, a principal motivação de Nunez parece ser o desejo de provar seu valor em uma liga onde ele era frequentemente ridicularizado por sua inconsistência.
O empurrão final na Arábia Saudita
À medida que a temporada da Liga Profissional Saudita se aproxima do seu clímax, o Al-Hilal está atualmente envolvido numa disputa acirrada pelo título, ficando atrás do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, na liderança por apenas três pontos. Nunez provavelmente terá um papel importante saindo do banco ou em formações rotativas, enquanto o Al-Hilal tenta ultrapassar os líderes nas últimas semanas da campanha. Em seguida, o Al Hilal enfrentará o Al Najma na Liga Profissional Saudita, na Kingdom Arena, na sexta-feira.
