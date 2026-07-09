Danilo retorna ao Palmeiras? Entenda o cenário após a Copa do Mundo

Danilo é o grande sonho alviverde para a janela de transferências. O clube já havia ganhado esperança ao constatar que o volante não completou 13 jogos pelo Botafogo no Brasileirão, fato que o libera para atuar na competição por outra equipe.

Com a eliminação do Brasil nas oitavas, o Palmeiras vai acelerar as conversas com o Botafogo. A presidente Leila Pereira voltou dos Estados Unidos, onde acompanhou parte do Mundial, com a intenção de buscar uma definição rápida, de preferência antes do fim da Copa. Isso porque o clube volta a campo em 22 de julho, contra o Coritiba, e quer aproveitar Danilo ao máximo caso a contratação se concretize.

O Botafogo avalia o jogador em torno de 30 milhões de euros, cerca de R$ 177 milhões na cotação atual. Para viabilizar a operação, o Palmeiras pensa em negociar Emiliano Martínez, de preferência para o mercado estrangeiro. O volante uruguaio também vê com bons olhos uma saída, caso o clube alviverde avance na contratação de Danilo.

O vínculo com o Palmeiras vai além do futebol. Danilo cresceu nas categorias de base do clube, foi bicampeão da Libertadores, venceu a Copa do Brasil e o Brasileirão com o alviverde. O coordenador de base JP Sampaio e o diretor executivo Anderson Barros mantiveram contato com o jogador ao longo dos anos. Qualquer retorno seria vivido como uma volta para casa.