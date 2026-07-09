Danilo retorna ao Palmeiras? Entenda o cenário após a Copa do Mundo

A Copa do Mundo acabou para o Brasil, e o mercado em torno de Danilo começou a ferver. O volante de 25 anos, titular do Botafogo e um dos convocados da seleção no torneio, tem o futuro indefinido e pelo menos três cenários concretos pela frente: a Europa, o Palmeiras ou a continuidade no Glorioso.
Segundo apuração da ESPN, o desejo prioritário de Danilo é retornar ao futebol europeu, de preferência à Premier League ou a outra grande liga do Velho Continente, para disputar a Champions League. O jogador quer sentir o "frio na barriga" de atuar no mais alto nível. Qualquer proposta que não venha do Palmeiras ou de clube europeu deve ser descartada por ele e seu estafe.