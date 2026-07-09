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Danilo SantosGetty Images
Luis Felipe Gonçalves

Danilo retorna ao Palmeiras? Entenda o cenário após a Copa do Mundo

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Volante do Botafogo tem desejo de voltar à Europa, mas Palmeiras acelera investida pelo jogador

A Copa do Mundo acabou para o Brasil, e o mercado em torno de Danilo começou a ferver. O volante de 25 anos, titular do Botafogo e um dos convocados da seleção no torneio, tem o futuro indefinido e pelo menos três cenários concretos pela frente: a Europa, o Palmeiras ou a continuidade no Glorioso.

Segundo apuração da ESPN, o desejo prioritário de Danilo é retornar ao futebol europeu, de preferência à Premier League ou a outra grande liga do Velho Continente, para disputar a Champions League. O jogador quer sentir o "frio na barriga" de atuar no mais alto nível. Qualquer proposta que não venha do Palmeiras ou de clube europeu deve ser descartada por ele e seu estafe.

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  • Palmeiras v Flamengo - Brasileirao 2022Getty Images Sport

    Planos do Palmeiras

    Danilo é o grande sonho alviverde para a janela de transferências. O clube já havia ganhado esperança ao constatar que o volante não completou 13 jogos pelo Botafogo no Brasileirão, fato que o libera para atuar na competição por outra equipe.

    Com a eliminação do Brasil nas oitavas, o Palmeiras vai acelerar as conversas com o Botafogo. A presidente Leila Pereira voltou dos Estados Unidos, onde acompanhou parte do Mundial, com a intenção de buscar uma definição rápida, de preferência antes do fim da Copa. Isso porque o clube volta a campo em 22 de julho, contra o Coritiba, e quer aproveitar Danilo ao máximo caso a contratação se concretize.

    O Botafogo avalia o jogador em torno de 30 milhões de euros, cerca de R$ 177 milhões na cotação atual. Para viabilizar a operação, o Palmeiras pensa em negociar Emiliano Martínez, de preferência para o mercado estrangeiro. O volante uruguaio também vê com bons olhos uma saída, caso o clube alviverde avance na contratação de Danilo.

    O vínculo com o Palmeiras vai além do futebol. Danilo cresceu nas categorias de base do clube, foi bicampeão da Libertadores, venceu a Copa do Brasil e o Brasileirão com o alviverde. O coordenador de base JP Sampaio e o diretor executivo Anderson Barros mantiveram contato com o jogador ao longo dos anos. Qualquer retorno seria vivido como uma volta para casa.

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  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-JUNIORAFP

    Pedido por Abel Ferreira

    Do lado da comissão técnica, o cenário é ainda mais claro. Abel Ferreira elegeu Danilo como pedido único para o restante da temporada, e garantiu à presidente Leila Pereira que, caso a contratação se concretize, vai "recompensar" o clube com um título importante ainda em 2026.

    Na visão do treinador português, a chegada do volante seria suficiente para fechar o elenco, sem necessidade de novos reforços em outras posições. A manutenção dos titulares, para Abel, é igualmente crucial para as pretensões do Palmeiras nos três campeonatos restantes.

    O otimismo interno cresceu justamente pela participação discreta de Danilo na Copa. O volante atuou em quatro jogos, mas somou apenas 44 minutos em campo, pouca exposição o suficiente para não valorizar demais o preço e não dificultar as negociações com o Botafogo.

  • FBL-SUDAMERICANA-BOTAFOGO-CARACASAFP

    Assédio europeu

    O Palmeiras, porém, não está sozinho. O Newcastle também entrou na disputa, segundo o jornal espanhol AS. Os ingleses mantêm contatos com o estafe de Danilo desde o início da Copa do Mundo, e a movimentação faz sentido: com Bruno Guimarães cotado para o Arsenal, o clube precisaria de um substituto à altura no meio-campo.

    O Botafogo pede cerca de 30 milhões de euros mais variáveis. Já o Newcastle exige 90 milhões de euros para liberar Bruno Guimarães ao Arsenal, valores que mostram a escala das negociações em jogo.

    Por ora, apenas o Zenit, da Rússia, tenta a contratação de forma mais concreta do lado europeu. Hipótese que, em um primeiro momento, está descartada pelo jogador, que mira as principais ligas do continente.

    O nome de Danilo já esteve ligado a uma lista extensa de clubes: Fulham, Milan, Atalanta, Napoli, Roma, Bayer Leverkusen, Monaco, Benfica, Galatasaray, Flamengo e Palmeiras, além do próprio Arsenal. A janela de transferências abre em 20 de julho. O destino do volante deve ser um dos assuntos mais quentes do mercado brasileiro nas próximas semanas.

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