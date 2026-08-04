Danilo permanece no Botafogo e faz Zenit voltar atenções para Hércules, do Fluminense

Após disputar a Copa do Mundo de 2026, Danilo voltou a ser alvo do mercado internacional e teve seu nome ligado a clubes europeus. Entre os interessados esteve o Zenit, que tentou construir uma operação para convencer o Botafogo e o jogador.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Anderson Motta, a diretoria alvinegra conversou diretamente com o volante logo após sua reapresentação. O encontro serviu para alinhar expectativas sobre o futuro e reforçar que o clube não pretende dificultar uma eventual transferência para a Europa, desde que receba uma proposta considerada adequada.

O Botafogo estipulou o valor de 35 milhões de euros como referência para negociar o atleta. No entanto, até o momento, nenhuma oferta atingiu esse patamar.