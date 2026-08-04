Danilo permanece no Botafogo e faz Zenit voltar atenções para Hércules, do Fluminense

A janela de transferências segue movimentando os bastidores do futebol carioca. Depois de não conseguir avançar na tentativa de contratar Danilo, do Botafogo, o Zenit, da Rússia, já trabalha com um novo alvo para reforçar o meio-campo: Hércules, um dos principais destaques do Fluminense na temporada.
Enquanto o clube russo faz contatos iniciais para entender a situação do volante tricolor, o Botafogo comemora a permanência de Danilo, que recusou a possibilidade de atuar no futebol russo e, ao menos neste momento, está totalmente focado na sequência da temporada com a equipe comandada por Franclim Carvalho.