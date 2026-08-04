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imago-sport-1077671088.jpgZUMA Press Wire
Gabriel Marin

Danilo permanece no Botafogo e faz Zenit voltar atenções para Hércules, do Fluminense

Zenit St. Petersburg
Danilo
Hercules
Botafogo
Fluminense

Após negativa do volante alvinegro, clube russo inicia movimentação por destaque tricolor, enquanto Botafogo mantém foco na permanência de seu camisa 8

A janela de transferências segue movimentando os bastidores do futebol carioca. Depois de não conseguir avançar na tentativa de contratar Danilo, do Botafogo, o Zenit, da Rússia, já trabalha com um novo alvo para reforçar o meio-campo: Hércules, um dos principais destaques do Fluminense na temporada.

Enquanto o clube russo faz contatos iniciais para entender a situação do volante tricolor, o Botafogo comemora a permanência de Danilo, que recusou a possibilidade de atuar no futebol russo e, ao menos neste momento, está totalmente focado na sequência da temporada com a equipe comandada por Franclim Carvalho.

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  • imago-sport-1080479160.jpgTheNews2

    Danilo decide permanecer no Botafogo

    Após disputar a Copa do Mundo de 2026, Danilo voltou a ser alvo do mercado internacional e teve seu nome ligado a clubes europeus. Entre os interessados esteve o Zenit, que tentou construir uma operação para convencer o Botafogo e o jogador.

    Segundo informações divulgadas pelo jornalista Anderson Motta, a diretoria alvinegra conversou diretamente com o volante logo após sua reapresentação. O encontro serviu para alinhar expectativas sobre o futuro e reforçar que o clube não pretende dificultar uma eventual transferência para a Europa, desde que receba uma proposta considerada adequada.

    O Botafogo estipulou o valor de 35 milhões de euros como referência para negociar o atleta. No entanto, até o momento, nenhuma oferta atingiu esse patamar.

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  • imago-sport-1076745917.jpgTheNews2

    Proposta do Zenit não convenceu o jogador

    Apesar do interesse russo, Danilo optou por permanecer no futebol brasileiro. Segundo Anderson Motta, o volante não demonstrou interesse em atuar no Zenit, principalmente por questões familiares e pelo cenário geopolítico envolvendo a Rússia.

    Embora a operação pudesse se tornar financeiramente vantajosa para o Botafogo por incluir mecanismos ligados ao perdão da dívida referente à negociação do atacante Artur, os valores apresentados ao jogador não foram suficientes para mudar sua decisão.

    A tendência, neste momento, é que Danilo permaneça no Glorioso pelo menos até o fim da temporada, mantendo vivo o objetivo de retornar à seleção brasileira e, posteriormente, concretizar uma transferência para uma das principais ligas da Europa.

  • imago-sport-1075349646.jpgFotoarena

    Zenit encontra em Hércules um novo alvo

    Sem sucesso na tentativa de contratar Danilo, o Zenit rapidamente voltou sua atenção para outro volante em destaque no futebol brasileiro.

    O escolhido foi Hércules, do Fluminense. O clube russo realizou um primeiro contato com os representantes do jogador para obter informações sobre contrato, situação financeira e planos para o futuro.

    Até o momento, não houve qualquer proposta oficial nem contato direto entre Zenit e Fluminense. As conversas permanecem em estágio inicial, mas a expectativa é que o clube europeu oficialize seu interesse nos próximos dias.

    A diretoria russa busca um volante com características semelhantes às de Danilo, e Hércules aparece entre os nomes considerados ideais para ocupar essa função.

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  • Fluminense v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Fluminense tenta manter base para sequência decisiva

    O interesse europeu surge justamente em um momento delicado da temporada para o Fluminense.

    Nos próximos dias, a equipe comandada por Luis Zubeldía terá uma sequência considerada decisiva, com o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, o clássico diante do Botafogo pelo Brasileirão, os confrontos das oitavas da Libertadores e ainda o duelo contra o Palmeiras, no Maracanã.

    Por isso, a prioridade da diretoria é preservar os principais jogadores do elenco e evitar perdas durante a reta final da janela de transferências.

  • imago-sport-1063904726.jpgSportimage

    Necessidade financeira pode influenciar decisões

    Apesar da intenção de manter a equipe, o Fluminense também precisa equilibrar suas contas.

    A diretoria estabeleceu como meta arrecadar R$ 200 milhões em vendas de jogadores até o fim de 2026. Até agora, porém, a única negociação concluída foi a transferência do volante Facundo Bernal para o Real Betis, operação que rendeu cerca de US$ 7,2 milhões, aproximadamente R$ 36,9 milhões.

    Esse cenário faz com que propostas relevantes possam ser analisadas, mesmo por atletas considerados titulares.

    Internamente, Hércules é visto como um dos jogadores mais valorizados do atual elenco, embora o clube ainda não tenha definido um preço para uma eventual negociação.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH53-INTER MILAN-FLUMINENSEAFP

    Destaque no Mundial valorizou volante

    Contratado junto ao Fortaleza no início de 2025 por R$ 29 milhões, em uma operação que garantiu ao Fluminense 70% dos direitos econômicos do atleta, Hércules rapidamente conquistou espaço entre os titulares.

    O volante ganhou projeção internacional principalmente durante a Copa do Mundo de Clubes, quando foi protagonista nas classificações diante da Inter de Milão e do Al Hilal, marcando gols nas duas partidas decisivas.

    As atuações despertaram o interesse de clubes europeus e contribuíram para elevar sua valorização no mercado.

    Aos 25 anos, Hércules acumula 99 partidas oficiais com a camisa tricolor, além de dois amistosos disputados durante a intertemporada, consolidando-se como uma das principais peças do meio-campo de Luis Zubeldía.

  • Danilo e HérculesGetty/GOAL

    Mercado segue aberto para novos capítulos

    Enquanto Danilo reafirma seu compromisso com o Botafogo e deixa claro que seu objetivo é voltar ao futebol europeu apenas em condições consideradas ideais, o Zenit continua determinado a contratar um volante antes do fechamento da janela.

    Sem conseguir convencer o camisa 8 alvinegro, o clube russo passa a concentrar esforços em Hércules, que reúne características semelhantes e vive o melhor momento da carreira.

    Do lado do Fluminense, a prioridade segue sendo manter a espinha dorsal da equipe para a sequência das competições. No entanto, diante da necessidade de cumprir metas financeiras, a diretoria sabe que o mercado ainda pode reservar novos capítulos antes do encerramento da janela de transferências.