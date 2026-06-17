Danilo elogia Endrick e pede calma: “Vai ser muito importante na Copa”

Danilo também comentou o momento da seleção após a estreia diante de Marrocos, quando o time empatou por 1 a 1 e teve um primeiro tempo considerado abaixo do esperado. O jogador reconheceu dificuldades de construção de identidade sob o comando de Carlo Ancelotti e apontou diferenças em relação a seleções mais consolidadas.

“Assustou”, disse ao avaliar a atuação inicial da equipe.

Em sua análise mais ampla, o lateral foi direto ao comparar o estágio atual do Brasil com rivais europeus e sul-americanos.

“Depois do jogo contra a França, falei a todos que não tínhamos a mesma maturidade deles, da Argentina. O que não quer dizer que não podemos chegar longe”, completou.