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Pedro Augusto Dias

Danilo elogia Endrick e pede calma: “Vai ser muito importante na Copa”

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Lateral destaca desempenho do jovem nos treinos da seleção e afirma que atacante terá papel relevante ao longo do Mundial; jogador também faz autocrítica e admite falta de maturidade do Brasil em relação a rivais como França e Argentina

O lateral Danilo elogiou o atacante Endrick durante coletiva nesta quarta-feira (17), nos Estados Unidos, e afirmou que o jovem terá papel importante ao longo da Copa do Mundo.

Segundo o defensor, o desempenho do jogador nos treinos reforça a confiança interna no potencial do atacante do Real Madrid.

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    Confiança no atacante

    Na coletiva, ele disse: “Endrick é uma joia rara do futebol brasileiro. É um jogador de potência, de poder de decisão, estrela. Queremos tê-lo perto, hoje no treino ele fez gol. [...] É tudo que queremos ter. Queremos que ele tenha o maior protagonismo [...] É um jogador que vai ser importante”, afirmou Danilo.

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    O lateral ainda pediu tranquilidade no processo de evolução do atacante dentro do grupo.

    “Eu digo: mantém a cabeça fresca. Ele será muito importante para a gente”, reiterou.

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  • Momento da seleção brasileira

    Danilo também comentou o momento da seleção após a estreia diante de Marrocos, quando o time empatou por 1 a 1 e teve um primeiro tempo considerado abaixo do esperado. O jogador reconheceu dificuldades de construção de identidade sob o comando de Carlo Ancelotti e apontou diferenças em relação a seleções mais consolidadas.

    “Assustou”, disse ao avaliar a atuação inicial da equipe.

    Em sua análise mais ampla, o lateral foi direto ao comparar o estágio atual do Brasil com rivais europeus e sul-americanos.

    “Depois do jogo contra a França, falei a todos que não tínhamos a mesma maturidade deles, da Argentina. O que não quer dizer que não podemos chegar longe”, completou.

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