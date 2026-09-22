Danilo, ex-zagueiro e capitão da Juventus, fala durante o programa GNT, no episódio de Papo de Segunda: "Muitas vezes nos embalamos na maravilhosa ideia de que existe um lugar, ou uma forma de viver, em que reside a nossa felicidade. Mas não é assim. A vida em si, a experiência de viver, é um entrelaçamento de nuances, uma alternância contínua de momentos, sensações, experiências. Também penso naquilo que se chama de efeito platô, aquela convicção pela qual pensamos: 'Tudo bem, vou chegar a um certo ponto e, uma vez alcançado, a minha vida finalmente será...'. É a maior ilusão, uma grande mentira".
Danilo Amaro: "Queria encerrar a carreira na Juventus"
Danilo prosseguiu, como relata o TuttoJuve.com: "Eu, sinceramente, pensava que construiria minha carreira e a encerraria jogando na Europa, para depois terminá-la na Juventus, exatamente como eu havia planejado. Depois, de repente, por uma questão interna, me vi em uma situação em que já não era mais considerado da mesma forma, já não tinha o mesmo reconhecimento e não fazia mais parte do projeto. E pensei: 'Caramba, e agora? E todos os meus planos?'. Mas eu não tinha decidido esses planos até o fim. E é justamente essa a capacidade que devemos desenvolver: aprender a dançar com as incertezas da vida, a nos adaptar ao que acontece e, ao mesmo tempo, a permanecer fiéis à nossa singularidade".
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