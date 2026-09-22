Danilo prosseguiu, como relata o TuttoJuve.com: "Eu, sinceramente, pensava que construiria minha carreira e a encerraria jogando na Europa, para depois terminá-la na Juventus, exatamente como eu havia planejado. Depois, de repente, por uma questão interna, me vi em uma situação em que já não era mais considerado da mesma forma, já não tinha o mesmo reconhecimento e não fazia mais parte do projeto. E pensei: 'Caramba, e agora? E todos os meus planos?'. Mas eu não tinha decidido esses planos até o fim. E é justamente essa a capacidade que devemos desenvolver: aprender a dançar com as incertezas da vida, a nos adaptar ao que acontece e, ao mesmo tempo, a permanecer fiéis à nossa singularidade".







