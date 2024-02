Como Daniele De Rossi recuperou a coragem e os bons resultados da Roma após José Mourinho

Desde a chegada do novo treinador, romanos praticamente só evoluíram e subiram na classificação

A decisão da Roma de demitir José Mourinho no meio do mês passado pegou muita gente de surpresa. Agora, substituir um treinador tão experiente como o 'Special One' por praticamente um estreante, como é o caso de Daniele De Rossi, surpreendeu ainda mais.

No entanto, um mês depois, a 'aposta' giallorossa parece já ter se transformado em certeza. De fato, De Rossi, em poucas semanas, mudou completamente a Roma. Dentro do vestiário, o ex-capitão já é visto como muito mais do que um simples substituto.

Abaixo, a GOAL te explica o porquê...