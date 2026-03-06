Getty Images Sport
Daniel Farke foi banido e multado pela FA por cartão vermelho contra o Man City, enquanto o técnico do Leeds afirma que o árbitro “me envergonhou diante do mundo inteiro”
Uma demissão histórica em Elland Road
Após uma derrota por 1 a 0 para o City em 28 de fevereiro, Daniel Farke se viu envolvido em uma controvérsia devido a uma rara perda de compostura. Ao apito final, o técnico do Leeds United abordou o árbitro Peter Bankes, o que resultou no primeiro cartão vermelho de sua carreira profissional como treinador. A FA posteriormente acusou o técnico de 49 anos de violar a Regra 12, alegando um confronto com os árbitros da partida. Farke optou por admitir imediatamente a acusação de má conduta, o que resultou em uma sanção oficial que inclui uma suspensão de um jogo e uma multa de £ 8.000. Um único gol de Antoine Semenyo nos acréscimos do primeiro tempo destruiu o desempenho disciplinado de sua equipe.
Reclamações de humilhação pública
Farke insistiu que suas intenções eram pacíficas, explicando que apenas buscava esclarecimentos sobre a falta de tempo adicional. “Eu corri até lá”, insistiu o técnico do Leeds. “Sem dizer nenhuma palavra de baixo calão. Sem palavrões ou linguagem imprópria. Eu só queria perguntar por que ele não acrescentou mais tempo. Ele não falou comigo e simplesmente sacou o cartão vermelho.”
No entanto, a falta de diálogo por parte do árbitro deixou o técnico perplexo. Farke expressou sua descrença com a severidade da punição, afirmando: “Mostrar o cartão vermelho e me humilhar diante do mundo inteiro, eu não fiquei feliz. Até os assistentes ficaram chocados com o cartão vermelho”.
Respeito mútuo e julgamento errado
Apesar de sua óbvia irritação com a expulsão, Farke afirmou que ainda tem grande respeito pela profissão de árbitro, sugerindo que Bankes simplesmente cometeu um erro no calor do momento. “Tenho muito respeito pelos árbitros. Não acho que Peter tenha feito isso de propósito, ele apenas julgou mal a situação”, observou Farke, antes de acrescentar um toque de humor seco ao declarar: “Nunca mais vou correr”.
O comunicado da FA confirmou que a penalidade padrão foi aplicada depois que o técnico aceitou a acusação, reforçando a postura rígida do órgão regulador em relação aos técnicos que entram em campo para discutir com os árbitros, independentemente da linguagem usada.
Uma breve ausência e um retorno narrativo
A suspensão significa que Farke estará ausente do banco de reservas na partida da quinta rodada da FA Cup no domingo, um confronto emocionante, já que será contra seu ex-clube, o Norwich City. Embora perca a oportunidade de liderar sua equipe em Elland Road, ele retornará à linha lateral para o confronto da Premier League contra o Crystal Palace, em 15 de março. O Leeds está atualmente em um período de resultados irregulares, e administrar uma partida da copa sem seu líder contra um time da Championship testará a autonomia do elenco. Com a pausa internacional se aproximando, Farke estará ansioso para garantir que esse contratempo disciplinar não atrapalhe a busca do Leeds por uma boa classificação no meio da tabela.
