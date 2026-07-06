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“Dançando samba fora do campo”... Neymar, de cabeça baixa, na triste despedida da Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
Neymar
Brasil
Noruega
EUA

Como é que o “homem que ama a vida” venceu o gênio capaz de rivalizar com Messi e Ronaldo?

"Adeus, Neymar... Você dançou muito fora do campo e esqueceu como dançar dentro dele quando precisávamos de você!"... Com essa frase fúnebre, irônica e cruel, o jornal brasileiro Globo escolheu prestar seu último tributo na noite em que as máscaras da samba caíram e se apagou o último lampejo da “dança cósmica” de Neymar da Silva.

A eliminação diante da Noruega naquela triste noite da Copa do Mundo não foi apenas a saída da seleção considerada a maior da história do torneio, mas sim a queda trágica do maior talento inato que o país do futebol gerou no novo milênio; a queda de um homem que deixou o gramado com a cabeça baixa, não porque o adversário fosse mais forte, mas porque seus pés mágicos tropeçaram nas cordas da agitação da vida que ele mesmo escolheu viver atrás das grades.

Esse garoto tinha tudo para se sentar ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, mas, no fim das contas, escolheu ser um herói das histórias noturnas e esqueceu como ser o salvador da pátria à luz do dia.

A imprensa brasileira não poupou seu antigo ídolo; além do obituário da Globo, a rede UOL descreveu a cena como “o fim trágico de um rei sem coroa, um gênio que perdeu seu trono por culpa própria”.

Por outro lado, os estúdios de análise internacionais transbordaram de amargura evidente, com ex-astros comentando que: “Este é o fim que um dos maiores talentos do futebol do século XXI não merece, mas também é o fim inevitável de um homem que preferiu a agitação da vida ao rigor da glória”.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    A última “batalha do microfone”

    O último minuto da partida contra a Noruega resumiu todas as contradições que Neymar viveu ao longo de sua carreira.

    Em um momento em que a eliminação do Brasil já estava clinicamente confirmada, o árbitro marcou um pênalti a favor do Brasil, uma chance de diminuir a diferença, mas que, de forma alguma, salvaria a Seleção.

    Naquele momento, Neymar avançou para cobrar o pênalti e, em vez de se concentrar no gol, se envolveu em uma cena melodramática de troca de insultos com o goleiro da Noruega, que tentava provocá-lo.

    Neymar violou o protocolo de serenidade da Copa do Mundo e trocou insultos em uma cena que revelava o orgulho ferido de alguém que via sua glória escapar por entre os dedos... Mesmo em seus últimos momentos, Neymar não conseguiu conter suas emoções, entrando em uma briga paralela com o goleiro para satisfazer seu orgulho individual, esquecendo a ferida da pátria.

    O mais impressionante, e ao mesmo tempo comovente, é que Neymar chutou a bola após essa troca de palavras com uma técnica assustadora, mágica e espantosa que ninguém mais no planeta domina; a bola entrou no gol, marcando um gol sem valor coletivo, mas que serviu como um último lembrete para o mundo: “Eu sou o incrível Neymar, eu que possuo uma magia que ninguém mais tem... mas agora estou indo embora”.



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  • neymar(C)Getty Images

    Neymar, o ser humano, triunfa

    Neymar nunca foi apenas um jogador de futebol, mas sim, por excelência, um fenômeno social e emocional que se recusa a se submeter à rigidez do profissionalismo.

    Esse jovem brasileiro esguio possuía habilidades técnicas, talento inato e capacidade de driblear em espaços apertados, o que o qualificava — sem a menor dúvida — para disputar com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em suas épocas lendárias, nas quais dominaram o futebol mundial.

    Ele era o herdeiro legítimo do trono do futebol e o único que possuía a “fórmula mágica” para quebrar o duopolo do português e do argentino.

    Mas a verdadeira crise de Neymar não foi tática, e sim psicológica e emocional; o “Neymar humano”, que ama os prazeres da vida e é apaixonado por festas e agitação, prevaleceu sobre o “Neymar atleta comprometido”.

    Neymar não conseguiu superar as tentações da fama e do dinheiro que o cercavam desde que era adolescente no Santos; assim, fugia do gramado e de sua rotina rígida para viver sua vida pessoal, preferindo o papel de “estrela do rock” ao de líder da equipe.

    O “novo Ronaldinho”, como o descreveu o jornal L’Équipe, seguiu os passos de seus antecessores: um talento brasileiro extraordinário que prefere a diversão passageira ao domínio duradouro, e as lesões recorrentes vieram como um preço físico severo a ser pago por um corpo que não recebeu os cuidados e a dedicação rigorosa que Ronaldo e Messi dedicaram aos seus corpos ao longo de duas décadas.

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    O triste fim do Galáctico perdido

    Nos estúdios de análise, todos concordaram que Neymar se colocou em uma comparação eterna com o “o que poderia ter sido”.

    Nem o Paris Saint-Germain, nem as transferências milionárias no Al-Hilal conseguiram compensar aquela paixão genuína que Neymar perdeu desde que deixou o brilho do Barcelona em 2017, fugindo da sombra de Messi, para se ver submerso nas sombras de suas lesões e caprichos pessoais.

    A eliminação diante da Noruega, com lamentos abafados e lágrimas que escorreram sobre a camisa amarela da Samba, foi o cenário final de uma história triste; a história de um garoto que encantou milhões de pessoas, mas que não soube aliar seu talento à disciplina.



    Agora, Neymar deixa a Copa do Mundo de 2026 com muito dinheiro no bolso, muitos fãs e vários gols espetaculares, mas seus troféus não incluem a taça de ouro com a qual foi prometido desde a infância, e seu histórico não contém aquele lugar de destaque que ele merecia como um dos gênios do futebol de todos os tempos.

    É um final que seu charme não merece, mas é o final que seus passos e suas decisões fora do gramado traçaram, para que Neymar permaneça para sempre... o último dançarino que desligou a música antes do fim da festa.

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