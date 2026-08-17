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Dan Burn fala sobre a saída de Eddie Howe do Newcastle e a honra de ser o novo capitão
Saída do técnico desencadeia mudança
Howe decidiu deixar o cargo após um decepcionante 12º lugar na Premier League na última temporada e uma pesada derrota por 4 a 1 para o Bristol City na pré-temporada. Sua saída colocou um ponto final em uma era memorável, que rendeu o título da Copa da Liga em março de 2025, além da classificação para a Champions League. Em meio à transição no comando técnico, Burn foi oficialmente nomeado o novo capitão do clube, assumindo a braçadeira de Bruno Guimaraes após a transferência de verão do brasileiro para o Arsenal.
- AFP
"Mudança pode ser uma coisa boa"
Falando após a derrota do Newcastle para o Strasbourg por 3 a 2 na disputa de pênaltis no domingo, após empate por 1 a 1, Burn refletiu sobre a saída de Howe e insistiu que uma nova liderança pode revigorar o elenco. No entanto, o capitão recém-nomeado admitiu que a saída repentina do treinador ainda o pegou de surpresa, apesar de ter notado a profunda frustração de Howe após a derrota na última rodada para o Fulham na temporada passada: "Não, se eu for honesto [sobre saber se Howe sairia]. Não pensei que ele fosse fazer isso. Eu sabia que ele estava decepcionado depois do jogo contra o Fulham, mas achei que, depois do verão, ele estaria pronto para voltar", disse, em declaração reproduzida pelo The Shields Gazette.
"Eu falava com ele regularmente na intertemporada, mas sim, eu estava no Canadá quando soube, só vi algumas mensagens quando acordei. Olha, sempre há um momento para mudança, e Eddie obviamente achou que era a hora de se afastar. Por vários motivos, as pessoas acharam que era hora de uma mudança. De qualquer forma, fiquei triste em ver o treinador sair, mas a mudança pode ser uma coisa boa e espero que vejamos o início disso nesta semana."
Ambições de infância totalmente realizadas
O zagueiro de grande estatura pediu ao vestiário que se adaptasse rapidamente às exigências táticas da nova era sob o comando de Jaissle. Ele continuou: "Joguei com muitos treinadores, então tentei tirar um pouco de cada um. Mas, pela minha experiência, a mudança pode ser boa se você colocar esforço nisso, abraçar a nova mudança e a nova filosofia. Como clube e como cidade, espero que seja isso que vamos fazer nesta temporada. Os mais jovens vão precisar de muito apoio neste ano. Espero que a torcida possa trazer isso."
Ao falar sobre a honra de receber a braçadeira de capitão em seu clube de infância, Burn acrescentou: "Tenho muito orgulho de ser nomeado capitão do clube. Há coisas com as quais você realmente não consegue sonhar quando é criança, mas, para mim, esse era um sonho desde muito cedo, ser capitão do Newcastle, então sou muito grato pela oportunidade e estou ansioso para liderar os rapazes nesta temporada."
- Getty Images Sport
Teste da Premier League à vista
Com a programação de pré-temporada agora concluída, o Newcastle volta rapidamente sua atenção para os compromissos oficiais. A equipe de Jaissle inicia sua campanha na Premier League 2026-27 ao receber o Liverpool no St James' Park no domingo, 23 de agosto. A partida de abertura proporcionará um teste imediato à liderança de Burn, enquanto ele busca conduzir seu time a um início positivo.
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