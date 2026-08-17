Dan Burn fala sobre a saída de Eddie Howe do Newcastle e a honra de ser o novo capitão

Falando após a derrota do Newcastle para o Strasbourg por 3 a 2 na disputa de pênaltis no domingo, após empate por 1 a 1, Burn refletiu sobre a saída de Howe e insistiu que uma nova liderança pode revigorar o elenco. No entanto, o capitão recém-nomeado admitiu que a saída repentina do treinador ainda o pegou de surpresa, apesar de ter notado a profunda frustração de Howe após a derrota na última rodada para o Fulham na temporada passada: "Não, se eu for honesto [sobre saber se Howe sairia]. Não pensei que ele fosse fazer isso. Eu sabia que ele estava decepcionado depois do jogo contra o Fulham, mas achei que, depois do verão, ele estaria pronto para voltar", disse, em declaração reproduzida pelo The Shields Gazette.

"Eu falava com ele regularmente na intertemporada, mas sim, eu estava no Canadá quando soube, só vi algumas mensagens quando acordei. Olha, sempre há um momento para mudança, e Eddie obviamente achou que era a hora de se afastar. Por vários motivos, as pessoas acharam que era hora de uma mudança. De qualquer forma, fiquei triste em ver o treinador sair, mas a mudança pode ser uma coisa boa e espero que vejamos o início disso nesta semana."