A lista de jogadores italianos sob contrato com o Chelsea pode aumentar em breve. Depois de Marco Palestra e Honest Ahanor, o clube inglês colocou na mira outro jovem talento da Itália. Trata-se, segundo o TeamTalk na Inglaterra, de Francesco Camarda, atacante nascido em 2008 do Milan que, com o clube, neste início de temporada vem encontrando pouco espaço.
Da Inglaterra: Milan, o Chelsea colocou Camarda na mira
O Chelsea o acompanha de perto
O atacante, que na Itália quebrou inúmeros recordes, está jogando pouco com Amorim apesar de ser a única alternativa real a Goncalo Ramos presente no elenco. Por isso, os dirigentes do Chelsea, muito atentos ao mercado inglês, colocaram Camarda na mira e estão acompanhando com atenção sua trajetória neste início de temporada.
Há fila na Premier
O Chelsea não é o único clube que colocou Camarda em sua lista de alvos sensíveis. Manchester City, Liverpool e Brentford também consideram o jogador nascido em 2008 um potencial investimento de alto nível.
O Milan não vai vendê-lo
Até hoje, o Milan não mudou de ideia sobre o futuro de sua joia e, apesar do grande interesse, não tem intenção de vendê-lo. A escolha de não contratar outro atacante no verão, de fato, vai totalmente na direção de uma confiança em Camarda que aparecerá no longo prazo. O pouco aproveitamento até aqui coincidiu com as dificuldades encontradas por Amorim na busca de uma formação ideal para sua equipe, mas o espaço para o jogador nascido em 2008 não deve demorar a chegar.
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