Da Inglaterra: Milan, o Chelsea colocou Camarda na mira

Até hoje, o Milan não mudou de ideia sobre o futuro de sua joia e, apesar do grande interesse, não tem intenção de vendê-lo. A escolha de não contratar outro atacante no verão, de fato, vai totalmente na direção de uma confiança em Camarda que aparecerá no longo prazo. O pouco aproveitamento até aqui coincidiu com as dificuldades encontradas por Amorim na busca de uma formação ideal para sua equipe, mas o espaço para o jogador nascido em 2008 não deve demorar a chegar.