O Arsenal de Mikel Arteta, atual campeão da Inglaterra, está promovendo uma pequena, mas ainda assim importante, revolução técnico-tática. Vários protagonistas da caminhada até o título foram colocados em discussão no verão, e também neste início de temporada as escolhas feitas pelo treinador basco estão criando não poucos descontentamentos entre jogadores considerados quase estrelas e hoje acabaram à margem da equipe.

Entre eles está Viktor Gyokeres, atacante sueco, que não está encontrando espaço e que começou a olhar em volta de olho na janela de transferências de janeiro. E, segundo TeamTalk e outros veículos ingleses, um dos clubes que está iniciando contatos por ele é o Milan.