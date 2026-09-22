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cm grafica gyokeres 2027
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Da Inglaterra: Gyokeres rompe com o Arsenal e tem contatos com o Milan para janeiro

Milan
V. Gyoekeres
Arsenal
Juventus

O atacante sueco não está encontrando espaço com Arteta e está pensando em sair.

O Arsenal de Mikel Arteta, atual campeão da Inglaterra, está promovendo uma pequena, mas ainda assim importante, revolução técnico-tática. Vários protagonistas da caminhada até o título foram colocados em discussão no verão, e também neste início de temporada as escolhas feitas pelo treinador basco estão criando não poucos descontentamentos entre jogadores considerados quase estrelas e hoje acabaram à margem da equipe.

Entre eles está Viktor Gyokeres, atacante sueco, que não está encontrando espaço e que começou a olhar em volta de olho na janela de transferências de janeiro. E, segundo TeamTalk e outros veículos ingleses, um dos clubes que está iniciando contatos por ele é o Milan.

  • À margem do Arsenal

    É preciso dizer e contar que, ao longo do verão, o Arsenal procurou por muito tempo um atacante com características mais parecidas com as de Kai Havertz e distantes das dele. Para Arteta, hoje Gyokeres é a terceira opção no ataque, a ponto de o sueco ter no currículo apenas 5 partidas na temporada, só uma como titular na Carabao Cup e um total de apenas 207 minutos jogados. O que chama a atenção, porém, são os três jogos no banco em 5 partidas disputadas na Premier League e as duas aparições de não mais que 17 minutos.

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  • Eixo Milão-Londres

    O desconforto de Gyokeres movimentou imediatamente seus agentes, que começaram a sondar o terreno com vários clubes europeus e, entre os mais interessados, segundo o TeamTalk, está justamente o Milan.

    O clube italiano iniciou as primeiras conversas com o estafe do sueco para avaliar os possíveis valores e a viabilidade da operação visando janeiro. A ideia, inevitavelmente, será a de um empréstimo com uma eventual opção de compra no fim da temporada. O jogador também foi oferecido à Juventus, que, no entanto, está um pouco mais fria em relação a essa ideia.



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