Da Espanha: Inter, Bastoni continua sendo uma opção do Real Madrid

Alessandro Bastoni no Real Madrid é um boato que volta à tona. E, desta vez, pode ser algo mais concreto do que um simples boato, pelo menos segundo o jornal esportivo espanhol *Marca*.





Bastoni já havia sido associado ao Barcelona antes mesmo do fim da temporada 2025/26. No entanto, segundo o Marca, com a chegada de José Mourinho ao comando do Real Madrid, o cenário mudou. A partir daquele momento, de fato, o clube espanhol teria intensificado a busca por pelo menos mais um zagueiro central de alto nível, além de Ibrahima Konaté, para reforçar a defesa.





O caso de Nico Paz agitou o mercado nos últimos dias, com a longa disputa entre o Como e o Real Madrid. A reunião de ontem entre os dois clubes terminou com a recompra do jovem talento hispano-argentino pelos Blancos. Ele ficará em Madri? A hipótese mais provável é que não: o Como pretende, de fato, mantê-lo, mediante um investimento de cerca de 60 milhões de euros, valor que incluiria também cláusulas sobre a futura revenda, conforme já previsto no acordo original.



