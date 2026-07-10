Da Egito ao Marrocos... 5 momentos excepcionais na trajetória de Mané com o Senegal

Sadio Mané anunciou hoje, sexta-feira, sua aposentadoria da seleção nacional, encerrando uma das carreiras mais marcantes da história do futebol senegalês e africano, depois de se tornar um ícone de uma geração de ouro que levou a seleção dos “Leões da Teranga” de volta aos pódios e à disputa dos maiores torneios.

Ao longo de muitos anos, Mané carregou os sonhos da torcida de seu país e inscreveu seu nome entre os maiores jogadores da história do Senegal, tendo estado presente nos momentos mais importantes da seleção na última década: desde a conquista do primeiro título da Copa Africana das Nações, passando pela classificação para a Copa do Mundo, até a quebra de recordes.

Com o anúncio do fim de sua trajetória internacional, apresentamos as cinco principais etapas que moldaram o legado de Sadio Mané na seleção do Senegal.