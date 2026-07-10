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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Da Egito ao Marrocos... 5 momentos excepcionais na trajetória de Mané com o Senegal

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Uma trajetória brilhante do maior astro do Senegal

Sadio Mané anunciou hoje, sexta-feira, sua aposentadoria da seleção nacional, encerrando uma das carreiras mais marcantes da história do futebol senegalês e africano, depois de se tornar um ícone de uma geração de ouro que levou a seleção dos “Leões da Teranga” de volta aos pódios e à disputa dos maiores torneios.

Ao longo de muitos anos, Mané carregou os sonhos da torcida de seu país e inscreveu seu nome entre os maiores jogadores da história do Senegal, tendo estado presente nos momentos mais importantes da seleção na última década: desde a conquista do primeiro título da Copa Africana das Nações, passando pela classificação para a Copa do Mundo, até a quebra de recordes.

Com o anúncio do fim de sua trajetória internacional, apresentamos as cinco principais etapas que moldaram o legado de Sadio Mané na seleção do Senegal.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O título que mudou a história do Senegal

    O momento da conquista da Copa Africana das Nações de 2021, nos Camarões, continua sendo o mais importante da carreira internacional de Mané, depois que ele levou a seleção de seu país ao primeiro título continental da história do Senegal.

    A conquista aconteceu contra a seleção do Egito na final, que terminou empatada em 0 a 0, antes que os pênaltis decidissem o confronto a favor dos “Leões da Teranga”.

    Apesar de Mané ter perdido um pênalti durante a partida, ele voltou para cobrar o pênalti decisivo na disputa por pênaltis, garantindo ao seu país o título histórico pelo qual a torcida senegalesa esperava há décadas.

    A homenagem a Mané não se limitou apenas a erguer a taça; ele também recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio, após ter sido uma das figuras mais destacadas da seleção ao longo de toda a campanha que culminou na conquista do título.

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  • A eliminação do Egito e a classificação para a Copa do Mundo de 2022

    Poucas semanas após a conquista do título africano, Mané voltou a enfrentar o Egito, mas desta vez na fase final das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

    A seleção senegalesa repetiu sua superioridade sobre os Faraós, garantindo a vaga para a Copa do Mundo do Catar nos pênaltis, levando Mané a levar seu país à Copa do Mundo pela terceira vez na história.

    No entanto, a alegria da classificação não foi total para o astro senegalês, pois ele sofreu uma lesão grave com o Bayern de Munique antes do início do torneio, o que o impediu de participar da Copa do Mundo no Catar, apesar de ter sido um dos principais responsáveis pela classificação da seleção.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O artilheiro histórico da seleção do Senegal

    Mané continuou a fazer história com a camisa da seleção de seu país, depois de se tornar o maior artilheiro de todos os tempos dos “Leões da Teranga”.

    Em 4 de junho de 2022, Mané marcou um hat-trick contra o Benin nas eliminatórias para a Copa Africana das Nações de 2023, elevando sua contagem para 31 gols e superando o recorde anterior de 29 gols, que pertencia a Henry Camara.

    Desde então, Mané continuou a aumentar sua marca até chegar a 55 gols, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção senegalesa.

    Ele também ocupa o segundo lugar na lista dos jogadores com mais partidas pela seleção do Senegal, com 132 jogos, atrás apenas de Idrissa Jana Gaye, que possui 136 partidas.

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  • O brilho no Marrocos

    A Copa Africana das Nações de 2025, no Marrocos, marcou um dos últimos momentos de destaque na carreira internacional de Mané, depois que ele desempenhou um papel fundamental ao liderar o Senegal rumo ao título, antes que o troféu fosse retirado e concedido aos Leões do Atlas.

    Mané foi a estrela mais brilhante do torneio, tendo contribuído para quatro gols em sete partidas — marcando dois e dando duas assistências —, o que lhe rendeu, merecidamente, o prêmio de melhor jogador da competição.

    Apesar da grande polêmica que se seguiu à final e da crise que a acompanhou, o desempenho de Mané continuou sendo um dos destaques do torneio, depois de provar mais uma vez sua capacidade de brilhar nos momentos decisivos.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Última participação na Copa do Mundo

    Mani disputou sua segunda participação na Copa do Mundo na edição de 2026 nos Estados Unidos, depois de já ter participado da Copa do Mundo da Rússia em 2018.

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    O astro senegalês aspirava a liderar seu país rumo a uma nova conquista histórica, mas a trajetória da seleção terminou prematuramente com a eliminação nas oitavas de final, após a derrota para a Bélgica por 2 a 3

    Durante o torneio, Mané não conseguiu marcar nenhum gol, limitando-se a dar uma assistência, enquanto em sua primeira participação na Copa do Mundo da Rússia 2018 ele havia marcado um único gol antes da eliminação do Senegal na fase de grupos.