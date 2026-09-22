Kevin De Bruyne, meio-campista do Napoli e da seleção belga, falou de seu momento na concentração da Bélgica (adversária da Itália na Nations League), começando pelos rumores de mercado durante o verão: "Nunca considerei a ideia de deixar o Napoli neste verão, não falei disso com ninguém".
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Da Bélgica, De Bruyne: "Nunca considerei a ideia de deixar o Napoli neste verão"
Sobre a seleção: "Eu disse a van Bommel que estou aqui para ajudar. Estou me sentindo bem, tanto mental quanto fisicamente, então só queria continuar assim", lê-se no gianlucadimarzio.com. Muitos jogadores me pediram para ficar. Não quero pensar muito no futuro, mas para mim isso não foi um problema".
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