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De Bruyne NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Da Bélgica, De Bruyne: "Nunca considerei a ideia de deixar o Napoli neste verão"

Napoli
Mercado da bola
K. De Bruyne

O meio-campista fala da concentração da sua seleção, que será adversária da Itália na Nations League

Kevin De Bruyne, meio-campista do Napoli e da seleção belga, falou de seu momento na concentração da Bélgica (adversária da Itália na Nations League), começando pelos rumores de mercado durante o verão: "Nunca considerei a ideia de deixar o Napoli neste verão, não falei disso com ninguém".


  • Sobre a seleção: "Eu disse a van Bommel que estou aqui para ajudar. Estou me sentindo bem, tanto mental quanto fisicamente, então só queria continuar assim", lê-se no gianlucadimarzio.com. Muitos jogadores me pediram para ficar. Não quero pensar muito no futuro, mas para mim isso não foi um problema".


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