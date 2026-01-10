Cuidado, Real Madrid! Raphinha está mostrando que temporada espetacular foi mais que um acaso e pode liderar o Barcelona novamente

Os jogadores foram escolhidos com base no desempenho entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto do ano passado, o que significa que o versátil atacante do Barcelona deveria ter sido uma escolha óbvia.

Lembrem-se, Raphinha tinha sido o melhor jogador da La Liga na temporada passada. Ele também terminou como artilheiro da Liga dos Campeões. Basicamente, ninguém, nem mesmo Lamine Yamal, teve um papel maior na conquista da tríplice coroa pelo Barcelona – e apenas Mohamed Salah (57) esteve diretamente envolvido em mais gols em todas as competições ao longo da temporada 2024/25 do que Raphinha (56). Portanto, o fato de Cole Palmer, e até mesmo Jude Bellingham, serem considerados mais merecedores de um lugar na seleção do ano da FIFA era "uma piada", como disse Hansi Flick.

No entanto, embora Raphinha continue subestimado pelo público em geral, ele não poderia ser mais valorizado no Barcelona – e é por isso que Flick, está tão feliz por ter o versátil ponta-esquerda totalmente recuperado e em plena forma para o confronto de domingo contra o Real Madrid pela Supercopa da Espanha...