Cuidado, Real Madrid! Raphinha está mostrando que temporada espetacular foi mais que um acaso e pode liderar o Barcelona novamente

O Barça perdeu apenas quatro jogos em todas as competições nesta temporada. Raphinha desfalcou o time em três deles por lesão e começou o outro no banco de reservas. Ele também foi titular em sete partidas desde que se recuperou da lesão na coxa que o afastou dos gramados por dois meses. Como era de se esperar, o Barça venceu todas as outras partidas, com Raphinha participando diretamente de oito gols.
Ele também se tornou uma figura tão influente no vestiário que sua mera presença em campo anima os companheiros. "Ter o Raphinha conosco é um enorme prazer, especialmente para os jogadores jovens", disse recentemente o lateral-esquerdo do Barça, Alejandro Baldé, "porque ele sempre dá muitos conselhos."
Raphinha, no entanto, pode até ser uma fonte de conforto e incentivo para Flick. Durante a sofrida vitória sobre o Alavés, em novembro, ele foi tranquilizar seu preocupado treinador, que estava sentado no banco do Barça visivelmente emocionado. "Vamos melhorar", disse ele a Flick. "Estaremos muito melhores nas próximas partidas." E Raphinha estava certo.
O Barça está atualmente em uma sequência de nove vitórias consecutivas em todas as competições e a goleada por 5 a 0 sobre o Athletic Club nas semifinais da Copa da Espanha na quarta-feira foi vista como uma declaração de intenção. Não surpreendentemente, Raphinha foi fundamental, criando dois gols e marcando um . Foi o tipo de desempenho decisivo que ele entregou de forma notável na temporada passada e sugeriu que 2026 pode ser um ano ainda maior para o craque brasileiro do que 2025.
Ele descreveu a conquista da Liga dos Campeões como "um desafio pessoal" e a conquista da Copa do Mundo como seu "maior sonho" . No entanto, Raphinha também admitiu ser motivado pela decepção de não ter recebido o reconhecimento que sentia "merecer" após a melhor temporada de sua carreira – e isso, sem dúvida, não é algo ruim para o Barcelona.
Flick estava absolutamente certo quando disse que a ausência do jogador de 29 anos dos 11 melhores jogadores da FIFA era "uma piada", mas o Barcelona pode acabar dando a volta por cima, porque enquanto o ponta do Real Madrid, Vinicius Jr., ainda não se recuperou do golpe sofrido na disputa pela Bola de Ouro de 2024, a missão de vingança de Raphinha já se anuncia como um sucesso estrondoso.