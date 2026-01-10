+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Raphinha Barcelona
Mark Doyle

Cuidado, Real Madrid! Raphinha está mostrando que temporada espetacular foi mais que um acaso e pode liderar o Barcelona novamente

Nunca é uma boa ideia dar muita atenção às cerimônias anuais de premiação do futebol. Esses concursos de popularidade glorificados se arrastam por tempo demais, e tentar entender a falta de lógica envolvida no processo de votação é um exercício inútil. No entanto, foi impossível ignorar a seleção dos melhores jogadores da FIFA para 2025, porque a ausência de Raphinha não fez o menor sentido.

Os jogadores foram escolhidos com base no desempenho entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto do ano passado, o que significa que o versátil atacante do Barcelona deveria ter sido uma escolha óbvia. 

Lembrem-se, Raphinha tinha sido o melhor jogador da La Liga na temporada passada. Ele também terminou como artilheiro da Liga dos Campeões. Basicamente, ninguém, nem mesmo Lamine Yamal, teve um papel maior na conquista da tríplice coroa pelo Barcelona – e apenas Mohamed Salah (57) esteve diretamente envolvido em mais gols em todas as competições ao longo da temporada 2024/25 do que Raphinha (56). Portanto, o fato de Cole Palmer, e até mesmo Jude Bellingham, serem considerados mais merecedores de um lugar na seleção do ano da FIFA era "uma piada", como disse Hansi Flick.

No entanto, embora Raphinha continue subestimado pelo público em geral, ele não poderia ser mais valorizado no Barcelona – e é por isso que Flick, está tão feliz por ter o versátil ponta-esquerda totalmente recuperado e em plena forma para o confronto de domingo contra o Real Madrid pela Supercopa da Espanha... 

  FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24

    Uma adaptação difícil

    É engraçado pensar nisso agora, mas o Barcelona quase se desfez de Raphinha durante o verão de 2024.

    Ele não havia impressionado nas suas primeiras temporadas no clube, mas ainda tinha um valor de mercado razoável, então o Barcelona, com dificuldades financeiras, considerou seriamente vendê-lo para financiar a contratação de Nico Williams.

    Raphinha também estava aberto à possibilidade de sair - e não seria a primeira vez. Ele já havia pensado em abandonar o clube durante um início "muito desafiador" no Barça.

    "Minha adaptação ao clube foi difícil",  confessou o jogador contratado por 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 360 milhões) junto ao Leeds United em entrevista à RAC1. "Eu sabia que era algo que tinha que acontecer, mas não que seria tão difícil em nível pessoal."

    "Isso mexeu um pouco com minha cabeça, às vezes pensava em sair - não no final da temporada, mas na primeira metade da temporada. O Barça é um clube enorme e é normal que seja difícil [se adaptar]. Mas eu não estava acostumado com esse [tipo de dificuldade]."

  FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24

    Pronto para deixar Barcelona

    Na segunda metade de sua segunda temporada, Raphinha estava começando a se firmar - ele admitiu que os três gols que marcou durante a partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain representaram um ponto de virada - mas a leve melhora em seu desempenho apenas tornou sua saída mais provável, pois gerou mais interesse externo em seus serviços.

    No entanto, a decisão do Barça de demitir Xavi e substituí-lo por Flick mudou tudo.

    "Eu estava pensando em deixar o Barça novamente após a Copa América de 2024", revelou em entrevista ao Globo Esporte. "Todos os dias, havia rumores sobre eu assinar com uma equipe ou outra."

    "As coisas não correram como deveriam; tive uma temporada pior do que o esperado, e vi pessoas me pedindo para sair, enquanto relatos sobre minha saída surgiam diariamente."

    "Considerei seriamente a possibilidade de ir embora. Não me sentia bem mentalmente até que Flick me ligou."

  Real Madrid vs Barcelona

    Tentado pela mudança para a Arábia Saudita

    Raphinha conversou com Flick duas vezes: primeiro por telefone e depois pessoalmente, antes do início da pré-temporada. Antes dessas conversas, o jogador de Porto Alegre, que havia se destacado nos famosos torneios de Várzea, no Brasil, estava seriamente tentado a aceitar a proposta milionária para jogar na Arábia Saudita.

    "Jogo futebol desde os 15 anos", explicou Raphinha à ESPN. "Passei por bons e maus momentos em todos os lugares, então chegou um ponto em que pensei que era hora de cuidar de mim e da minha família."

    "Isso resolveria não apenas minha vida pessoal, mas também a vida dos meus pais, do meu filho... de muita gente."

    Flick, no entanto, convenceu Raphinha a ficar no Barcelona - e agora está incrivelmente grato por isso.

  FC Barcelona v Real Valladolid CF - La Liga EA Sports

    O fator Flick

    Raphinha admitiu abertamente que ficou um pouco frustrado com a forma como foi utilizado pelo antecessor de Flick, Xavi. Ele não teve problemas em cumprir sua parte defensiva, mas sentia que lhe pediam para recuar demais e ficar muito aberto nas laterais. O resultado foi que ele não se sentiu tão envolvido no jogo ofensivo do Barça quanto gostaria.

    "Sou um jogador que realmente gosta de marcar e dar assistências", disse ele ao site oficial da La Liga. "Sei que quanto mais perto do gol estou, mais oportunidades tenho de marcar ou passar, enquanto que quando estou mais afastado na ala pode ser um pouco mais complicado."

    Agora, porém, Raphinha é peça fundamental no esquema de jogo do Barça – tanto que, quando não está em campo, sua ausência é dolorosamente sentida.

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

    Insistente, mas apaixonado

    O Barcelona teve sua cota de lesões durante a primeira metade da temporada, mas Flick não hesitou em admitir que estava "particularmente triste" com a indisponibilidade de Raphinha. "Ele é muito importante para nós", disse o alemão, "porque é ele quem pressiona o adversário."

    De fato, quando se trata de dedicação, Raphinha lidera pelo exemplo. Mas ele também nunca se cala, constantemente exigindo maior intensidade de seus companheiros de equipe.

    "Frequentemente sinto que estou sendo um pouco insistente, talvez demais", admitiu ele em uma entrevista no TikTok. "Há muitas vezes em que os outros acham que eu falo demais, que sou irritante, e que exijo demais deles - mas esse sou eu."

    "Exijo mais de pessoas que sei que podem dar muito mais. Alguém tem que fazer isso, e eu aceito essa responsabilidade. Então, no vestiário, nos abraçamos e comemoramos a vitória."

    O Barcelona pode muito bem comemorar mais uma vitória em Jeddah no domingo à noite, já que não poderia estar em melhor forma entrando no Ano Novo - e o retorno de Raphinha é um dos principais motivos para isso.

  Barcelona v Athletic Club: Spanish Super Cup

    "Vamos melhorar"

    O Barça perdeu apenas quatro jogos em todas as competições nesta temporada. Raphinha desfalcou o time em três deles por lesão e começou o outro no banco de reservas. Ele também foi titular em sete partidas desde que se recuperou da lesão na coxa que o afastou dos gramados por dois meses. Como era de se esperar, o Barça venceu todas as outras partidas, com Raphinha participando diretamente de oito gols.

    Ele também se tornou uma figura tão influente no vestiário que sua mera presença em campo anima os companheiros. "Ter o Raphinha conosco é um enorme prazer, especialmente para os jogadores jovens", disse recentemente o lateral-esquerdo do Barça, Alejandro Baldé, "porque ele sempre dá muitos conselhos."

    Raphinha, no entanto, pode até ser uma fonte de conforto e incentivo para Flick. Durante a sofrida vitória sobre o Alavés, em novembro, ele foi tranquilizar seu preocupado treinador, que estava sentado no banco do Barça visivelmente emocionado. "Vamos melhorar", disse ele a Flick. "Estaremos muito melhores nas próximas partidas." E Raphinha estava certo.

    O Barça está atualmente em uma sequência de nove vitórias consecutivas em todas as competições e a goleada por 5 a 0 sobre o Athletic Club nas semifinais da Copa da Espanha na quarta-feira foi vista como uma declaração de intenção. Não surpreendentemente, Raphinha foi fundamental, criando dois gols e marcando um . Foi o tipo de desempenho decisivo que ele entregou de forma notável na temporada passada e sugeriu que 2026 pode ser um ano ainda maior para o craque brasileiro do que 2025.

    Ele descreveu a conquista da Liga dos Campeões como "um desafio pessoal" e a conquista da Copa do Mundo como seu "maior sonho" . No entanto, Raphinha também admitiu ser motivado pela decepção de não ter recebido o reconhecimento que sentia "merecer" após a melhor temporada de sua carreira – e isso, sem dúvida, não é algo ruim para o Barcelona.

    Flick estava absolutamente certo quando disse que a ausência do jogador de 29 anos dos 11 melhores jogadores da FIFA era "uma piada", mas o Barcelona pode acabar dando a volta por cima, porque enquanto o ponta do Real Madrid, Vinicius Jr., ainda não se recuperou do golpe sofrido na disputa pela Bola de Ouro de 2024, a missão de vingança de Raphinha já se anuncia como um sucesso estrondoso.

