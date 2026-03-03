Getty Images Sport
Cuidado, Cristiano! O capitão de Portugal, Ronaldo, recebeu uma advertência ameaçadora de sete palavras do ícone da Colômbia antes do encontro da Copa do Mundo de 2026
Higuita critica CR7
A Copa do Mundo de 2026 já está causando drama antes mesmo do pontapé inicial, com a lenda colombiana Higuita mirando o craque português Ronaldo. Enquanto as duas seleções se preparam para um confronto emocionante pelo Grupo K, o homem famoso pelo “Chute do Escorpião” deixou claro que a Colômbia dará as boas-vindas hostis ao cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.
Estratégia para neutralizar Ronaldo
Durante um evento de lançamento do novo clube dos jogadores da seleção colombiana, Higuita foi questionado sobre como a equipe de Nestor Lorenzo lidaria com a ameaça do maior artilheiro internacional de todos os tempos. Em vez de optar por clichês diplomáticos, o ex-goleiro deu uma resposta sucinta e direta que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.
“Vamos cuidar dele”, disse Higuita ao DSports Noticias.
Reunião em Miami
A partida, marcada para 27 de junho no Hard Rock Stadium, em Miami, será um reencontro de alto nível para os ex-companheiros do Real Madrid: James Rodriguez e Ronaldo. Embora a dupla já tenha causado um impacto devastador no Santiago Bernabeu, agora eles estarão em lados opostos do campo, no que está sendo anunciado como um dos jogos mais esperados da primeira rodada.
A demanda por este jogo específico fez com que os preços dos ingressos disparassem para dezenas de milhares de dólares no mercado de revenda. Os fãs estão ansiosos para testemunhar o que pode ser o capítulo final da Copa do Mundo para vários ícones modernos, adicionando uma camada de prestígio ao estilo de Hollywood a uma partida de grande sucesso.
A estrada para o Hard Rock Stadium
Para Ronaldo, o torneio de 2026 representa uma potencial “última dança” aos 41 anos. Apesar de seu lendário condicionamento físico, o atacante do Al Nassr está supostamente lidando com um pequeno problema muscular, embora se espere que ele lidere o ataque da seleção portuguesa de Roberto Martinez em junho, em busca do único troféu que ainda falta em sua ilustre carreira.
Todos os olhos agora se voltam para 27 de junho, quando James e companhia tentarão cumprir a promessa de Higuita. Antes desse encontro, ambas as nações disputarão uma série de jogos preparatórios destinados a testar sua flexibilidade tática contra os diversos estilos de jogo que encontrarão na América do Norte.
