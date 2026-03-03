Cuidado, Cristiano! O capitão de Portugal, Ronaldo, recebeu uma advertência ameaçadora de sete palavras do ícone da Colômbia antes do encontro da Copa do Mundo de 2026

A partida, marcada para 27 de junho no Hard Rock Stadium, em Miami, será um reencontro de alto nível para os ex-companheiros do Real Madrid: James Rodriguez e Ronaldo. Embora a dupla já tenha causado um impacto devastador no Santiago Bernabeu, agora eles estarão em lados opostos do campo, no que está sendo anunciado como um dos jogos mais esperados da primeira rodada.

A demanda por este jogo específico fez com que os preços dos ingressos disparassem para dezenas de milhares de dólares no mercado de revenda. Os fãs estão ansiosos para testemunhar o que pode ser o capítulo final da Copa do Mundo para vários ícones modernos, adicionando uma camada de prestígio ao estilo de Hollywood a uma partida de grande sucesso.