Kovac enfatizou que o terceiro lugar do Villarreal na La Liga na temporada passada ressalta sua condição de elite no continente. Falando antes do apito inicial, o treinador croata afirmou: "Eles terminaram em terceiro no ano passado e estão jogando a Champions League pelo segundo ano seguido. Normalmente, as três primeiras posições na Espanha já estão ocupadas. Se você entra nesse grupo, isso realmente diz muito!"

Ao abordar a ameaça tática representada pelos visitantes, ele acrescentou: "Eles têm um novo técnico agora, mas continuam jogando no estilo espanhol, com muita posse de bola. São tecnicamente muito sólidos e muito precisos na execução. Quando têm a bola, esse time comete muito poucos erros. Vamos ter que garantir que reduzamos o tempo de posse deles. Quando estivermos com a bola, eles não poderão jogar o jogo deles e terão que defender mais, o que esperamos que jogue a nosso favor. Vai ser um jogo muito difícil."