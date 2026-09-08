AFP
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Cuidado com o Villarreal! Niko Kovac alerta o Dortmund, em alta, para não subestimar o Villarreal
Gigantes alemães exigem foco
O Borussia Dortmund inicia sua campanha na fase de liga da Champions League de 2026-27 recebendo o Villarreal na noite de terça-feira. A equipe alemã chega em grande forma, após vencer seus dois primeiros jogos da Bundesliga e avançar sem problemas na DFB-Pokal. Embora os alemães tenham goleado o adversário espanhol por 4 a 0 neste mesmo confronto na temporada passada, Kovac alertou contra qualquer tipo de complacência.
- Kirchner-Media
Kovac respeita a tradição espanhola
Kovac enfatizou que o terceiro lugar do Villarreal na La Liga na temporada passada ressalta sua condição de elite no continente. Falando antes do apito inicial, o treinador croata afirmou: "Eles terminaram em terceiro no ano passado e estão jogando a Champions League pelo segundo ano seguido. Normalmente, as três primeiras posições na Espanha já estão ocupadas. Se você entra nesse grupo, isso realmente diz muito!"
Ao abordar a ameaça tática representada pelos visitantes, ele acrescentou: "Eles têm um novo técnico agora, mas continuam jogando no estilo espanhol, com muita posse de bola. São tecnicamente muito sólidos e muito precisos na execução. Quando têm a bola, esse time comete muito poucos erros. Vamos ter que garantir que reduzamos o tempo de posse deles. Quando estivermos com a bola, eles não poderão jogar o jogo deles e terão que defender mais, o que esperamos que jogue a nosso favor. Vai ser um jogo muito difícil."
Visitantes buscam redenção europeia
O Submarino Amarelo atualmente amarga a parte de baixo da tabela de La Liga depois de somar dois empates e duas derrotas em suas primeiras partidas no campeonato nacional. A equipe também está determinada a se redimir após uma campanha europeia miserável na temporada passada, que a fez cair na 35ª colocação depois de sete derrotas. A viagem de terça-feira ao Westfalenstadion representa uma oportunidade vital para o time de Castellón provar seu valor contra uma das potências da Europa.
- Kirchner-Media
Desfalques no elenco testam a profundidade do grupo
O Dortmund enfrenta uma reformulação defensiva depois que o zagueiro Filippo Mane sofreu uma lesão durante a vitória do fim de semana sobre o Hoffenheim. A crise defensiva é agravada pelas ausências contínuas de Giannis Konstantelias e Emre Can, além das suspensões disciplinares de Nico Schlotterbeck e Ramy Bensebaini. Como nota positiva, Daniel Svensson e Konstantinos Karetsas estão totalmente aptos para atuar depois de terem apenas ficado fora do treino para controlar a carga de trabalho.
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