Cuidado, Arne Slot! Liverpool teria feito primeiro contato com Xabi Alonso para cargo de técnico
Liverpool em dificuldades após gastos recordes
Mais desses problemas vieram à tona após a dramática derrota por 3 a 2 para o Bournemouth, que representou a sétima derrota dos atuais campeões do Campeonato Inglês em sua temporada de defesa do título nacional.
Arne Slot conduziu os Reds à glória na primeira divisão de forma dominante na temporada passada, após assumir o lugar de Jurgen Klopp, mas tem tido dificuldades para extrair o melhor de um elenco montado a peso de ouro nesta temporada - com pouco retorno sendo visto sobre o investimento recorde em transferências.
Contato com Alonso: Quando o espanhol poderia assumir o clube?
Segundo o jornal espanhol AS, o Liverpool está elaborando planos para o seu treinador. Afirmam que já houve um primeiro contato com Xabi Alonso, depois de o ter visto sair de forma pouco cerimoniosa do Bernabéu, onde teria tido uma relação tensa com jogadores como Vinicius Junior e Jude Bellingham.
Apesar de ter comandado apenas 34 partidas em Madri, Alonso continua sendo muito valorizado devido ao título do Campeonato Alemão conquistado com o Bayer Leverkusen. Ele é lembrado com carinho em Anfield por sua carreira como jogador e foi questionado sobre a possibilidade de assumir o comando técnico em 2024, quando Klopp anunciou a rescisão de seu contrato.
Alonso sentiu que “não era o momento certo para deixar” o Leverkusen naquela altura, mas agora aguarda propostas. O jornal AS afirma que o ex-jogador da seleção espanhola, de 44 anos, está desfrutando de um “descanso ativo” e “sabe que será bem-vindo de volta a Anfield”.
O Liverpool estaria "contando com ele para o futuro próximo, ou para a temporada 2026/27". Alonso, juntamente com seus representantes, se mostrou aberto a contatos da Inglaterra. Ele está "determinado" a retornar a Merseyside em algum momento.
Slot ignora ameaça ao seu cargo
O Liverpool "garantiu" a Slot que ele "terminará a temporada atual", sem planos de seguir o exemplo dos rivais Chelsea e Manchester United em relação às mudanças no meio da temporada - com as demissões de Enzo Maresca e Ruben Amorim em Stamford Bridge e Old Trafford, respectivamente.
Os Reds estão tentando "antecipar o que pode acontecer e descobrir se podem contar com Xabi". As conversas com seus representantes teriam sido "positivas", o que trouxe "algum alívio ao Liverpool". Ele estará pronto para atender a um chamado de emergência, caso seja necessário.
Slot, no entanto, minimizou a suposta ameaça que Alonso representa para o seu emprego. Antes da vitória sobre o Olympique de Marselha pela Champions League, quando questionado se havia entrado em contato com o espanhol, ele disse: “Sim, ele me ligou e disse: 'O que você acha do time, já que vou assumir daqui a seis meses? Pode me contar um pouco mais?' Ou talvez antes. Talvez ele assuma amanhã! Não, não, não. Essa é uma das perguntas mais estranhas que já me fizeram. O que mais posso dizer? Trabalho aqui há pouco mais de um ano e meio e gosto muito do meu trabalho. Ganhamos o Campeonato Inglês na temporada passada, tivemos mais dificuldades nesta temporada. Isso também é óbvio, então, sim, o que mais há para dizer?”
O capitão dos Reds, Virgil van Dijk, disse sobre os rumores que insistem em aparecer: “Essa pergunta foi desrespeitosa. As críticas são justificadas se você analisar o que estamos fazendo nesta temporada, especialmente considerando a temporada passada. Tem sido uma fase difícil para nós, jogadores, e também para o treinador, mas ele lidou bem com a situação.”
Próximos passos do Liverpool
Slot estará no comando quando o Liverpool voltar a campo contra o Qarabag na quarta-feira, buscando garantir a classificação automática para as oitavas de final da Champions League e mantendo os Reds na disputa pela Copa da Inglaterra em 2025/26.
