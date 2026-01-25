+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cuidado, Arne Slot! Liverpool teria feito primeiro contato com Xabi Alonso para cargo de técnico

Segundo relatos, Xabi Alonso recebeu um "primeiro contato" do Liverpool, que sondou seu interesse em assumir o comando técnico do clube no futuro. O treinador está disponível no momento, após uma passagem conturbada pelo Real Madrid

  • Liverpool em dificuldades após gastos recordes

    Mais desses problemas vieram à tona após a dramática derrota por 3 a 2 para o Bournemouth, que representou a sétima derrota dos atuais campeões do Campeonato Inglês em sua temporada de defesa do título nacional.

    Arne Slot conduziu os Reds à glória na primeira divisão de forma dominante na temporada passada, após assumir o lugar de Jurgen Klopp, mas tem tido dificuldades para extrair o melhor de um elenco montado a peso de ouro nesta temporada - com pouco retorno sendo visto sobre o investimento recorde em transferências.

    Contato com Alonso: Quando o espanhol poderia assumir o clube?

    Segundo o jornal espanhol AS, o Liverpool está elaborando planos para o seu treinador. Afirmam que já houve um primeiro contato com Xabi Alonso, depois de o ter visto sair de forma pouco cerimoniosa do Bernabéu, onde teria tido uma relação tensa com jogadores como Vinicius Junior e Jude Bellingham.

    Apesar de ter comandado apenas 34 partidas em Madri, Alonso continua sendo muito valorizado devido ao título do Campeonato Alemão conquistado com o Bayer Leverkusen. Ele é lembrado com carinho em Anfield por sua carreira como jogador e foi questionado sobre a possibilidade de assumir o comando técnico em 2024, quando Klopp anunciou a rescisão de seu contrato.

    Alonso sentiu que “não era o momento certo para deixar” o Leverkusen naquela altura, mas agora aguarda propostas. O jornal AS afirma que o ex-jogador da seleção espanhola, de 44 anos, está desfrutando de um “descanso ativo” e “sabe que será bem-vindo de volta a Anfield”.

    O Liverpool estaria "contando com ele para o futuro próximo, ou para a temporada 2026/27". Alonso, juntamente com seus representantes, se mostrou aberto a contatos da Inglaterra. Ele está "determinado" a retornar a Merseyside em algum momento.

  • Slot ignora ameaça ao seu cargo

    O Liverpool "garantiu" a Slot que ele "terminará a temporada atual", sem planos de seguir o exemplo dos rivais Chelsea e Manchester United em relação às mudanças no meio da temporada - com as demissões de Enzo Maresca e Ruben Amorim em Stamford Bridge e Old Trafford, respectivamente.

    Os Reds estão tentando "antecipar o que pode acontecer e descobrir se podem contar com Xabi". As conversas com seus representantes teriam sido "positivas", o que trouxe "algum alívio ao Liverpool". Ele estará pronto para atender a um chamado de emergência, caso seja necessário.

    Slot, no entanto, minimizou a suposta ameaça que Alonso representa para o seu emprego. Antes da vitória sobre o Olympique de Marselha pela Champions League, quando questionado se havia entrado em contato com o espanhol, ele disse: “Sim, ele me ligou e disse: 'O que você acha do time, já que vou assumir daqui a seis meses? Pode me contar um pouco mais?' Ou talvez antes. Talvez ele assuma amanhã! Não, não, não. Essa é uma das perguntas mais estranhas que já me fizeram. O que mais posso dizer? Trabalho aqui há pouco mais de um ano e meio e gosto muito do meu trabalho. Ganhamos o Campeonato Inglês na temporada passada, tivemos mais dificuldades nesta temporada. Isso também é óbvio, então, sim, o que mais há para dizer?”

    O capitão dos Reds, Virgil van Dijk, disse sobre os rumores que insistem em aparecer: “Essa pergunta foi desrespeitosa. As críticas são justificadas se você analisar o que estamos fazendo nesta temporada, especialmente considerando a temporada passada. Tem sido uma fase difícil para nós, jogadores, e também para o treinador, mas ele lidou bem com a situação.”

    Próximos passos do Liverpool

    Slot estará no comando quando o Liverpool voltar a campo contra o Qarabag na quarta-feira, buscando garantir a classificação automática para as oitavas de final da Champions League e mantendo os Reds na disputa pela Copa da Inglaterra em 2025/26.

