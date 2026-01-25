Cuidado, Arne Slot! Liverpool teria feito primeiro contato com Xabi Alonso para cargo de técnico

O Liverpool "garantiu" a Slot que ele "terminará a temporada atual", sem planos de seguir o exemplo dos rivais Chelsea e Manchester United em relação às mudanças no meio da temporada - com as demissões de Enzo Maresca e Ruben Amorim em Stamford Bridge e Old Trafford, respectivamente.

Os Reds estão tentando "antecipar o que pode acontecer e descobrir se podem contar com Xabi". As conversas com seus representantes teriam sido "positivas", o que trouxe "algum alívio ao Liverpool". Ele estará pronto para atender a um chamado de emergência, caso seja necessário.

Slot, no entanto, minimizou a suposta ameaça que Alonso representa para o seu emprego. Antes da vitória sobre o Olympique de Marselha pela Champions League, quando questionado se havia entrado em contato com o espanhol, ele disse: “Sim, ele me ligou e disse: 'O que você acha do time, já que vou assumir daqui a seis meses? Pode me contar um pouco mais?' Ou talvez antes. Talvez ele assuma amanhã! Não, não, não. Essa é uma das perguntas mais estranhas que já me fizeram. O que mais posso dizer? Trabalho aqui há pouco mais de um ano e meio e gosto muito do meu trabalho. Ganhamos o Campeonato Inglês na temporada passada, tivemos mais dificuldades nesta temporada. Isso também é óbvio, então, sim, o que mais há para dizer?”

O capitão dos Reds, Virgil van Dijk, disse sobre os rumores que insistem em aparecer: “Essa pergunta foi desrespeitosa. As críticas são justificadas se você analisar o que estamos fazendo nesta temporada, especialmente considerando a temporada passada. Tem sido uma fase difícil para nós, jogadores, e também para o treinador, mas ele lidou bem com a situação.”