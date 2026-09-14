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Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Cuca prepara mudança no Santos para duelo decisivo contra o Atlético-MG

Santos
Atlético-MG x Santos
Atlético-MG
Copa Sul-Americana

Treinador avalia formação com três zagueiros e aguarda evolução de Lucas Veríssimo antes de definir time que enfrenta o Atlético-MG pela Sul-Americana

O Santos pode apresentar uma formação diferente no duelo decisivo contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com a vantagem de 2 a 0 construída na Vila Belmiro, Cuca avalia alternativas para montar a equipe que tentará confirmar a classificação em Belo Horizonte.

A principal possibilidade depende da condição física de Lucas Veríssimo. O zagueiro ficou fora dos últimos três compromissos por causa de dores no tornozelo direito, mas pode voltar justamente para a partida mais importante da sequência. Caso esteja à disposição, o treinador ganha a opção de utilizar três defensores e reforçar o setor central da equipe.

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  • Cruzeiro v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Veríssimo pode mudar o desenho

    A presença de Lucas Veríssimo abre espaço para uma alteração estrutural no Santos. Cuca pode repetir a ideia utilizada durante parte da vitória sobre o Cruzeiro, quando o time atuou com três zagueiros.

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    Na ocasião, Willian Arão e Luan Peres formaram a linha defensiva ao lado de Igor Vinícius. Com Veríssimo recuperado, a tendência seria manter Arão e Luan Peres na função e encaixar o camisa 24 no trio.

    A formação também permitiria ao Santos ocupar o campo com maior número de jogadores pelos lados. Contra o Cruzeiro, Rodinei e Everton Cebolinha foram utilizados como alas, enquanto Gustavo Henrique e João Schmit atuaram mais centralizados no meio.

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  • Cuca ainda não definiu a equipe

    Apesar da possibilidade, a escalação ainda está em aberto. O treinador pretende utilizar o último treinamento antes da viagem para Belo Horizonte para avaliar as condições dos jogadores e definir o sistema que será utilizado diante do Atlético-MG.

    A decisão também passa pelo contexto do confronto. O Santos pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal, enquanto uma derrota por dois gols leva a disputa para os pênaltis. A equipe, portanto, precisa equilibrar a vantagem conquistada na ida com a necessidade de evitar uma postura excessivamente recuada.

    Cuca também terá alternativas que não estavam disponíveis na partida contra o Cruzeiro. Escobar e Gabigol cumpriram suspensão pelo Brasileirão e voltam a ficar à disposição para o compromisso continental. Na frente, Rony, Thaciano e Caballero aparecem como alternativas para atuar ao lado de Gabigol.

    Por outro lado, Everton Cebolinha não poderá ser utilizado pelo Santos na Sul-Americana. O atacante só poderá ser inscrito na competição a partir da próxima fase, caso o clube confirme a classificação.

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