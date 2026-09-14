Cuca prepara mudança no Santos para duelo decisivo contra o Atlético-MG

Apesar da possibilidade, a escalação ainda está em aberto. O treinador pretende utilizar o último treinamento antes da viagem para Belo Horizonte para avaliar as condições dos jogadores e definir o sistema que será utilizado diante do Atlético-MG.

A decisão também passa pelo contexto do confronto. O Santos pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal, enquanto uma derrota por dois gols leva a disputa para os pênaltis. A equipe, portanto, precisa equilibrar a vantagem conquistada na ida com a necessidade de evitar uma postura excessivamente recuada.

Cuca também terá alternativas que não estavam disponíveis na partida contra o Cruzeiro. Escobar e Gabigol cumpriram suspensão pelo Brasileirão e voltam a ficar à disposição para o compromisso continental. Na frente, Rony, Thaciano e Caballero aparecem como alternativas para atuar ao lado de Gabigol.

Por outro lado, Everton Cebolinha não poderá ser utilizado pelo Santos na Sul-Americana. O atacante só poderá ser inscrito na competição a partir da próxima fase, caso o clube confirme a classificação.