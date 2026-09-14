Cuca prepara mudança no Santos para duelo decisivo contra o Atlético-MG

O Santos pode apresentar uma formação diferente no duelo decisivo contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com a vantagem de 2 a 0 construída na Vila Belmiro, Cuca avalia alternativas para montar a equipe que tentará confirmar a classificação em Belo Horizonte.
A principal possibilidade depende da condição física de Lucas Veríssimo. O zagueiro ficou fora dos últimos três compromissos por causa de dores no tornozelo direito, mas pode voltar justamente para a partida mais importante da sequência. Caso esteja à disposição, o treinador ganha a opção de utilizar três defensores e reforçar o setor central da equipe.