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Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Cuca lamenta lesão de Neymar e admite desafio no Santos: “Vamos ter que nos virar sem ele”

Neymar
Santos
Cuca
Santos x Palmeiras
Copa do Brasil

Treinador comentou sobre problema na coxa do camisa 10 e o futuro da equipe após eliminação na Copa do Brasil

Cuca lamentou a lesão de Neymar na eliminação do Santos para o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (2), pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe empatou por 0 a 0 na Vila Belmiro, mas já havia perdido o jogo de ida por 3 a 0.

Neymar foi titular na partida de volta depois de ter sido poupado no Nubank Parque, no primeiro confronto, por causa do gramado sintético. O camisa 10, porém, deixou o campo no intervalo após sentir a coxa direita nos minutos finais da primeira etapa.

O atacante passará por exames mais detalhados nesta quinta-feira (3) e não deve estar à disposição para enfrentar o Internacional, no domingo, pelo Brasileirão.

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  • Santos v Macara - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Problemas para Cuca

    Além de Neymar, Lucas Veríssimo e Álvaro Barreal também deixaram o clássico com problemas físicos. O zagueiro sentiu o tornozelo esquerdo e foi substituído por Moisés, enquanto Barreal pediu para sair ainda no primeiro tempo após sentir a coxa.

    Os dois, porém, já estavam suspensos para o duelo com o Internacional e não poderiam atuar. O trio será reavaliado nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

    Cuca reconheceu que terá de encontrar alternativas sem Neymar e destacou a importância do confronto com o Internacional para a sequência do Santos no Brasileirão.

    "Não é situação que a gente queira, ele está fora provavelmente. Vamos ter que nos virar sem ele. Como nos viramos quando ele estava na Copa, e fizemos bons jogos. Vamos trabalhar em cima disso, reagrupar amanhã, buscar o devido descanso em quem tem que descansar, para estar em boa condição para jogar domingo contra o Inter, um jogo decisivo."

    O treinador também projetou os próximos compromissos e indicou que o Santos pode ganhar reforços em breve.

    "Temos que pensar no Campeonato Brasileiro, demos uma respirada contra o Corinthians. Foi uma vitória para celebrar muito. Vencemos a penúltima fora que foi o Vasco, contra adversários praticamente diretos. A gente tem que fazer força máxima em Porto Alegre para fazer outro bom jogo. Aí sim pensar na quarta-feira, no primeiro jogo da Sul-Americana. Quem sabe a gente pode estrear jogadores... Arthur, Rodinei, também não são só coisas ruins que temos para anunciar."

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    Camisa 10 culpa o gramado

    Antes mesmo de a bola rolar, Neymar demonstrou incômodo com as condições do gramado da Vila Belmiro. Durante o aquecimento, o atacante fez testes no campo e balançou a cabeça negativamente.

    Segundo o ge, pessoas ligadas ao Santos afirmaram que houve um pedido para que a irrigação do gramado demorasse mais por causa das chuvas dos últimos dias, que deixaram o solo bastante úmido. Neymar também conversou com o coordenador de futebol, Léo, apontou para o campo e fez gestos de reprovação.

    O gramado da Vila Belmiro já havia sido alvo de reclamações do camisa 10 nesta temporada. Em março, depois do clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão, ele afirmou que o campo estava seco e prejudicava a partida.

    Após o jogo contra o Palmeiras, Neymar voltou a criticar publicamente o estado do gramado. Em uma publicação nas redes sociais, responsabilizou o processo de descompactação realizado no campo antes da partida.

    “Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro. Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável!!!”

    Na sequência, o atacante relacionou as condições do campo às dificuldades físicas enfrentadas pelo Santos durante o clássico.

    “Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo... e ainda por cima fazemos mais força para arranques e freadas durante a corrida porque o campo está desregulado. Não foi à toa que 3 sentiram no primeiro tempo... Parabéns, viu... ótimo trabalho de merda.”

    Apesar do tom inicial, Neymar adotou uma postura mais cautelosa em outra publicação e afirmou que fará exames para avaliar a gravidade da lesão.

    “Infelizmente senti um incômodo na coxa, farei exames e espero que não seja nada! Seguimos de cabeça erguida e foco no processo!!!”

    Na atual temporada, Neymar soma oito gols e oito assistências em 24 jogos pelo Santos, sendo 21 como titular.

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    Lesão em momento importante

    Além dos problemas com o gramado, Neymar também sofreu uma dura sequência de faltas durante o primeiro tempo. O atacante foi atingido seis vezes nos 45 minutos iniciais e reclamou em diferentes momentos com a arbitragem.

    Logo nos primeiros segundos, Felipe Anderson acertou um carrinho no camisa 10, provocando uma discussão entre os jogadores e recebendo cartão amarelo.

    Aos oito minutos, Neymar foi atingido por Flaco López no campo de defesa e ficou caído por alguns instantes. Três minutos depois, foi derrubado por Giay. A falta originou uma das melhores oportunidades do Santos no jogo, mas a cobrança do próprio camisa 10 parou nas mãos de Carlos Miguel.

    Aos 21 minutos, Neymar protegeu a bola e sofreu uma carga de Andreas Pereira. Aos 26, voltou a ser derrubado por Giay e reclamou novamente da arbitragem.

    Aos 37 minutos, Giay cometeu duas faltas seguidas no meia-atacante, que voltou a reclamar. O lateral palmeirense recebeu cartão amarelo, enquanto Abel Ferreira também foi advertido por reclamação.

    Apesar da sequência de contatos, a lesão de Neymar não aconteceu diretamente em uma das faltas sofridas.

    Nos minutos finais do primeiro tempo, o camisa 10 tentou pressionar Giay na saída de bola do Palmeiras e sentiu a coxa direita. Ele imediatamente sinalizou para o banco, fez alguns testes e demonstrou incômodo na região.

    Após o apito para o intervalo, Neymar deixou o campo cabisbaixo e com o semblante de frustração. Rony entrou em seu lugar na segunda etapa.

    Agora, o Santos terá de lidar com a possível ausência de seu principal jogador justamente em um momento decisivo da temporada. O Peixe visita o Internacional no domingo (6), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

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