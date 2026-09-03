Cuca lamenta lesão de Neymar e admite desafio no Santos: “Vamos ter que nos virar sem ele”

Antes mesmo de a bola rolar, Neymar demonstrou incômodo com as condições do gramado da Vila Belmiro. Durante o aquecimento, o atacante fez testes no campo e balançou a cabeça negativamente.

Segundo o ge, pessoas ligadas ao Santos afirmaram que houve um pedido para que a irrigação do gramado demorasse mais por causa das chuvas dos últimos dias, que deixaram o solo bastante úmido. Neymar também conversou com o coordenador de futebol, Léo, apontou para o campo e fez gestos de reprovação.

O gramado da Vila Belmiro já havia sido alvo de reclamações do camisa 10 nesta temporada. Em março, depois do clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão, ele afirmou que o campo estava seco e prejudicava a partida.

Após o jogo contra o Palmeiras, Neymar voltou a criticar publicamente o estado do gramado. Em uma publicação nas redes sociais, responsabilizou o processo de descompactação realizado no campo antes da partida.

“Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro. Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável!!!”

Na sequência, o atacante relacionou as condições do campo às dificuldades físicas enfrentadas pelo Santos durante o clássico.

“Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo... e ainda por cima fazemos mais força para arranques e freadas durante a corrida porque o campo está desregulado. Não foi à toa que 3 sentiram no primeiro tempo... Parabéns, viu... ótimo trabalho de merda.”

Apesar do tom inicial, Neymar adotou uma postura mais cautelosa em outra publicação e afirmou que fará exames para avaliar a gravidade da lesão.

“Infelizmente senti um incômodo na coxa, farei exames e espero que não seja nada! Seguimos de cabeça erguida e foco no processo!!!”

Na atual temporada, Neymar soma oito gols e oito assistências em 24 jogos pelo Santos, sendo 21 como titular.