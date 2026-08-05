Cuca explica por que evita falar de Neymar e comenta reação sobre incômodo no Santos

A classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil também foi marcada por novas declarações de Cuca sobre Neymar. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, no Mangueirão, o treinador voltou a comentar a gestão do camisa 10 e explicou por que considera "perigoso" falar sobre o principal jogador do elenco.

Segundo o comandante santista, qualquer comentário envolvendo Neymar costuma ganhar diferentes interpretações, motivo pelo qual procura tratar o assunto com cautela.

"Neymar eu já falei um milhão de vezes. Sempre que a gente fala de Neymar é muito complicado e perigoso, porque existem diversas formas de interpretação."

Cuca também esclareceu a declaração dada depois do empate sem gols no jogo de ida, quando afirmou que caberia à diretoria decidir se o atacante viajaria a Belém após participar do leilão do Instituto Neymar Jr., realizado na noite anterior à partida.

"Ele tem esse leilão há anos, é uma ação nobre que ele faz. Quando eu falei que a diretoria ia saber, quis dizer que precisava ver se isso estava previsto em contrato, se era algo de praxe. Depois soubemos que ele viria normalmente no dia do jogo."