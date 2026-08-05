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Luis Felipe Gonçalves

Cuca explica por que evita falar de Neymar e comenta reação sobre incômodo no Santos

Neymar
Remo x Santos
Remo
Santos
Copa do Brasil
Cuca

Treinador afirma que qualquer declaração sobre o camisa 10 gera diferentes interpretações e explica decisão tomada diante do Remo

A classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil também foi marcada por novas declarações de Cuca sobre Neymar. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, no Mangueirão, o treinador voltou a comentar a gestão do camisa 10 e explicou por que considera "perigoso" falar sobre o principal jogador do elenco.

Segundo o comandante santista, qualquer comentário envolvendo Neymar costuma ganhar diferentes interpretações, motivo pelo qual procura tratar o assunto com cautela.

"Neymar eu já falei um milhão de vezes. Sempre que a gente fala de Neymar é muito complicado e perigoso, porque existem diversas formas de interpretação."

Cuca também esclareceu a declaração dada depois do empate sem gols no jogo de ida, quando afirmou que caberia à diretoria decidir se o atacante viajaria a Belém após participar do leilão do Instituto Neymar Jr., realizado na noite anterior à partida.

"Ele tem esse leilão há anos, é uma ação nobre que ele faz. Quando eu falei que a diretoria ia saber, quis dizer que precisava ver se isso estava previsto em contrato, se era algo de praxe. Depois soubemos que ele viria normalmente no dia do jogo."

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    Início no banco

    Neymar iniciou a partida no banco de reservas por causa do planejamento físico montado pela comissão técnica. O atacante vinha de uma sequência de alta minutagem desde o retorno da Copa do Mundo e, além disso, participou do leilão beneficente, viajando para Belém apenas na véspera do confronto, em seu avião particular.

    O camisa 10 entrou no intervalo no lugar de Gabriel Bontempo e precisou de poucos minutos para decidir o confronto. Foi dele a assistência para o gol de Rony, que garantiu a vitória santista e a vaga na próxima fase.

    Cuca revelou que a estratégia já estava definida antes mesmo da bola rolar.

    "Foi planejado. A gente não sabia o que o jogo iria pedir. No fim, deu tudo certo dentro do que havíamos planejado, principalmente pela vitória, que é o mais importante."

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  • imago-sport-1080523485.jpgSports Press Photo

    Reserva não agradou?

    Depois da partida, Cuca admitiu que a decisão de deixar Neymar entre os reservas provavelmente não agradou ao jogador, mas afirmou que fez a escolha pensando exclusivamente no melhor para o Santos.

    O treinador destacou que a chegada do camisa 10 a Belém apenas algumas horas antes da partida inviabilizou sua utilização desde o início.

    "Não é o ideal, ainda que ele esteja acostumado com isso. Eu analisei e tomei a decisão. Não deve ter agradado, até porque ele queria jogar."

    "Ele chegou por volta das duas da tarde, e eu já tinha definido na segunda-feira que seria dessa forma. Acho que fizemos um bom primeiro tempo, depois ele entrou e decidiu. Usamos tudo em benefício do clube. O importante foi unir forças."

    Com a vaga garantida nas quartas da Copa do Brasil, o Santos agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo (9), às 18h30 (de Brasília), o Peixe recebe o Vitória, na Vila Viva Sorte.

    Para o duelo, Neymar estará à disposição nas mesmas condições do restante do elenco, e caberá a Cuca decidir se o camisa 10 retorna ao time titular ou se mantém a formação utilizada no início da partida contra o Remo.

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