Crystal Palace toma decisão sobre o futuro de Oliver Glasner
Palace toma decisão sobre Glasner
Os torcedores do Palace fizeram uma longa viagem ao leste europeu na esperança de ver seu time dar um passo positivo rumo às oitavas de final da competição continental. Ismaila Sarr abriu o placar em um estádio com capacidade para apenas 9.000 pessoas, com Glasner escalando um time titular forte que também incluía o jogador da seleção inglesa Adam Wharton e o recém-contratado Jorgen Strand Larsen.
No entanto, o Eagles sofreu o empate com Karlo Abramovic aos 10 minutos do segundo tempo e teve que se contentar com um empate, o que significa que venceu apenas uma das últimas 15 partidas em todas as competições.
De acordo com Fabrizio Romano, o Palace decidiu manter Glasner até o final da temporada. O técnico austríaco Glasner revelou que deixará o sul de Londres quando seu contrato expirar no verão. Alguns torcedores podem querer vê-lo partir antes disso, já que gritaram “demitido pela manhã” no banco de reservas em Mostar, mas o Palace já tomou sua decisão.
Os Eagles decidem manter
De acordo com Fabrizio Romano, apesar de 24 horas tensas em Selhurst Park, Glasner deve permanecer no cargo.
O vencedor da FA Cup tem sido quase brutalmente honesto ao longo desta temporada e, ao anunciar sua saída iminente, disse: “A decisão já foi tomada há meses. Tive uma reunião com Steve [Parish, presidente] em outubro, durante a pausa internacional. Tivemos uma longa conversa e eu disse a ele que não assinaria um novo contrato.
Disse ao Steve [que] estou à procura de um novo desafio. É o que sinto depois de tudo. Disse-lhe em outubro que não tem nada a ver com a janela de transferências. Detesto quando escrevem coisas que não são verdadeiras, é difícil para mim responder. Temos uma ótima relação e estamos sempre a conversar sobre o que é melhor para o Palace.”
Gripe de Guehi de Glasner
Glasner criticou a diretoria do Palace após a janela de transferências de janeiro, na qual Marc Guehi, capitão do clube, foi vendido ao Manchester City.
Ele disse: “Sinto que estamos sendo completamente abandonados. Não posso culpar nenhum jogador. Eles fizeram tudo o que podiam e isso já vem acontecendo há semanas e meses. Temos 12, 13 jogadores do elenco disponíveis e não sentimos nenhum apoio. O pior é vender nosso capitão um dia antes de jogar uma partida da Premier League. Estamos nos preparando, é a primeira semana (completa) que treinamos desde setembro, e então vendemos nosso capitão um dia antes de um jogo. Então, não entendo isso. Sempre mantive minha boca (fechada), mas não posso mais, porque tenho que defender esses jogadores, pois hoje foi o 35º jogo. Sim, estamos sob pressão aqui e temos azar. Mas, novamente, você não pode reagir, não podemos ajudá-los, isso torna tudo muito difícil.”
Mais tarde, ele insistiu, porém, que já havia superado isso, acrescentando: “Tive um jantar muito longo com Steve [Parish] esta semana e conversamos sobre essa situação — não vender Marc —, mas sobre o momento e a possível substituição, e essa era a situação que eu queria explicar, e foi uma conversa muito boa para nós dois. Mas nada mudou, o que eu disse na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Sunderland, quando disse que darei o meu melhor para fazer uma ótima temporada, e Steve e eu ainda estamos 100% comprometidos, que faremos o nosso melhor para ter um ótimo restante de temporada, quatro ótimos meses juntos. É isso que todos nós queremos, e sei que o clube está trabalhando muito para fazer as coisas certas.”
Glasner acrescentou: “Isso acontece com todos que estão em um relacionamento, e é assim que eu me sinto. Foi uma tempestade, mas depois de uma tempestade o sol sempre brilha, e ele começou a brilhar na quarta-feira, quando voltamos a treinar. Falando sempre com muita honestidade com meus jogadores, tivemos uma semana muito boa nos treinos, com um ótimo espírito, o que, é claro, melhorou o clima.”
O que vem a seguir?
O Palace enfrenta o Wolves neste fim de semana em sua próxima partida da Premier League. O Eagles ocupa a 13ª posição na tabela, com oito pontos de vantagem sobre o West Ham, que está em 18º lugar. Uma vitória seria muito importante para dissipar a tristeza no Selhurst Park.
O Palace ainda pode avançar na fase eliminatória da Conference League, com o jogo de volta contra o Zrinjski marcado para a próxima quinta-feira, no Selhurst Park. Um resultado positivo garantirá a classificação para a disputa de mais um título importante.
