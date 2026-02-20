Crystal Palace toma decisão sobre o futuro de Oliver Glasner

Glasner criticou a diretoria do Palace após a janela de transferências de janeiro, na qual Marc Guehi, capitão do clube, foi vendido ao Manchester City.

Ele disse: “Sinto que estamos sendo completamente abandonados. Não posso culpar nenhum jogador. Eles fizeram tudo o que podiam e isso já vem acontecendo há semanas e meses. Temos 12, 13 jogadores do elenco disponíveis e não sentimos nenhum apoio. O pior é vender nosso capitão um dia antes de jogar uma partida da Premier League. Estamos nos preparando, é a primeira semana (completa) que treinamos desde setembro, e então vendemos nosso capitão um dia antes de um jogo. Então, não entendo isso. Sempre mantive minha boca (fechada), mas não posso mais, porque tenho que defender esses jogadores, pois hoje foi o 35º jogo. Sim, estamos sob pressão aqui e temos azar. Mas, novamente, você não pode reagir, não podemos ajudá-los, isso torna tudo muito difícil.”

Mais tarde, ele insistiu, porém, que já havia superado isso, acrescentando: “Tive um jantar muito longo com Steve [Parish] esta semana e conversamos sobre essa situação — não vender Marc —, mas sobre o momento e a possível substituição, e essa era a situação que eu queria explicar, e foi uma conversa muito boa para nós dois. Mas nada mudou, o que eu disse na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Sunderland, quando disse que darei o meu melhor para fazer uma ótima temporada, e Steve e eu ainda estamos 100% comprometidos, que faremos o nosso melhor para ter um ótimo restante de temporada, quatro ótimos meses juntos. É isso que todos nós queremos, e sei que o clube está trabalhando muito para fazer as coisas certas.”

Glasner acrescentou: “Isso acontece com todos que estão em um relacionamento, e é assim que eu me sinto. Foi uma tempestade, mas depois de uma tempestade o sol sempre brilha, e ele começou a brilhar na quarta-feira, quando voltamos a treinar. Falando sempre com muita honestidade com meus jogadores, tivemos uma semana muito boa nos treinos, com um ótimo espírito, o que, é claro, melhorou o clima.”