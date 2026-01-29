Goal.com
Mark Doyle

Crystal Palace paga quantia obscena para tirar atacante do lanterna da Premier League

Janeiro é notoriamente uma época ruim para os compradores, pois ninguém quer vender seus melhores jogadores no meio da temporada europeia. Existem, no entanto, exceções à regra

Alguns clubes precisam arrecadar fundos para equilibrar as contas, enquanto outros podem não ter outra opção a não ser se desfazer de um jogador insatisfeito que deixou claro que deseja se juntar a um time mais forte.

Na maioria dos casos, porém, obter um bom custo-benefício é difícil, como vimos na última janela de transferências. O Manchester City gastou quase 180 milhões de libras em seis jogadores no ano passado, e nenhum deles se mostrou um sucesso absoluto. 

É claro que isso não impedirá as equipes de gastarem muito dinheiro neste mês, buscando manter o bom momento ou dar a volta por cima na temporada. Por isso, a GOAL está mais uma vez aqui para avaliar as maiores negociações de janeiro sob a perspectiva dos dois clubes envolvidos e do próprio jogador...

    29 de janeiro: Jorgen Strand Larsen (Wolves para o Crystal Palace, 50 milhões de libras)

    Para o Wolves: Trabalho excepcional! Strand Larsen foi uma revelação para o Wolves na última temporada, e por isso o Newcastle ofereceu 55 milhões de libras pelo atacante durante o verão. Tendo já perdido Matheus Cunha para o Manchester United, a diretoria do Wolves achou que não podia se dar ao luxo de deixar Strand Larsen sair também – o que acabou sendo um erro, dado o seu fraco desempenho nesta temporada (apenas um gol em 19 jogos na Premier League). Portanto, o fato de o Wolves ainda ter conseguido 50 milhões de libras por um atacante cujo valor real provavelmente é metade disso é realmente incrível. Contanto que o dinheiro arrecadado seja investido no elenco, Strand Larsen não fará falta – e certamente não para os torcedores que estavam extremamente frustrados com suas atuações nesta temporada. Nota: A-

    Para o Palace: Uma grande aposta. O Palace claramente precisava contratar um atacante, já que Jean-Philippe Mateta estava ansioso para deixar o Selhurst Park antes do fim da janela de transferências, e Strand Larsen mostrou que pode marcar gols na Premier League – ou, pelo menos, mostrou durante a temporada 2024/25. No entanto, 50 milhões de libras é uma quantia obscena para um jogador que pode brilhar apenas por uma temporada. Afinal, embora Strand Larsen tenha marcado seis gols em todas as competições nesta temporada, metade desses gols foram contra o Shrewsbury Town, da League Two. Claro, aos 25 anos, ele ainda tem espaço para evoluir e Oliver Glasner poderia ajudá-lo a atingir seu potencial máximo, mas não podemos esquecer que o austríaco sairá no final da temporada – se não antes. O Palace está claramente fazendo o possível para salvar uma temporada que corre sério risco de ir por água abaixo e Strand Larsen pode muito bem voltar a marcar em um time muito mais forte do que o Wolves – mas eles inquestionavelmente pagaram caro demais por ele. Nota: C 

    Para Strand Larsen: Uma mudança de ares bem-vinda. Após uma temporada de estreia brilhante no Wolves, Strand Larsen foi alvo de muitas críticas durante a péssima primeira metade da temporada de sua equipe. A sensação era de que ele não estava mais rendendo o seu melhor, após a decepção com a recusa do clube em vendê-lo para o Newcastle no verão passado. É difícil imaginar que ele tenha se entregado de propósito, mas não há dúvida de que ele pode ter deixado seu nível cair inconscientemente. Seja qual for a verdade, Strand Larsen agora tem uma excelente oportunidade de voltar a marcar gols em uma equipe que geralmente cria muitas chances. O Palace pode não ser um clube tão grande quanto o Newcastle, mas este ainda é o tipo de transferência que ele precisava para se colocar no estado de espírito certo – e na forma – antes da campanha da Noruega na Copa do Mundo. Nota: B+

    27 de janeiro: Douglas Luiz (Juventus para o Aston Villa, empréstimo)

    Para a Juventus: Um grande reforço. Douglas Luiz figura entre as piores contratações da história da Juve, um desperdício de dinheiro que teve um papel fundamental na decisão da diretoria bianconera de demitir Cristiano Guintoli do cargo de diretor esportivo em junho passado. Naquela altura, o clube também fazia tudo ao seu alcance para se desfazer do meio-campista, que não marcou nem deu assistência em 27 jogos na temporada 2024/25. No fim, o Nottingham Forest concordou em contratar Douglas Luiz por empréstimo em agosto passado, com a obrigação condicional de tornar o negócio permanente ao final da temporada. Contudo, Luiz não teve impacto algum no City Ground, o que significava que havia um risco real de a Juve ter que repatriar o brasileiro até que seu ex-clube o procurasse. A Velha Senhora agora torce para que Luiz consiga convencer o Aston Villa – ou outro clube – a contratá-lo neste verão. Nota: C

    Para o Aston Villa: Um claro sinal de desespero. O Villa está em terceiro lugar na Premier League, apenas quatro pontos atrás do líder Arsenal, o que significa que ainda tem uma pequena chance de conquistar seu primeiro campeonato inglês desde 1981. O problema, porém, é que acabaram de perder três meio-campistas importantes – Boubacar Kamara, Youri Tielemans e John McGinn – por lesões de gravidade variada. A situação foi ainda mais complicada pelos problemas contínuos do clube com o Regulamento de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League, o que significa que não estão em condições de gastar muito dinheiro no mercado de transferências. Daí a decisão de levar Luiz por empréstimo. Corre o boato de que o jogador de 27 anos preferia voltar ao Villa a se juntar ao Chelsea e, claro, existe a possibilidade de ele recuperar sua melhor forma sob o comando de Unai Emery. Infelizmente, vimos poucas evidências nos últimos 18 meses que sugiram que um retorno ao Villa resultará em uma recuperação da boa forma. Nota: D+ 

    Para Douglas Luiz: Uma ótima transferência, considerando que ele não fez nada para merecê-la. A carreira de Luiz entrou em queda livre desde que deixou o clube no verão de 2024. Problemas persistentes com lesões não ajudaram, e mesmo quando estava em plena forma, teve atuações desastrosas na Juve, perdendo sua vaga na seleção brasileira como consequência. Seus problemas físicos também não desapareceram no Forest, o que significa que parece haver pouca chance de ele começar bem sua segunda passagem pelo Villa. Ainda assim, Luiz tem muito pelo que lutar até o final da temporada. Ele precisa desesperadamente que essa transferência dê certo, e não apenas em termos de suas remotas chances de disputar a Copa do Mundo. Sua carreira na elite do futebol inglês está praticamente por um fio. Mas ele certamente sentirá que não há ninguém melhor do que Emery para ajudá-lo a salvá-la. Nota: A

    27 de janeiro: Dro Fernandez (Barcelona para o PSG, 8 milhões de euros)

    Para o Barcelona: Absolutamente irritante. Fernandez está nos registros do Barça desde 2022 e eles tinham esperanças incrivelmente altas para um jogador que completou apenas 18 anos no início deste mês. Hansi Flick estava particularmente empenhado no futuro de Fernandez, tendo o incluído na turnê de pré-temporada da equipe principal no Japão e na Coreia do Sul antes de lhe dar sua estreia competitiva no confronto da Liga com a Real Sociedad em 28 de setembro. O técnico do Barça ficou, assim, atordoado quando Fernandez o informou que sentia que seu desenvolvimento seria melhor servido ao se mudar para o Paris Saint-Germain. Enquanto isso, o presidente do clube Joan Laporta chamou toda a situação de "desagradável", especialmente porque os catalães receberão apenas 8 milhões de euros por um graduado da La Masia tão bem avaliado. Esta é a natureza do jogo, é claro, e o Barça no passado também adquiriu jogadores promissores por uma ninharia, mas isso não torna essa pílula amarga mais fácil de engolir. Nota: F

    Para o PSG: Outro roubo satisfatório. O PSG tem feito bastante o hábito de afastar jogadores de alto perfil do Barcelona nos últimos anos, além de terem contratado Lionel Messi após o término do seu contrato com os catalães em 2021. Este negócio, no entanto, é mais reminiscent de aquisição de um Xavi Simons de 16 anos em 2019. Claro, Simons não acabou se tornando uma estrela no Parc des Princes, mas o holandês acabou rendendo muito dinheiro ao PSG por meio de taxas de transferência. Fernandez pode acabar fazendo o mesmo, especialmente porque há considerável dúvida sobre se ele encontrará tempo de jogo mais fácil de conseguir em Paris do que em Barcelona. Nota: B+

    Para Fernandez:  Uma mudança audaciosa. Fernandez fez cinco aparições nesta temporada por, arguivelmente, o time mais empolgante do futebol mundial, e com a promessa de mais por vir nas próximas semanas, meses e anos. Como resultado, sua decisão de se mudar para o PSG enviou ondas de choque pelo Camp Nou. Obviamente, pode-se entender por que Fernandez sentiu que poderia ser difícil para ele entrar no time titular de Flick, dado que muitos dos jogadores à sua frente na hierarquia não são muito mais velhos do que ele. Mas por que ir para o PSG de todos os clubes? Os parisienses têm um grupo de atacantes ainda mais jovem - e talvez ainda mais talentoso - do que o Barça. Concedido, o PSG não é o mesmo clube obcecado por estrelas que era quando Simons se juntou sete anos atrás. Sua nova estratégia de transferência está focada quase exclusivamente em recrutar talentos emergentes, e eles não têm nenhum receio de dar oportunidades a jovens de jogarem, mesmo nos jogos mais importantes. No entanto, se nomes como Bradley Barcola são obrigados a aceitar papéis de rotação no PSG, quantos minutos Fernandez verá nesta fase muito importante de seu desenvolvimento? O adolescente claramente tem uma enorme fé em sua própria habilidade, mas não podemos deixar de sentir que ele foi mal aconselhado aqui. Nota: C-

    21 de janeiro: Ethan Nwaneri (Arsenal para o Marseille, empréstimo)

    Para o Arsenal: Uma jogada inteligente. Mikel Arteta está bem ciente do talento de Nwaneri, mas a verdade é que o espanhol não precisa do jovem no momento. O elenco do Arsenal está tão forte nesta temporada que até mesmo jogadores experientes, contratados por milhões de libras, estão com dificuldades para conseguir um lugar no banco de reservas, quanto mais uma vaga no time titular. Portanto, emprestar Nwaneri até o final da temporada faz todo o sentido, principalmente porque o jovem poderia se beneficiar enormemente trabalhando com Roberto De Zerbi. Os Gunners também poderiam arrecadar cerca de 3 milhões de libras se determinadas metas de aparições forem atingidas, o que não é nada mal para um empréstimo. Nota: B+

    Para o Marseile: Uma adição intrigante a um time empolgante. O Marseille pode estar apenas em terceiro lugar na Ligue 1 nesta temporada - atrás do Paris Saint-Germain e, surpreendentemente, do Lens - mas é o time com o melhor ataque da competição, com 41 gols em 18 jogos. Nesse sentido, eles não precisam necessariamente de outro atacante. No entanto, Nwaneri, de 18 anos, é um talento extraordinário - ele provou isso na temporada passada, marcando nove gols em todas as competições pelo Arsenal - e comenta-se que De Zerbi acredita que o jogador da seleção inglesa sub-21 pode adicionar uma nova dimensão ao ataque do time. A única pena é que não haja opção de compra incluída no contrato de empréstimo. Nota: B

    Para Nwaneri: Uma transferência muito empolgante, mesmo que seja apenas temporária. Marselha é uma cidade incrível, o Stade Vélodrome é um estádio fantástico e o time de De Zerbi é um prazer de assistir em alguns momentos. Há grandes chances, então, de que Nwaneri se divirta muito na costa sul da França, principalmente porque jogará ao lado de craques como Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão e Mason Greenwood. Claro, a presença de tantos atacantes talentosos no Vélodrome significa que Nwaneri não vai entrar direto para o time titular, mas com certeza terá mais tempo de jogo em Marselha do que teria no Arsenal até o final da temporada. Nwaneri também merece crédito por fazer uma mudança tão ousada em uma idade tão jovem e, independentemente do que aconteça, isso deve se provar uma experiência de aprendizado muito útil que provavelmente aumentará suas chances de se tornar um titular no Emirates em breve. Nota: A

    20 de janeiro: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona para o Girona, empréstimo)

    Para o Barcelona: Um primeiro passo significativo para reduzir a folha salarial de Ter Stegen. Dadas as suas tentativas contínuas de equilibrar as contas, o Barça certamente teria preferido vender o seu capitão durante a janela de transferências para se aproximar ainda mais do cumprimento integral das normas financeiras da La Liga, pelo que ficará desapontado com o fato de o alegado interesse do West Ham não ter se materializado numa proposta concreta. No entanto, o Girona concordou, pelo menos, em cobrir parte do salário de Ter Stegen e a esperança é que, se o internacional alemão tiver um bom desempenho pelos rivais catalães, isso resulte numa transferência definitiva no fim desta temporada– e se não for para o Estadi Montilivi, então para outro clube. Nota: C-

    Para o Girona: Momento estranho, à primeira vista. Depois de uma primeira metade de temporada difícil, o Girona finalmente encontrou seu ritmo, vencendo três jogos seguidos no campeonato e mantendo o placar zerado nas duas últimas partidas. No entanto, embora os catalães tenham subido para a 11ª posição na tabela, ainda estão apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento e, o mais importante, continuam com a pior defesa da La Liga. Ter Stegen certamente poderia ajudar nesse aspecto. Ele teve muitos problemas com lesões nos últimos anos, mas continua sendo um excelente goleiro com tremendas qualidades de organização. Se estiver totalmente recuperado, Ter Stegen deve se provar uma melhoria em relação a Paulo Gazzaniga. Nota: B

    Para Ter Stegen: Uma queda vertiginosa. Há apenas 18 meses, Ter Stegen era o capitão e o indiscutível número 1 do Barcelona. No entanto, ele perdeu quase toda a temporada 2024/25 devido a uma ruptura no tendão patelar e tudo mudou para ele durante esse longo período de afastamento. A contratação emergencial de Wojciech Szczesny impressionou o suficiente na ausência de Ter Stegen para garantir uma extensão de contrato, enquanto o Barça aproveitou uma cláusula de rescisão ridiculamente baixa no contrato de Joan García com o Espanyol para trazer o melhor goleiro da La Liga no início da temporada. Consequentemente, Ter Stegen passou de primeira para terceira opção e, após ser afastado por outra lesão (desta vez nas costas), perdeu ainda mais espaço no Barça durante uma amarga disputa relacionada ao registro de jogadores, que o levou a perder temporariamente a faixa de capitão. Hansi Flick lhe deu uma oportunidade na Copa do Rei pouco antes da virada do ano, mas era óbvio que, se Ter Stegen quisesse ter alguma chance de ser convocado pela Alemanha para a Copa do Mundo, precisaria encontrar um novo clube neste mês. Uma transferência para o Girona, clube próximo, portanto, faz sentido para um jogador que nunca quis realmente deixar o Barcelona. Ele terá que sair eventualmente, é claro, mas pelo menos agora se colocou em posição de lembrar ao mundo todo o seu valor. Nota: B

    19 de janeiro: Marc Guehi (Crystal Palace para o Manchester City, 20 milhões de libras)

    Para o Crystal Palace: Uma saída decepcionante, mas inevitável. O Palace estava disposto a deixar Guehi ir para o Liverpool no início da temporada, mas o técnico Oliver Glasner vetou o negócio no último dia da janela de transferências, pois o clube não conseguiu encontrar um substituto à altura. Como o zagueiro ainda se recusava a renovar um contrato que já estava em seus últimos seis meses, os Eagles não tiveram outra opção a não ser vender um de seus jogadores mais valiosos antes de perdê-lo de graça no final da temporada. Ainda assim, é um grande revés para o Palace. O único ponto positivo é que, pelo menos desta vez, eles têm algumas semanas para encontrar um sucessor digno, mas Guehi era muito mais do que um zagueiro. Ele era o líder da equipe e sua saída no meio da temporada (e por uma ninharia, considerando o contexto geral) praticamente acaba com qualquer esperança que o Palace tivesse de se classificar para uma competição europeia novamente nesta temporada. Nota: D

    Para o Manchester City: Mais uma pechincha! Há um ano, o City gastou uma fortuna em jogadores com potencial – e não deu certo. Desta vez, trouxeram dois zagueiros experientes da Premier League por menos de 100 milhões de libras, e Guehi deve ter um impacto tão imediato no Etihad quanto Antoine Semenyo – principalmente porque Pep Guardiola está com falta de zagueiros (embora apenas por enquanto!). Além de ser um zagueiro formidável, Guehi também é um profissional fantástico, o que significa que ele deve se provar uma excelente adição, tanto dentro quanto fora de campo. O mercado de transferências pode ficar aberto por mais duas semanas, mas já podemos afirmar: o City já venceu a janela de inverno – e o fato de ter superado o rival de longa data, o Liverpool, na disputa por dois jogadores só tornará o sucesso ainda mais doce para os torcedores do clube. Nota: A+

    Para Guehi: Um salto de qualidade que levou muito tempo para acontecer. Guehi pode ter surgido nas categorias de base do Chelsea, mas nunca chegou a jogar pela equipe principal dos Blues e só depois de um empréstimo bem-sucedido ao Swansea City é que teve sua primeira experiência na Premier League com o Crystal Palace. O jogador da seleção inglesa escreveu seu nome na história do Selhurst Park ao capitanear o clube rumo ao seu primeiro grande título e foi merecidamente elogiado pela maneira como continuou se dedicando ao máximo pelo Palace - mesmo após o fracasso catastrófico de sua transferência para o Liverpool no verão. Guehi certamente assumiu um risco ao se juntar ao City em ano de Copa do Mundo - e não podemos esquecer que ainda aguardamos o veredicto do caso do clube relacionado às regulamentações financeiras da Premier League. No entanto, ele entrará direto para o time titular, já que Ruben Dias, Josko Gvardiol e John Stones estão todos afastados por lesão, e provavelmente será preciso algo especial para tirá-lo do time. Guehi mostrou no Euro 2024 que tem potencial para se tornar um dos melhores zagueiros do mundo, e Guardiola lhe proporcionou a plataforma perfeita para atingir todo o seu potencial. Nota: A

    14 de Janeiro: Conor Gallagher (Atlético de Madrid para o Tottenham, 35 milhões de libras)

    Para o Atlético: O resultado ideal. O Atlético aceitou, ainda que a contragosto, a oferta do Aston Villa de contratar Gallagher por empréstimo com opção de compra, então a proposta de 40 milhões de euros do Tottenham à vista foi como um presente dos céus, já que esse dinheiro pode ser imediatamente reinvestido no elenco de Diego Simeone. Gallagher certamente não decepcionou no Metropolitano. Como esperado, jogou com a intensidade e a paixão que o tornaram querido pelo seu notoriamente agressivo treinador argentino. Mas ele havia se tornado nada mais do que um jogador útil para o rodízio de jogadores nesta temporada, uma opção decente vinda do banco – como comprovam suas apenas quatro partidas como titular na La Liga. Portanto, o fato de o Atlético ter recuperado o que pagou ao Chelsea por ele há 18 meses só pode ser considerado um bom negócio. Nota: B

    Para o Tottenham: Uma contratação oportuna. Os Spurs já estavam com poucos jogadores no meio-campo mesmo antes de Rodrigo Bentancur sofrer uma lesão na coxa que deve mantê-lo afastado dos gramados por pelo menos dois meses, então a chegada de Gallagher representa um grande reforço para o pressionado Thomas Frank. O jogador da seleção inglesa já provou seu valor na Premier League e deve ser titular absoluto. Os Spurs também merecem crédito por fechar o negócio tão rapidamente, considerando que viram várias transferências serem frustradas nas últimas temporadas devido à sua famosa hesitação e parcimônia. Nota: B

    Para Gallagher: Um retorno bem-vindo a Londres. É sabido que Gallagher nunca quis sair do Chelsea. Ele foi forçado a deixar um clube com uma abordagem francamente ridícula no mercado de transferências e os torcedores lamentaram muito sua partida. Agora, ficarão seriamente frustrados ao vê-lo jogando por um rival da cidade, especialmente porque Gallagher tem todas as chances de causar um grande impacto no Tottenham. Afinal, ele tem apenas 25 anos, o que significa que seus melhores anos ainda estão por vir – e ele estará incrivelmente determinado a começar com o pé direito, com a Copa do Mundo a menos de cinco meses de distância. É verdade que voltar à seleção inglesa não será fácil, considerando o clima tóxico no Tottenham atualmente, mas suas chances de conseguir isso aumentaram drasticamente ao trocar o banco do Atlético de Madrid pelo time titular do Spurs. Nota: A-

    13 de janeiro: João Cancelo (Al-Hilal para o Barcelona, empréstimo)

    Para o Al-Hilal: Não era o que esperavam depois de investir tanto dinheiro em Cancelo. Lembrem-se, o Al-Hilal pagou 25 milhões de euros ao Manchester City pelo zagueiro português há pouco mais de 18 meses, oferecendo-lhe também um contrato de três anos no valor de 15 milhões de euros por ano. Infelizmente, Cancelo provou ser um desperdício colossal de dinheiro, com sua passagem por Riade marcada por lesões e atuações ruins. De fato, não demorou muito para o novo técnico, Simone Inzaghi, perceber que não podia contar com o jogador de 31 anos – e é por isso que Cancelo não joga na Liga Saudita desde setembro. Uma saída na janela de transferências de inverno era, portanto, uma formalidade, e embora Inzaghi sem dúvida preferisse vê-lo na Inter de Milão, visto que os Nerazzurri se ofereceram para enviar um de seus jogadores na direção oposta, o Al-Hilal provavelmente ficará feliz que o Barcelona tenha concordado em cobrir parte do salário de Cancelo. Nota: D

    Para o Barcelona: Uma solução provisória razoável para o seu dilema defensivo. O técnico Hansi Flick esperava que o Barça contratasse um zagueiro de qualidade neste mês, mas os contínuos problemas de fluxo de caixa dos catalães dificultaram isso. No entanto, a contratação de Cancelo ajuda indiretamente, pois significa que Flick tem uma opção para a lateral direita caso precise deslocar Jules Koundé para o centro. Claro, o jogador formado na base do Benfica também pode atuar na lateral esquerda, então, embora haja preocupações com sua forma física (bem como sua propensão a ser pego fora de posição repetidamente!), Cancelo pelo menos oferece a Flick uma cobertura valiosa na defesa, além de ser mais do que capaz de jogar mais avançado, se necessário. Nota: C

    Para Cancelo: Um retorno inesperado ao "primeiro escalão" para um jogador talentoso, porém com algumas falhas. A carreira de Cancelo no mais alto nível parecia ter chegado ao fim quando ele se transferiu para o Oriente Médio, após seu empréstimo ao Barça não ter resultado em uma transferência definitiva. E, além de algumas boas atuações por Portugal, ele fez muito pouco desde que se juntou ao Al-Hilal para sugerir que é capaz de recuperar a ótima forma que o tornou um jogador tão popular no Etihad antes de perder espaço com Pep Guardiola. Cancelo, portanto, ficará muito feliz por ter conseguido retornar à Catalunha, visto que realmente gostou de sua temporada anterior no Barça. Nota: A

    9 de janeiro: Antoine Semenyo (Bournemouth para o Manchester City, 65 milhões de libras)

    Para o Bournemouth: O fim de qualquer chance remota que os Cherries tivessem de se classificar para a Europa. O Bournemouth teve um início de temporada brilhante – graças, em grande parte, à forma sensacional de Semenyo – mas uma sequência de 11 jogos sem vencer os fez despencar na tabela. Além disso, se não fosse por Semenyo, essa má fase não teria chegado ao fim contra o Tottenham na quarta-feira. Portanto, agora há poucas chances de o time de Andoni Iraola voltar à disputa por uma vaga entre os seis primeiros, ou mesmo ter uma boa campanha na copa, sem seu melhor jogador – principalmente porque o substituto mais óbvio, Brennan Johnson, decidiu se juntar ao Crystal Palace. Claro, analisando esse negócio de uma perspectiva puramente financeira, não se pode deixar de elogiar mais uma vez o modelo de negócios do Bournemouth. É verdade que teria sido bom se a cláusula de rescisão refletisse melhor o verdadeiro valor de mercado de Semenyo, mas, mesmo assim, o clube gerou um lucro enorme com mais um jogador contratado por uma ninharia (10 milhões de libras, para ser preciso). Ainda assim, perder Semenyo no meio da temporada é um golpe duro para Iraola, que agora terá que olhar com apreensão para os times abaixo do Bournemouth na tabela, em vez dos que estão acima. Nota: B

    Para o City: Uma contratação muito satisfatória, visto que quase todos os outros membros do "Big Six" da Premier League estavam interessados em Semenyo. Alguns questionaram exatamente onde o jogador de 25 anos se encaixará no time de Pep Guardiola, com Rayan Cherki, Phil Foden e Jeremy Doku entre os que disputam vagas no time titular. Mas, embora o técnico catalão tenha uma abundância de opções no ataque, ele não tem outro ponta com a mesma combinação de velocidade, habilidade e, principalmente, físico como Semenyo. A chegada do ganês também deve resultar na saída de Oscar Bobb e, provavelmente, de Savinho durante o verão. Mesmo que o City não recupere nenhum dinheiro com vendas, Semenyo ainda pode se provar uma pechincha, como um jogador versátil e experiente na Premier League, com seus melhores anos pela frente. Nota: A

    Para Semenyo: Uma ascensão de nível totalmente merecida. Semenyo sofreu uma série de contratempos durante a adolescência, mas sempre acreditou ser capaz de chegar ao topo, e agora chegou lá graças ao seu talento natural e à sua incrível dedicação. Aliás, o simples fato de ter deixado o Bournemouth com os melhores votos de todos no clube diz tudo o que você precisa saber sobre ele. Há claramente uma chance de ele conquistar um grande troféu nos seus primeiros seis meses no Etihad (mesmo que suspeitemos que o título da Premier League já esteja perdido!), mas não estamos 100% convencidos de que esta seja a escolha certa para Semenyo. Para começar, o Liverpool parecia uma opção melhor para o sucessor óbvio de longo prazo de Mohamed Salah, mas a verdadeira preocupação reside na incerteza em torno do City. Crescem as especulações de que Guardiola — sem dúvida um fator importante na decisão de Semenyo — deixará o cargo de treinador antes do término de seu contrato em 2027. Além disso, existe a possibilidade de o clube ser severamente punido por supostas 115 violações das normas financeiras da Premier League. Portanto, embora Semenyo inquestionavelmente tenha talento para brilhar no City, esta transferência está longe de ser isenta de riscos. Nota: B+

    2 de janeiro: Brennan Johnson (Tottenham para o Crystal Palace, 35 milhões de libras)

    Para o Tottenham: Uma venda estranha em certo sentido. Johnson foi o artilheiro do Tottenham na última temporada, o único jogador a atingir dois dígitos em gols na Premier League e o autor do gol da vitória na histórica final da Liga Europa contra o Manchester United. No entanto, pouco mais de seis meses após aquela noite memorável em Bilbao, Johnson foi dispensado – apesar de ter contribuído com mais gols em todas as competições nesta temporada (quatro) do que o jogador que efetivamente tomou seu lugar no time do Tottenham, Mohammed Kudus (três). A verdade é que o clube não teve outra opção a não ser se desfazer de um de seus ativos mais valiosos, já que Thomas Frank claramente não considerava o galês tão bom quanto seu antecessor, Ange Postecoglou. Para ser justo com o dinamarquês, Johnson definitivamente tem seus defeitos: para um ponta, ele não é bom no mano a mano e frequentemente desaparece durante as partidas. O valor da venda também é bom (a quarta maior da história do Spurs), mas não há dúvida de que o clube pode se arrepender de vender Johnson, principalmente se Frank não terminar a temporada... Nota: B-

    Para o Palace: A possibilidade de uma jogada de mestre. O Palace teve um início de temporada sensacional, mas competir em três frentes até a eliminação na Copa da Liga Inglesa em 23 de dezembro cobrou um preço alto de um elenco que, segundo o técnico Oliver Glasner, sempre careceu de opções. Johnson deve ajudar nesse aspecto. O jogador de 24 anos, sem dúvida, tem qualidade para conquistar um lugar no time titular, já que oferece o tipo de poder de fogo que o Palace tanto precisou nesta temporada. É verdade que 35 milhões de libras representam um investimento considerável para um clube com os recursos limitados do Palace, mas a aposta mais segura é que Glasner fará bom uso de um atacante com velocidade impressionante. Nota: B+

    Para Johnson: A decisão certa dadas as circunstâncias. Johnson, sem dúvida, teria preferido ficar no Spurs, mas apenas se estivesse jogando regularmente – o que não acontecia, e isso representava um grande problema para um jogador da seleção galesa que buscava estar em plena forma para os playoffs da Copa do Mundo em março. Claro, não há garantias de que ele entraria direto para o time do Crystal Palace – enquanto que, se tivesse optado por se transferir para o Vitality Stadium, teria assumido imediatamente o lugar de Antoine Semenyo no Bournemouth. No entanto, Glasner estava lhe oferecendo a oportunidade de jogar em um time empolgante que costuma criar muitas chances em transições rápidas – além de uma chance real de conquistar um título europeu pela segunda temporada consecutiva. Considerando também o fato de que ele nem precisa sair de Londres, Johnson parece estar em uma ótima posição para se adaptar perfeitamente ao seu novo ambiente em Selhurst Park. Nota: A

    2 de janeiro: Niclas Fullkrug (West Ham para o Milan, empréstimo)

    Para o West Ham: O primeiro passo para, com sorte, recuperar parte dos 27 milhões de libras desperdiçados com Fullkrug há 18 meses. Para ser justo com os Hammers, parecia uma boa ideia na época. Fullkrug era um jogador da seleção alemã que havia acabado de ter um papel importante na campanha do Borussia Dortmund até a final da Liga dos Campeões. No entanto, ele foi assolado por problemas de lesão e, mesmo quando estava em forma, parecia muito abaixo do seu nível e, portanto, provou ser dolorosamente ineficaz. A esperança agora é que Fullkrug se mantenha saudável por tempo suficiente em Milão para convencer o clube italiano a exercer a opção de compra durante o verão. Nota: C

    Para o Milan: Uma contratação intrigante, mas que reflete a situação atual em San Siro. É verdade que o Milan está com dificuldades financeiras. O time também sofre com a falta de opções no ataque, com Santiago Giménez fora por mais três ou quatro meses, e há rumores de que Christopher Nkunku, que vem apresentando um desempenho abaixo do esperado, será vendido na janela de transferências de inverno. Por isso, o técnico Massimiliano Allegri tem utilizado Christian Pulisic e Rafael Leão no ataque nesta temporada (quando este último está disponível). No entanto, Fühlkrug não parece ser a solução ideal, considerando seus próprios problemas com lesões e seu péssimo desempenho na Premier League (três gols em 26 jogos). Ainda assim, Allegri provavelmente argumentará que ele poderia, pelo menos, oferecer ao time uma opção decente para o ataque vinda do banco. Nota: D+

    Para Fullkrug: O Natal chegou atrasado! Não havia a menor possibilidade de Fullkrug sequer sonhar em terminar no líder do campeonato italiano, depois de mais uma vez ter um desempenho tão ruim no West Ham durante uma primeira metade de temporada fragmentada para o frágil atacante – então seu agente provavelmente merece um aumento. Claro, Fullkrug teria todo o direito de apontar que não é o primeiro atacante a fracassar no West Ham – e provavelmente não será o último. Ele também certamente acredita ser capaz de voltar a jogar algo parecido com o que fazia na Bundesliga, se conseguir se manter em forma pelos próximos seis meses. Quanto tempo de jogo ele realmente terá é uma incógnita – principalmente porque o Milan já está fora da Copa da Itália e não tem compromissos europeus nesta temporada – mas ele provavelmente não está se preocupando muito com isso agora. Aos 32 anos, ele recebeu a oportunidade da sua vida do nada. Nota: A

    1º de janeiro: Endrick (Real Madrid para o Lyon, empréstimo)

    Para o Real Madrid: A jogada inteligente. Obviamente, existe a possibilidade de o Real Madrid se arrepender de ter deixado Endrick sair durante o segundo turno do campeonato, quando os jogos se acumulam e o risco de lesões em jogadores importantes aumenta. No entanto, era do interesse do clube emprestar o atacante frustrado. Endrick havia se tornado a terceira opção de Xabi Alonso para o ataque, após perder espaço para Gonzalo García no Bernabéu, e atuou em apenas três partidas em todas as competições. O brasileiro, portanto, deve se beneficiar enormemente da regularidade no time titular do Lyon, que não só concordou em pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo, como também em cobrir metade do salário de Endrick. Considerando também que não há opção de compra incluída no negócio, não há como negar que esta é uma decisão óbvia para o Real Madrid, um daqueles movimentos que fazem todo o sentido para os envolvidos. Nota: B+

    Para o Lyon: Uma contratação que pode mudar a temporada. O Lyon não estava em uma posição tão ruim antes da pausa de inverno na França, ocupando a quinta posição na Ligue 1 e a apenas cinco pontos das vagas para a Liga dos Campeões. No entanto, as perdas de Alexandre Lacazette, Rayan Cherki e Georges Mikautadze durante a janela de transferências de verão dizimaram seu ataque. De fato, o Angers, 10º colocado (17 gols), foi o único time na metade superior da tabela a marcar menos gols que o Lyon (22) nas primeiras 16 rodadas da temporada, com o novo atacante Martin Satriano tendo dificuldades para balançar as redes. Consequentemente, a chegada de Endrick, um dos adolescentes mais talentosos do futebol mundial, está sendo justamente elogiada como um grande feito para o Lyon - mesmo que seja apenas por seis meses. Como destacou o canal de mídia do clube, com a transferência sendo confirmada em 23 de dezembro, realmente pareceu que o Natal chegou mais cedo para os torcedores. Nota: A

    Para Endrick: Uma excelente oportunidade para dar um novo impulso à carreira que estava estagnada na Espanha. A chegada de Alonso ao comando do Real Madrid não foi apenas uma má notícia para Vinicius Jr., mas também interrompeu o progresso de Endrick após uma temporada de estreia promissora no Bernabéu sob o comando de Carlo Ancelotti. Por isso, muitos argumentam que nada mudará para Endrick enquanto Alonso permanecer no cargo, mas isso é um absurdo. Ele tem apenas 19 anos e um potencial incrível. Uma passagem produtiva na Ligue 1 com um time que também deve chegar longe na Liga Europa pode ser o divisor de águas para Endrick, que já recebeu a camisa 9 no Lyon. Motivação certamente não lhe faltará. Endrick pode não ter sido convocado pela seleção brasileira desde março do ano passado, mas se começar a marcar gols com frequência na França, terá grandes chances de garantir uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, já que a disputa pela posição de centroavante no time titular de Ancelotti está totalmente aberta. Nota: A

