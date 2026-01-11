Cruzeiro x Meia Noite: onde assistir ao vivo, transmissão, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

Cruzeiro e Meia Noite vão à campo nesta segunda (12), às 11h00 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda fase da Copinha 2026. A partida será na cidade de Patrocínio Paulista, em São Paulo, no Estádio Galileu de Andrade Lopes, e possui transmissão ao vivo da XSports (confira a programação completa de futebol aqui).

O Cruzeiro tenta repetir o feito de 2007 e conquistar a taça da competição. Líder do Grupo 13, Os Crias da Toca avançaram ao mata-mata com 100% na Copinha, ao vencer a Francana nesta última sexta-feira (9), em Franca, por 1 a 0, e se classificaram sem sofrer nenhum gol durante a fase de grupos.

Já o Meia Noite foi uma das sensações da primeira fase. Os donos da casa avançaram ao mata-mata pela primeira vez na história ao bater o Coritiba na última rodada da fase de grupos.