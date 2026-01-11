+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cruzeiro sub-20 2026Gustavo Martins/Cruzeiro
Luis Felipe Gonçalves

Cruzeiro x Meia Noite: onde assistir ao vivo, transmissão, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

Abrindo o mata-mata da competição, equipes duelam nesta segunda-feira, em Patrocínio Paulista

Cruzeiro e Meia Noite vão à campo nesta segunda (12), às 11h00 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda fase da Copinha 2026. A partida será na cidade de Patrocínio Paulista, em São Paulo, no Estádio Galileu de Andrade Lopes, e possui transmissão ao vivo da XSports (confira a programação completa de futebol aqui).

O Cruzeiro tenta repetir o feito de 2007 e conquistar a taça da competição. Líder do Grupo 13, Os Crias da Toca avançaram ao mata-mata com 100% na Copinha, ao vencer a Francana nesta última sexta-feira (9), em Franca, por 1 a 0, e se classificaram sem sofrer nenhum gol durante a fase de grupos.

Já o Meia Noite foi uma das sensações da primeira fase. Os donos da casa avançaram ao mata-mata pela primeira vez na história ao bater o Coritiba na última rodada da fase de grupos.

  • Prováveis escalações

    Cruzeiro: Vitor Lamounier, Ivanilson, João Cervi, Kelvin, Gustavinho, Alessandro, Eduardo Pape, André, Gustavo Zago, Pablo, Pietro. Técnico: Mairon César

    Meia Noite: Eduardo Monteiro, Kauã Borges, Agnaldo, Valter Gabriel, Cauã Rirsch, Victor Michel, Alessandro Marques, Bruno Medeiros, Edu Bernardes, João Cristiano, Marcos Vinicius. Técnico: Francis Campos

  • Desfalques

    Cruzeiro

    Sem ausências confirmadas.

    Meia Noite

    Sem ausências confirmadas.

  • Quando é?

    Data: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026.

    Horário: 11h00 (de Brasília)

    Local: Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista-SP

0