Cruzeiro tenta renovação em reunião com agente de Marlon, que ainda interessa ao São Paulo

Agente do lateral esquerdo chegou a Belo Horizonte na última sexta-feira (8) para discutir a renovação com o clube mineiro

O diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, se reuniu com o agente do lateral esquerdo Marlon, Marcelo Karan, na última sexta-feira (8). O encontro foi para tentar a renovação contratual do jogador, como soube a GOAL. As duas primeiras propotas do clube foram recusadas pelo atleta.

Marlon apresentou duas contrapropostas à diretoria do Cruzeiro, que também descartou aceitá-las. A cúpula crê que ainda é possível chegar a um acordo — o desejo é que as tratativas tenham um desfecho ainda neste mês de março. A prorrogação do vínculo do atleta é tratada como prioridade na Toca da Raposa II.

Em meio à indefinição sobre o futuro, Marlon segue monitorado pelo São Paulo. O Tricolor paulista fez contato com o estafe do jogador a fim de entender a situação no clube e pode formalizar uma proposta em abril — atletas que disputam os estaduais podem se transferir entre os dias 1º e 19 do próximo mês.

