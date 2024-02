Lateral tem vínculo com o clube até dezembro de 2024 e pode assinar pré-contrato a partir de julho; diretoria quer renovação célere para evitar perda

O Cruzeiro fez uma proposta para a renovação contratual do lateral esquerdo Marlon, mas os números oferecidos pelos mineiros não agradaram ao jogador. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio. A diretoria de Ronaldo Fenômeno propôs um aumento salarial de 10% ao atleta, que apresentou uma contraproposta e pleiteia uma valorização maior, como soube a GOAL.

A pedida do jogador é considerada alta pelos mineiros, mesmo que o salário solicitado seja inferior ao de nomes que não conseguiram se destacar pelo clube na temporada passada, casos do centroavante Gilberto, atualmente no Juventude, e do atacante Wesley, que se transferiu para o Internacional.

As conversas estão estagnadas e não há previsão para um desfecho das tratativas. O clube gostaria de chegar a um consenso com o lateral esquerdo nas próximas semanas para evitar que ele fique apto para assinar pré-contrato com outro interessado — o atual vínculo se encerra em dezembro de 2024, e um pré-acordo pode ser firmado a partir de julho deste ano.

