Cruzeiro reduz valor e vai pagar R$ 31 milhões por Matheus Pereira

Mineiros vão adquirir 50% dos direitos econômicos do meia-atacante de 28 anos; negócio está sacramentado

O Cruzeiro reduziu o valor e vai pagar € 5,5 milhões (R$ 31 milhões na cotação atual) pela aquisição de Matheus Pereira, como soube a GOAL. O valor foi diminuído em negociações da atual gestão do clube, liderada por Pedro Lourenço, com o Al Hilal, da Arábia Saudita.

A princípio, o valor pago seria € 7 milhões (R$ 39,33 milhões), conforme negociação conduzida pela administração de Ronaldo Fenômeno. Os novos gestores do clube, no entanto, conseguiram reduzir o valor pago aos sauditas pela aquisição do jogador.

O valor estabelecido no contrato de empréstimo do atleta, que se encerra em julho de 2024, era de € 12 milhões (R$ 67,41 milhões). Havia uma negociação para a queda da quantia, especialmente pela condição financeira do clube.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!