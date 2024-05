Cruzeiro ainda tenta acordo com Matheus Pereira para anúncio de compra

Clube vai desembolsar R$ 38,9 milhões pela contratação do meia-atacante e já tem acordo com o Al Hilal; falta OK do atleta

O Cruzeiro ainda não anunciou a compra de Matheus Pereira, mesmo depois de chegar a um acordo com o Al Hilal, da Arábia Saudita, pela aquisição do atleta em definitivo. O que falta para o anúncio da transferência é justamente um acordo com o meia-atacante de 28 anos, como soube a GOAL.

A diretoria cruzeirense negocia os moldes do novo contrato com o representante do camisa 10, o empresário Eduardo Maluf. Há a expectativa de que o negócio tenha um desfecho célere, com o atleta firmando o compromisso para seguir na Toca da Raposa II antes do fim do vínculo de empréstimo, em 30 de junho de 2024.

O Cruzeiro vai desembolsar € 7 milhões (R$ 38,9 milhões na cotação atual) por Matheus Pereira, sendo € 2 milhões (R$ 11,1 milhões) à vista e outros € 5 milhões (R$ 27,8 milhões) parcelados em dois anos.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!