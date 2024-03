Cruzeiro reage ao interesse do São Paulo por lateral e volta a discutir renovação

Diretoria se reuniu com lateral esquerdo Marlon nessa sexta-feira (1º) para debater a renovação do contrato

O Cruzeiro reagiu ao interesse do São Paulo pela contratação do lateral esquerdo Marlon e se reuniu com o jogador a fim de tentar uma renovação célere do contrato, como soube a GOAL. O diretor de futebol Pedro Martins foi quem se encontrou com o atleta na Toca da Raposa II a fim de conversar sobre o tema.

A gestão de Ronaldo Fenômeno não pretende perder o jogador no mercado da bola e vai acelerar as conversas a fim de mantê-lo no elenco comandado por Nicolás Larcamón — o desejo é um acordo até o fim da próxima semana, justamente no encerramento da janela de transferências, marcado para o dia 7 de março.

Os mineiros apresentaram uma nova proposta de renovação contratual — com valorização salarial superior à oferecida inicialmente — e aguardam uma decisão do atleta sobre os novos números. A cúpula não quer perder o jogador para um concorrente do futebol brasileiro.

