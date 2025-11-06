Cruzeiro planeja renovação contratual de Leonardo Jardim e descarta saída em 2026

O Cruzeiro planeja renovar contrato do técnico Leonardo Jardim antes do encerramento do atual vínculo, que se encerra em dezembro de 2026. O presidente da SAF cruzeirense, Pedro Lourenço, é quem pretende um contato mais próximo com o português nos próximos meses, como soube a GOAL.

Satisfeito com o trabalho do lusitano na Toca da Raposa II, Pedro Lourenço chegou a temer uma possível saída do comandante após o desabafo por causa da arbitragem de Rafael Rodrigo Klein no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque. Entretanto, conversou com o treinador a fim de tranquilizá-lo sobre os problemas do futebol nacional.

Agora, o presidente da SAF do Cruzeiro aguarda o melhor momento para avançar em tratativas por uma renovação do atual vínculo. O desejo do mandatário é que ele firme compromisso até dezembro de 2027, prorrogando o vínculo por mais uma temporada.