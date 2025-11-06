+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Thiago Fernandes

Cruzeiro planeja renovação contratual de Leonardo Jardim e descarta saída em 2026

Treinador tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026 e não pretende rescindir o vínculo na Toca da Raposa II

O Cruzeiro planeja renovar contrato do técnico Leonardo Jardim antes do encerramento do atual vínculo, que se encerra em dezembro de 2026. O presidente da SAF cruzeirense, Pedro Lourenço, é quem pretende um contato mais próximo com o português nos próximos meses, como soube a GOAL.

Satisfeito com o trabalho do lusitano na Toca da Raposa II, Pedro Lourenço chegou a temer uma possível saída do comandante após o desabafo por causa da arbitragem de Rafael Rodrigo Klein no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque. Entretanto, conversou com o treinador a fim de tranquilizá-lo sobre os problemas do futebol nacional.

Agora, o presidente da SAF do Cruzeiro aguarda o melhor momento para avançar em tratativas por uma renovação do atual vínculo. O desejo do mandatário é que ele firme compromisso até dezembro de 2027, prorrogando o vínculo por mais uma temporada.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-SUDAMERICANA-RUNA-CRUZEIROAFP

    Planejamento com o técnico

    O Cruzeiro já define o planejamento da próxima temporada ao lado de Leonardo Jardim. O técnico português é quem se responsabiliza por indicar atletas e buscar reforços para o ano seguinte. Ele, inclusive, avalizou as contratações de Matheus Cunha e Neiser Villarreal para o ano seguinte. O goleiro e o atacante já foram confirmados como reforços do plantel para 2026. As saídas do atual grupo de atletas também são definidas pelo comandante português.

    • Publicidade
  • Cruzeiro v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Números no Cruzeiro

    Leonardo Jardim chegou ao Cruzeiro em fevereiro deste ano, logo após a demissão de Fernando Diniz do cargo. A estreia foi diante do Democrata, pelo Campeonato Mineiro. Desde então, comandou a equipe em 47 partidas, com 24 vitórias conquistadas, 13 empates e dez derrotas. No período, o time marcou 67 gols e sofreu outros 37. Ele tem 62,96% de aproveitamento na Toca da Raposa II.

Brasileirão
Ceará crest
Ceará
CEA
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU