Cruzeiro v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Thiago Fernandes

Cruzeiro vai conversar com Gabigol sobre futuro ao fim de 2025

Diretoria ainda não marcou reunião com o staff do centroavante, mas pretende ouvi-lo sobre a sequência no clube

O Cruzeiro ainda não determinou uma data para se reunir com Gabigol ao fim da atual temporada. Entretanto, a diretoria terá um encontro com o empresário do atacante, Júnior Pedroso, a fim de ouvi-lo sobre a sequência na Toca da Raposa II, como soube a GOAL.

O camisa 9 está insatisfeito com a condição de reserva na equipe comandada por Leonardo Jardim. Embora seja considerado algo natural, o clube entende que há possibilidade de saída antecipada do jogador, que tem contrato até dezembro de 2028.

A conversa será com integrantes do departamento de futebol e os responsáveis pela gestão da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), Pedro Lourenço e Pedro Junio. Por parte do clube, o desejo é aparar arestas e manter o atleta até o encerramento do vínculo. A cúpula, entretanto, escutará o que pensa o jogador.

  • Cruzeiro v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Cautela de Gabigol

    Gabigol é cauteloso em relação às falas sobre o futuro. O jogador e o staff, sempre que consultados, dizem que o foco é o restante do Brasileirão e a disputa das semifinais da Copa do Brasil — o Cruzeiro enfrentará o Corinthians nesta fase do torneio. O atacante evita qualquer manifestação pública sobre uma eventual saída da Toca da Raposa II e deixa clara a intenção de que pensa apenas nos jogos restantes da atual temporada.

  • Cruzeiro v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Condição de reserva

    Mesmo tratado como suplente pelo técnico Leonardo Jardim, Gabriel Barbosa é vice-artilheiro do Cruzeiro em 2025, com 13 gols marcados em 45 partidas disputadas. Ele ainda soma 2.104 minutos e foi responsável direto por quatro assistências. Desde a chegada do atual treinador cruzeirense, o atacante atuou como reserva em 24 oportunidades.

  • Cruzeiro v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Salário elevado

    Gabigol é dono do segundo maior salário do elenco do Cruzeiro, atrás apenas do meio-campista Matheus Pereira. Ao todo, o atacante de 29 anos recebe cerca de R$ 2,5 milhões por mês. O valor pago ao camisa 9 inclui salário, direitos de imagem e luvas. Ele chegou à Toca da Raposa II de forma gratuita, ao fim do contrato com o Flamengo.

