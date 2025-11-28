Cruzeiro vai conversar com Gabigol sobre futuro ao fim de 2025

O Cruzeiro ainda não determinou uma data para se reunir com Gabigol ao fim da atual temporada. Entretanto, a diretoria terá um encontro com o empresário do atacante, Júnior Pedroso, a fim de ouvi-lo sobre a sequência na Toca da Raposa II, como soube a GOAL.

O camisa 9 está insatisfeito com a condição de reserva na equipe comandada por Leonardo Jardim. Embora seja considerado algo natural, o clube entende que há possibilidade de saída antecipada do jogador, que tem contrato até dezembro de 2028.

A conversa será com integrantes do departamento de futebol e os responsáveis pela gestão da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), Pedro Lourenço e Pedro Junio. Por parte do clube, o desejo é aparar arestas e manter o atleta até o encerramento do vínculo. A cúpula, entretanto, escutará o que pensa o jogador.