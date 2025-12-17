+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Nino e Felipe Melo, Fluminense Libertadores 2023Marcelo Gonçalves/Fluminense FC
Cruzeiro aumenta pedida ao Zenit por Jonathan Jesus e tenta contratação de Nino

Diretoria quer mais de R$ 77 milhões por zagueiro e cogita avanço por ex-Fluminense

O Cruzeiro aumentou a pedida ao Zenit, da Rússia, por Jonathan Jesus no mercado da bola e, em movimento separado, tenta a contratação de Nino, que pertence ao mesmo clube russo, como soube a GOAL. As conversas são paralelas, mas ambas conduzidas pelo diretor de futebol Joaquim Pinto.

O Zenit, da Rússia, formalizou duas ofertas pela contratação do zagueiro Jonathan Jesus. A primeira, avaliada em € 8 milhões (R$ 51,75 milhões na cotação atual), e a segunda, de € 10 milhões (R$ 64,68 milhões), foram recusadas pelos mineiros. O clube exige, no mínimo, € 12 milhões (R$ 77,62 milhões) pela liberação do defensor.

Em paralelo à discussão sobre a venda de Jonathan Jesus, o Cruzeiro mira a contratação de Nino no mercado da bola. O zagueiro do Zenit, da Rússia, é bem avaliado nos bastidores da Toca da Raposa II. O clube conversa com o estafe do atleta a fim de buscar a liberação do jogador na próxima janela de transferências.

  • FBL-SUDAMERICANA-RUNA-CRUZEIROAFP

    Propostas por Jonathan Jesus

    Contratado por R$ 8 milhões, em julho de 2024, Jonathan Jesus recebeu duas propostas do Zenit até o momento. A primeira era de € 7 milhões fixos, com mais € 1 milhão por metas estabelecidas no contrato. O Cruzeiro recusou as cifras antes do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Os russos aumentaram os valores e chegaram a uma oferta de € 9 milhões fixos, com mais € 1 milhão por bônus. A segunda investida foi recusada na última segunda-feira (15). A Raposa pediu que o negócio seja feito em uma proposta de € 11 milhões fixos, com mais € 1 milhão em variáveis.

    Jonathan Jesus tem contrato com o Cruzeiro até 30 de junho de 2029 e é visto como um zagueiro promissor nos bastidores da Toca da Raposa II. Na atual temporada, ele era tratado como reserva do time comandado por Leonardo Jardim. O jovem de 21 anos disputou 31 partidas pela equipe, com 2.244 minutos em campo. No período, marcou um gol e deu uma assistência.

  • Nino, Zenit, 2024Zenit/Divulgação

    Interesse por Nino

    Nino foi oferecido ao Cruzeiro para a próxima temporada. O nome foi aprovado pelo departamento de futebol cruzeirense, mas as cifras sempre foram o maior empecilho em relação à chegada do atleta à Toca da Raposa II. O zagueiro de 28 anos foi negociado ao Zenit, da Rússia, pelo Fluminense, em janeiro de 2024, por cerca de € 5 milhões (R$ 32,34 milhões na cotação atual). Os russos querem recuperar o investimento em uma eventual saída do defensor.

    Nino tem contrato com o Zenit, da Rússia, até 30 de junho de 2028. O defensor é considerado titular da equipe na atual temporada. Ele disputou 17 partidas até aqui, com 1.463 minutos em campo. Neste período, marcou um gol e deu uma assistência.

