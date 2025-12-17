Cruzeiro aumenta pedida ao Zenit por Jonathan Jesus e tenta contratação de Nino

O Cruzeiro aumentou a pedida ao Zenit, da Rússia, por Jonathan Jesus no mercado da bola e, em movimento separado, tenta a contratação de Nino, que pertence ao mesmo clube russo, como soube a GOAL. As conversas são paralelas, mas ambas conduzidas pelo diretor de futebol Joaquim Pinto.

O Zenit, da Rússia, formalizou duas ofertas pela contratação do zagueiro Jonathan Jesus. A primeira, avaliada em € 8 milhões (R$ 51,75 milhões na cotação atual), e a segunda, de € 10 milhões (R$ 64,68 milhões), foram recusadas pelos mineiros. O clube exige, no mínimo, € 12 milhões (R$ 77,62 milhões) pela liberação do defensor.

Em paralelo à discussão sobre a venda de Jonathan Jesus, o Cruzeiro mira a contratação de Nino no mercado da bola. O zagueiro do Zenit, da Rússia, é bem avaliado nos bastidores da Toca da Raposa II. O clube conversa com o estafe do atleta a fim de buscar a liberação do jogador na próxima janela de transferências.